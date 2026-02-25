ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırı sinyali mi? "ABD'yi vuracak füze yapıyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump yılın ikinci kongre oturumunda ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor. Trump açıklamasında İran ile yaşanan gerilime değinerek, Tahran yönetiminin nükleer silah yapmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

Şanlı ABD tarihimizi birazdan kutlayacağız. ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım ve tarihe geçecek değişimi başlattım. Ülkemizi seven insanlar için kapımız daima açık.

Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim.

İran, nükleer silah yapacak. İran ABD'yi vuracak füze yapıyor. Onlar terörün sponsorudur.

