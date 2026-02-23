CANLI YAYIN

ABD'nin ikinci savaş gemisi Girit'te! Flaş iddia: İran'a saldırı bu hafta başlayabilir

ABD'nin Sofya Havalimanı'na askeri sevkiyatını artırması ve ikinci uçak gemisi USS Gerald Ford'un Girit açıklarında konuşlanması olası İran savaşının an meselesi olduğu sinyalinin veriyor. Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington D.C.'deki son durumu ve olası savaş senaryolarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Sapmaz NYT'ye konuşan bazı isimlerin Gerald Ford gemisinin bölgeye gelmesinin tehlikesine dikkat çekerek "ABD'li isimler bu hafta içerisinde ya da hafta sonuna doğru bir saldırının başlayabileceği konusunda görüşler bildiriyor." dedi.

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği devam ederken diğer yandan Orta Doğu'da hareketlilik sürüyor. Washington yönetiminin Bulgaristan'da askeri sevkiyatını artırması ve bazı diplomatlara "Lübnan'dan ayrılın" talimatı savaş gerilimini anbean tırmandırıyor. Öte yandan ABD'nin ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Girit açıklarına ulaşmasıyla "Trump saldırı emrini ne zaman verecek?" sorusuna çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'daki son durumu ve olası savaş planlarına ilişkin kulislerdeki bilgileri aktardı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ GİRİT'TE! İRAN'A OLASI SALDIRI NE ZAMAN?

ABD'DEN LÜBNAN'DAKİ DİPLOMATLARA "ÜLKEYİ TERKEDİN" ÇAĞRISI

ABD yönetiminin en üst kademelerinde İran'a yönelik operasyonun riskleri tartışılırken "Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmesini istedi. Orada JD Vance, İran'a yönelik bir saldırının riskleri ve karmaşıklığı konusunda özellikle ABD'nin çatışmaya sürüklenmesi ihtimaliyle ilgili olarak iç görüşmelerde endişelerini dile getirdi." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

Sapmaz Axios'ta yer alan haberi aktararak; "Askeri harekata açıkça karşı çıkmasa da Cenevre'deki görüşmeler de dahil olmak üzere diplomasinin bir atılım sağlayabileceğini umuyor ancak iyimser değil diyor. Özellikle de JD Vance, Güvenlik Konseyi etrafındaki isimler içerisinde en önemli İran savaşına karşı çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu süreçte Amerikan ana akım medyasında da gündemde." ifadesini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"SALDIRI BU HAFTA YA DA HAFTA SONUNA KADAR BAŞLAYABİLİR"

Askeri İstihbarat uzmanlarının İran'a yönelik saldırılar konusunda ikiye bölündüğünü belirten İrfan Sapmaz; "İran'a yönelik olası bir saldırı durumdan şu an netleşen tek bir şey var, herkesin tek bir noktada birleşiyorlar. Donald Trump bundan sonra ne yapacak konusunda sınırlı bir saldırı. Yani Donald Trump'ın topyekûn İran'a bir kara operasyonu hiç konuşulmuyor, hiçbir ihtimal verilmiyor buna ama sınırlı bir operasyon, sınırlı bir saldırı ihtimalinin çok yoğun olacağı yönünde görüşler var.

NYT'a konuşan bir ismin USS Gerald Ford uçak gemisinin Girit'e ulaşmasıyla saldırı olasılığının çok yüksek olduğunu ve bu haftaya dikkat çektiğini belirten Sapmaz, "Trump tüm baskısını sürdürüyor ve "zayıf bir anlaşmayı asla kabul etmez" diyor mesela Atlantic Council'dan William Wechsler diye birisi. İşte New York Times'a konuşan birçok isim de Gerald Ford uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte bu hafta içerisinde ve bu hafta sonuna doğru bir saldırının başlayabileceği konusunda görüşler bildiriyorlar." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

HEDEFTE İRAN'IN NÜKLEER MERKEZLERİ VAR

Trump'ın planladığı operasyonun kapsamına ilişkin askeri iddialar ortaya çıkıyor. Operasyonun ayrıntılarına dikkat çeken Sapmaz, ABD kulislerinde konuşulanları aktararak "Nasıl bir planı olacak? Olay şu; işte ilk önce deniliyor ki Natanz, Fordo ve Isfahan'a yönelik bir sınırlı saldırı olabilir. Malum hatırlayacaksınız Netanyahu hep bunun üzerinde duruyordu, en son 7. gelişinde de aynı şeyleri söyledi Donald Trump'a. İşte evet daha önce vurdunuz ama onlar 2-2,5 ay sonra ayağa kalkacak düzeyde, hatta bunu destekleyen Pentagon istihbarat birimleri de bunu desteklemişlerdi." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

DEV UÇAK GEMİLERİ TEYAKKUZDA

Bölgedeki askeri tahkimat ise korkutan boyutlara ulaştı. Gerald Ford ve Abraham Lincoln uçak gemilerinin bölgeye ulaştığı bildirilerek, "Savaş gemilerinin bölge intikaliyle birlikte bu hafta boyunca doğru bir saldırının başlayabileceği görüş ağırlığına ulaştığı" ifadeleri kesildi. Trump'ın Florida'daki programı değiştirmesi ve askeri brifinglere ağırlık açıklaması dikkatlerden kaçmadı. Gelişmeleri değerlendiren ABD'li kaynaklar, "Trump Cuma akşamından itibaren Florida'da Southcom toplantıları ve toplantılar yaparak hazırlıkları bizzat takip etti" sözleriyle sahadaki duruma dikkat çekti.

DİPLOMASİDE "İÇİ BOŞ HAMBURGER" DÖNEMİ

Cenevre'de yapılması planlanan temaslar ise ABD tarafında ciddiyetle alınmadığını belirten İrfan Sapmaz; 26 Perşembe günü yapılacak görüşmelerde konuşan Beyaz Saray'ın kaynakları hakkında, "Güvenlik ekibi Cenevre'deki bu görüşmeler içi boş bir hamburger olarak adlandırılıyor; çünkü buradan somut bir sonuca kimse inanmıyor" kullanıldı. Trump'ın baskısını her geçen gün artırdığı vurgulanırken, "Zayıf bir anlaşmayı asla kabul etmeyiz" sözleriyle ABD'nin İran yönünde sert tutumu bir kez daha tescillenmiş oldu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

ABD İRAN'A NE ZAMAN SALDIRACAK?

Olası savaş senaryolarına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Fakat ABD donanmasının Girit Adasına gelmesi ve Bulgaristan'da askeri sevkiyatını artırması olası saldırı ihtimalini güçlendiriyor.


ABD DONANMASI NEREDE?

ABD'ye ait USS Gerald Ford uçak gemisi İran'a yönelik saldırı için yola çıktı. İkinci geminin son olarak Yunanistan'ın Girit açıklarında olduğu belirtiliyor.

