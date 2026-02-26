CANLI YAYIN

Nükleer müzakere masası dağılacak mı? ABD'den İran planı öncesi strateji kartı: İsrail'i kullanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Nükleer müzakere masası dağılacak mı? ABD'den İran planı öncesi strateji kartı: İsrail'i kullanacak

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği dolaylı yollarla sürmesine rağmen sahada savaş gerilimi tırmanıyor. Cenevre'de düzenlenen 3. tur müzakerelerde ABD büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgularken İran tarafından ise ciddi bir görüşmenin gerçekleştiği vurgulandı. Washington'un Tahran'a sunduğu ağır şartlar "Masa dağılacak mı?" sorusuna neden olurken Ortadoğu'da yaşanan gerilim A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Uzman isimler ABD ve İran arasında savaş durumunun giderek arttığını vurgularken Gazeteci Bercan Tutar ise "ABD, İran'a yönelik ilk adımını İsrail'i kullanarak yapacak" dedi.

ABD ve İran arasında nükleer programa yönelik müzakere sürecinin 3. turu İsviçre'de tamamlandı. Gün içerisinde taraflar arasında görüşmelerin ara verilmesi ve ABD'nin "Görüşmeler hayal kırıklığıydı" açıklaması masanın dağılacağı yorumlarına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin müzakerelerde ciddi bir sürecin görüşüldüğü vurgulanırken ABD'li üst düzey bir yetkilinin Axios'a yaptığı değerlendirmede müzakerelerinin olumlu geçtiği sinyali verildi.

GERGİN BEKLEYİŞ: ABD-İRAN MASASI DAĞILACAK MI?

İsviçre'de gerçekleşen görüşmenin ardından 4. turun Viyana'da devam edeceği belirtilirken ABD donanmasının Ortadoğu'da hareketliliğini artırmasıyla gergin dolu bekleyiş sürüyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Bercan Tutar ve Gazeteci Abdulkadir Selvi uranyum zenginleştirme ve taraflar arasında yapılan görüşmeyi ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

ABD'NİN İRAN'A SUNDUĞU ŞARTLAR

- Fordo,Nnatanz ve isfahan'daki 3 nükleer tesisin tamamını imha edin
- Zenginleştirilmiş uranyumun tamamını ABD'ye teslim edin
- Geçerlilik süresi sınırlaması yok
- Sıfır zenginleştirme, ancak tahran reaktörünü koruyabilir
- Başlangıçta asgari düzeyde yaptırım hafifletmesi, İran uyumlu davranırsa daha fazla hafifletme sağlanabilir

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

MÜZAKERELERDE "SIFIR ZENGİNLEŞTİRME" DAYATMASI

Cenevre'deki müzakerelerde ABD'nin İran'dan nükleer programı tamamen durmaları yönündeki şartı ortaya koymasını değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "ABD İran'dan mevcut nükleer stoklarını kendilerine teslim etmesini ve 3 nükleer tesislerin imha edilmesini istediğini belirtiyor. ABD yani sıfır uranyum zenginleştirme diyor, İran ise yedi yıllığına yüzde üç oranında zenginleştirmeyi düşürmeyi kabul ediyor ancak mevcut stokların teslimini reddediyor" dedi. Güçlüer ABD'nin isteklerinin makul bir anlaşma olmadığını vurgulayarak İran'a yaptığı dayatmanın müzakereleri çıkmaza sürüklemek için yapılan bir strateji olabileceğine değindi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"GİRİT VE BAHREYN'DEKİ GELİŞMELER SALDIRI DEMEKTİR"

Diplomatik temaslar devam ederken, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının harekete geçmesine dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer "Özellikle Girit ve Bahreyn'deki hareketlilik, müzakerelerin sürdüğü süreçte harekat bölgelerine ileri üstlenme noktalarına gittiler. Yani filoda bir askeri birlik gibi tertiplenir. Harekat planlarında hangi noktalar emredilmiş ise şuan oraya giderler." dedi. Bölgedeki askeri stratejiyi yorumlayan Güçlüer "Girit'teki Gerald Ford gemisinin ve Bahreyn'deki 5. Filo'nun eş zamanlı olarak çalıştırılmakta olduğunu belirterek "Yani bundan sonrası saldırı demektir ve bu son aşamadır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD İSRAİL'İ BEYAZ BAYRAK OPERASYONU OLARAK KULLANACAK"

