ABD-İran savaşı gölgesinde Türkiye sınırına kirli kuşatma planı! "Sarı şerit" ile terör koridoru hayali

Beyaz Saray ve Tahran arasına tehdit trafiği sürerken ABD bir yandan da bölgeye yığınak yaparak adeta savaş çanlarını çalıyor. Bu gerilim yalnızca 2 ülke ile sınırlı kalmadığı gibi olası bir saldırıda bölgenin topyekün tehlikeye gireceği her seferinde uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

İRAN'I ABD-PKK İTTİFAKI İLE PARÇALAMA PLANI

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, aralarında terör örgütü PJAK'ın da bulunduğu beş farklı yapının, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesini fırsat bilerek "parçalama koalisyonu" kurduğu ve Türkiye sınırına kadar uzanan bir kaos hattı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Bölgeyi ateş çemberine almayı planlayan bu kirli ittifakın, Irak sınırından başlayarak Türkiye'nin güneyine kadar uzanan bir "terör koridoru" hayali kurduğu bir kez daha gözler önüne serildi.