Washington–Tahran arasında “nükleer” gerilim! A Haber iki başkentten yayında: "Savaş bulutları İran’ın üzerinde"

Ortadoğu'da ABD-İran hattında artan gerilim, diplomasi trafiğine rağmen düşmedi.

Umman'da yapılan nükleer temasların sonuçsuz kalması sonrası İran nükleer tesislerinde alarm seviyesini yükseltirken, Washington'da Netanyahu'nun kritik ziyareti ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Kafkaslar turu bölgedeki güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. A Haber, iki başkentten yaptığı yayınlarla sahadaki son durumu aktardı.

İRAN'DA NÜKLEER SIZINTI VE SALDIRI ALARMI

İran'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Cuma günkü Umman görüşmelerinden kesin bir sonuç alınamadı, savaş bulutları hala İran'ın üzerinden dağılmış değil" ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki görüşmelere rağmen İran'ın saldırıya uğradığını hatırlatan Karabağ, uydu görüntülerindeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Nükleer tesislerin girişlerinin toprakla kapatıldığı görülüyor ki bu da olası saldırıya karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor" sözleriyle durumu özetledi.

İranlı yetkililerin nükleer tesislerdeki hasara dair endişelerini de dile getiren Karabağ, "İran, haziran saldırılarının ciddi hasara yol açması ve nükleer sızıntı tehlikesi nedeniyle uranyumun bir kısmını bölgeden çıkaramadığını, hatta enkaz altındaki miktarı tam olarak bilemediğini belirtiyor" dedi.