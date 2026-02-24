ABD-İran savaşı gölgesinde Türkiye sınırına kirli kuşatma planı! "Sarı şerit" ile terör koridoru hayali
Ortadoğu'da ABD ve İran gerilimi sürerken gözler taraflardan gelecek hamleye çevrildi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, aralarında terör örgütü PJAK'ın da bulunduğu beş farklı yapının, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesini fırsat bilerek "parçalama koalisyonu" kurduğu ve Türkiye sınırına kadar uzanan bir kaos hattı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Karabağ "Özellikle Batı Azerbaycan ve Urmiye bölgesinde ciddi eylemler yaparak, Irak ve Suriye'de olduğu gibi burada da bir 'sarı şerit' örmeye çalışıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı. Bölgeyi ateş çemberine almayı planlayan bu kirli ittifakın, Irak sınırından başlayarak Türkiye'nin güneyine kadar uzanan bir "terör koridoru" hayali kurduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Beyaz Saray ve Tahran arasına tehdit trafiği sürerken ABD bir yandan da bölgeye yığınak yaparak adeta savaş çanlarını çalıyor. Bu gerilim yalnızca 2 ülke ile sınırlı kalmadığı gibi olası bir saldırıda bölgenin topyekün tehlikeye gireceği her seferinde uzmanlar tarafından vurgulanıyor.
İRAN'I ABD-PKK İTTİFAKI İLE PARÇALAMA PLANI
A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, aralarında terör örgütü PJAK'ın da bulunduğu beş farklı yapının, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesini fırsat bilerek "parçalama koalisyonu" kurduğu ve Türkiye sınırına kadar uzanan bir kaos hattı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Bölgeyi ateş çemberine almayı planlayan bu kirli ittifakın, Irak sınırından başlayarak Türkiye'nin güneyine kadar uzanan bir "terör koridoru" hayali kurduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
HEDEF MERKEZİ YÖNETİMİN ÇÖKERTİLMESİ
Bölgedeki gerilimi tırmandıran gelişmeleri aktaran Ekber Karabağ, "Aralarında terör örgütü PJAK'ın da bulunduğu beş farklı grup, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını fırsat bilerek birlikte hareket etme kararı aldı" sözleriyle kirli pazarlığı gözler önüne serdi. Söz konusu grupların, İran'ın merkezi yönetiminde yaşanabilecek olası bir zafiyet anında harekete geçmeyi planladığı vurgulanırken,Ekber Karabağ, "Eğer ABD'nin saldırısı güçlü olur ve İran'da taşlar yerinden oynarsa, bu silahlı gruplar Irak sınırından içeri sızarak kontrolü ele geçirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE SINIRINA KİRLİ KUŞATMA: 'SARI ŞERİT' TEHLİKESİ
Planın asıl korkutucu boyutu ise Türkiye sınır hattını hedef alması. Terör örgütlerinin Irak ve Suriye'de denediği stratejinin bir benzerinin İran'da da uygulanmak istendiği belirtiliyor. Bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken Karabağ, "Bu gruplar faaliyet alanlarını sadece yerel bölgelerle sınırlı tutmayıp kuzeye, yani Türkiye sınırına doğru genişletmeyi amaçlıyor. Özellikle Batı Azerbaycan ve Urmiye bölgesinde ciddi eylemler yaparak, Irak ve Suriye'de olduğu gibi burada da bir 'sarı şerit' örmeye çalışıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
IRAK'TAN KRİTİK UYARI: "ABD'NİN SAHASINDA OYNAMAYIN"
Bu tehlikeli yapılanmaya karşı bölgeden ilk ciddi tepki Irak'tan geldi. Irak'taki Ketayib Hizbullah grubunun İran'ı bu konuda uyardığını belirten Karabağ, "Ketayib Hizbullah, bu silahlı grupların İran'a sızma girişimine karşı İran yönetiminin teyakkuzda olmasını istedi" dedi. Örgütün söz konusu gruplara doğrudan seslendiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Bu gruplara, ABD'nin sahasında ve planları doğrultusunda hareket etmemeleri yönünde çok sert bir çağrı yapıldı" ifadelerini kullandı.
İRAN MEDYASI TEYAKKUZDA: "KURTLAR PUSUDA BEKLİYOR"
İran medyasının da bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak halkı uyardığı görüldü. Horasan gazetesi haberi, "Kurtlar ülkeyi bölmek için hazırlığa geçti" başlığıyla verirken; Fars Haber Ajansı, bu yapının arkasındaki asıl güce işaret ederek, "Bu koalisyon, ABD ve İsrail'in İran'ın kuzeybatısında kaos yaratmak için kullandığı birer piyondan ibarettir" değerlendirmesinde bulundu. Vatan-ı Emruz gazetesi ise bölünme tehlikesine vurgu yaparak, "Bölünmenin ayak sesleri duyuluyor, ABD bu gruplar aracılığıyla İran'da istikrarsızlık hedefliyor" sözleriyle durumu özetledi. Bölgedeki analizleri paylaşan bültenler ise süreci, "Koalisyon kılıfı altında İran'ı parçalama planı" olarak nitelendirdi.