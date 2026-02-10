CANLI YAYIN

Washington–Tahran arasında “nükleer” gerilim! A Haber iki başkentten yayında: "Savaş bulutları İran’ın üzerinde"

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ortadoğu’da ABD ile İran arasında süregelen gerilim yeniden tehlikeli bir boyuta ulaştı. Umman’da gerçekleştirilen nükleer görüşmelerden somut bir sonuç alınamaması sonrası İran nükleer tesislerinde olağanüstü önlemler alınırken, ABD cephesinde Netanyahu’nun Washington ziyareti ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Kafkaslar turu dikkat çekti. Bölgedeki yüksek tansiyonun gölgesinde A Haber, Tahran ve Washington’dan yaptığı canlı yayınlarla son gelişmeleri anbean aktardı.

Ortadoğu'da ABD-İran hattında artan gerilim, diplomasi trafiğine rağmen düşmedi.

Umman'da yapılan nükleer temasların sonuçsuz kalması sonrası İran nükleer tesislerinde alarm seviyesini yükseltirken, Washington'da Netanyahu'nun kritik ziyareti ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Kafkaslar turu bölgedeki güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. A Haber, iki başkentten yaptığı yayınlarla sahadaki son durumu aktardı.

İRAN-ABD ARASINDA "NÜKLEER" GERİLİMİ

İRAN'DA NÜKLEER SIZINTI VE SALDIRI ALARMI

İran'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Cuma günkü Umman görüşmelerinden kesin bir sonuç alınamadı, savaş bulutları hala İran'ın üzerinden dağılmış değil" ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki görüşmelere rağmen İran'ın saldırıya uğradığını hatırlatan Karabağ, uydu görüntülerindeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Nükleer tesislerin girişlerinin toprakla kapatıldığı görülüyor ki bu da olası saldırıya karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor" sözleriyle durumu özetledi.

İranlı yetkililerin nükleer tesislerdeki hasara dair endişelerini de dile getiren Karabağ, "İran, haziran saldırılarının ciddi hasara yol açması ve nükleer sızıntı tehlikesi nedeniyle uranyumun bir kısmını bölgeden çıkaramadığını, hatta enkaz altındaki miktarı tam olarak bilemediğini belirtiyor" dedi.

TAHRAN'DA SIĞINAKSIZ BEKLEYİŞ VE TARİHİ HATIRLATMALAR

İran'ın askeri gücü ve coğrafi genişliği nedeniyle işgal iddialarının gerçekçi olmadığını savunan Karabağ, 1979 yılındaki Tebes Çölü fırtınasını hatırlatarak, "İran'ın toprak genişliğine bakıldığında böyle bir şey mümkün değil; geçmişte Amerika'nın operasyonu daha kurşun sıkılmadan fırtına nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı" hatırlatmasında bulundu.

Olası bir savaş durumunda halkın sığınak durumuna da değinen Karabağ, "Tahran'da şu an aktif sığınak yok, belediye ancak otoparkların alt katlarının sığınak olarak kullanılabileceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

TRUMP-NETANYAHU ZİRVESİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR A HABER'DE

J.D. VANCE'İN KAFKASLAR TURU VE PROVOKASYON UYARISI

ABD tarafındaki gelişmeleri aktaran A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin stratejik önemine vurgu yaparak, "Donald Trump İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek istemiyor, Vance'in Azerbaycan ziyareti bir anlamda Azerbaycan üzerinden bir provokasyon oluşmaması için bir uyarı niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

J.D. Vance'in Ermenistan'da savunma sanayii ve dron teknolojileri üzerine önemli anlaşmalara imza attığını belirten İrfan Sapmaz, bölgedeki dengelerin Trump'ın "doğrudan savaş karşıtı" politikasıyla şekillendiğini bildirdi.

NETANYAHU'NUN TRUMP'TAN TALEPLERİ VE MASADAKİ ASKERİ SEÇENEK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki ay içinde altıncı kez Trump ile bir araya geleceğine dikkat çeken Sapmaz, uluslararası medyaya yansıyan kulis bilgilerini, "Netanyahu'nun Trump'a vereceği ana mesaj, diplomasinin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı kalmaması; balistik füzeler ve vekil güçlerin de baskı altına alınması yönünde olacak" sözleriyle aktardı.

ABD yönetiminin stratejisine dair ayrıntıları paylaşan Sapmaz, "Beyaz Saray ve Pentagon için öncelik diplomasi olsa da, askeri seçeneğin masada tutulması müzakerelerde bir caydırıcılık unsuru olarak görülüyor" ifadelerini kullanarak, Washington'ın kontrollü bir diplomasi stratejisi izlediğini kaydetti.