ABD ve İran arasındaki sürecin ciddi bir sürtüşme olduğunu belirten Gazeteci Bercan Tutar "Topyekün bir savaş yerine savaşarak uzlaşı gibi bir şey çıkacak. Çünkü ABD biraz gardını düşürdü. Bu gidişatı diplomatik olarak açıklamak gerekirse İran'a nükleer programını askıya al diyor ABD. Füze sistemleri için saldırmazlık anlaşması imzalanmadığı için iki tarafta karşılıklı olarak birbirine güvenmiyor. O anlaşma olmayınca taraflar birbirini tehdit ediyor. Burada illa ki bir saldırı olacak." dedi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

Tutar sözlerinin devamında Amerikan medyasında yer alan "ABD saldırıda ilk hamleyi İsrail'in yapmasını istiyor" başlıklı haberlere değinerek "ABD İran'a yönelik bu saldırıları İsrail'in üzerine yıkmaya çalışıyor. ABD ilk vuran taraf olmak istemiyor. İran'ı Rusya ve Çin ekseninde önemli bir koz olarak gördüğünden tamamen kaybetmek istemiyor. ABD ya zorla ya da sopayla her yöntemi deniyor. ABD bence İsrail'in "Beyaz Bayrak Operasyonu" gibi kullanacak." dedi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü


"UZLAŞI OLASILIĞI ZAYIFLARKEN SAVAŞ İHTİMALİ ARTIYOR"

Cenevre'deki müzakerelerin gidişatını ve tarafların Orta Doğu'da sürdürdüğü karşılıklı hamlelere dikkat çeken Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Her geçen gün uzlaşı olasılığı zayıflarken savaş ihtimali artıyor. Masa olduğu sürece uzlaşı ihtimaline pay ayırmak gerekiyor." dedi.

Selvi ayrıca 12 gün savaşında İsrail ve İran heyetlerinin 72 saat içerisinde bir araya geleceği açıklanmasının ardından ABD tarafından Tahran'a hava saldırısı gerçekleştiğini hatırlatarak; "Burada masanın teşkil ediliş şeklinde başlayarak bir yanlışlık var. Aracılar vasıtasıyla görüşüyorlar. Bu kadar ciddi olan ve savaşa girecek ülkelerin aracı olmadan doğrudan görüşmesi gerekiyor. Masada müzakere devam ediyor ama bizim için önemli olan veri sahada. Ciddi bir hazırlık yürütüyorlar. Bu kadar silah ve yığınak barış yapılmak için getirilmiş değil." dedi.

ABD-İran zirvesinin bir sonraki adresi netleşti!ABD-İran zirvesinin bir sonraki adresi netleşti! ABD-İRAN ZİRVESİNİN BİR SONRAKİ ADRESİ NETLEŞTİ!
Trump: İran ABDyi vuracak füze üretiyorTrump: İran ABDyi vuracak füze üretiyor TRUMP: İRAN ABD'Yİ VURACAK FÜZE ÜRETİYOR
Türkiye sınırına kirli kuşatma planı!Türkiye sınırına kirli kuşatma planı! TÜRKİYE SINIRINA KİRLİ KUŞATMA PLANI!
ABDden flaş iddia: İrana saldırı bu hafta başlayabilirABDden flaş iddia: İrana saldırı bu hafta başlayabilir ABD'DEN FLAŞ İDDİA: İRAN'A SALDIRI BU HAFTA BAŞLAYABİLİR

Nükleer müzakere masası dağılacak mı? ABD'den İran planı öncesi strateji kartı: İsrail'i kullanacak - 5

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın