ABD'nin ikinci savaş gemisi Girit'te! Flaş iddia: İran'a saldırı bu hafta başlayabilir

ABD'nin Sofya Havalimanı'na askeri sevkiyatını artırması ve ikinci uçak gemisi USS Gerald Ford'un Girit açıklarında konuşlanması olası İran savaşının an meselesi olduğu sinyalinin veriyor. Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington D.C.'deki son durumu ve olası savaş senaryolarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Sapmaz NYT'ye konuşan bazı isimlerin Gerald Ford gemisinin bölgeye gelmesinin tehlikesine dikkat çekerek "ABD'li isimler bu hafta içerisinde ya da hafta sonuna doğru bir saldırının başlayabileceği konusunda görüşler bildiriyor." dedi.

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği devam ederken diğer yandan Orta Doğu'da hareketlilik sürüyor. Washington yönetiminin Bulgaristan'da askeri sevkiyatını artırması ve bazı diplomatlara "Lübnan'dan ayrılın" talimatı savaş gerilimini anbean tırmandırıyor. Öte yandan ABD'nin ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Girit açıklarına ulaşmasıyla "Trump saldırı emrini ne zaman verecek?" sorusuna çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'daki son durumu ve olası savaş planlarına ilişkin kulislerdeki bilgileri aktardı. ABD SAVAŞ GEMİSİ GİRİT'TE! İRAN'A OLASI SALDIRI NE ZAMAN? ABD'DEN LÜBNAN'DAKİ DİPLOMATLARA "ÜLKEYİ TERKEDİN" ÇAĞRISI ABD yönetiminin en üst kademelerinde İran'a yönelik operasyonun riskleri tartışılırken "Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmesini istedi. Orada JD Vance, İran'a yönelik bir saldırının riskleri ve karmaşıklığı konusunda özellikle ABD'nin çatışmaya sürüklenmesi ihtimaliyle ilgili olarak iç görüşmelerde endişelerini dile getirdi." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü Sapmaz Axios'ta yer alan haberi aktararak; "Askeri harekata açıkça karşı çıkmasa da Cenevre'deki görüşmeler de dahil olmak üzere diplomasinin bir atılım sağlayabileceğini umuyor ancak iyimser değil diyor. Özellikle de JD Vance, Güvenlik Konseyi etrafındaki isimler içerisinde en önemli İran savaşına karşı çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu süreçte Amerikan ana akım medyasında da gündemde." ifadesini kullandı.