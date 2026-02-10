Washington–Tahran arasında “nükleer” gerilim! A Haber iki başkentten yayında: "Savaş bulutları İran’ın üzerinde"
Ortadoğu’da ABD ile İran arasında süregelen gerilim yeniden tehlikeli bir boyuta ulaştı. Umman’da gerçekleştirilen nükleer görüşmelerden somut bir sonuç alınamaması sonrası İran nükleer tesislerinde olağanüstü önlemler alınırken, ABD cephesinde Netanyahu’nun Washington ziyareti ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Kafkaslar turu dikkat çekti. Bölgedeki yüksek tansiyonun gölgesinde A Haber, Tahran ve Washington’dan yaptığı canlı yayınlarla son gelişmeleri anbean aktardı.
Ortadoğu'da ABD-İran hattında artan gerilim, diplomasi trafiğine rağmen düşmedi.
Umman'da yapılan nükleer temasların sonuçsuz kalması sonrası İran nükleer tesislerinde alarm seviyesini yükseltirken, Washington'da Netanyahu'nun kritik ziyareti ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Kafkaslar turu bölgedeki güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. A Haber, iki başkentten yaptığı yayınlarla sahadaki son durumu aktardı.
İRAN'DA NÜKLEER SIZINTI VE SALDIRI ALARMI
İran'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Cuma günkü Umman görüşmelerinden kesin bir sonuç alınamadı, savaş bulutları hala İran'ın üzerinden dağılmış değil" ifadelerini kullandı.
Haziran ayındaki görüşmelere rağmen İran'ın saldırıya uğradığını hatırlatan Karabağ, uydu görüntülerindeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Nükleer tesislerin girişlerinin toprakla kapatıldığı görülüyor ki bu da olası saldırıya karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor" sözleriyle durumu özetledi.
İranlı yetkililerin nükleer tesislerdeki hasara dair endişelerini de dile getiren Karabağ, "İran, haziran saldırılarının ciddi hasara yol açması ve nükleer sızıntı tehlikesi nedeniyle uranyumun bir kısmını bölgeden çıkaramadığını, hatta enkaz altındaki miktarı tam olarak bilemediğini belirtiyor" dedi.
TAHRAN'DA SIĞINAKSIZ BEKLEYİŞ VE TARİHİ HATIRLATMALAR
İran'ın askeri gücü ve coğrafi genişliği nedeniyle işgal iddialarının gerçekçi olmadığını savunan Karabağ, 1979 yılındaki Tebes Çölü fırtınasını hatırlatarak, "İran'ın toprak genişliğine bakıldığında böyle bir şey mümkün değil; geçmişte Amerika'nın operasyonu daha kurşun sıkılmadan fırtına nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı" hatırlatmasında bulundu.
Olası bir savaş durumunda halkın sığınak durumuna da değinen Karabağ, "Tahran'da şu an aktif sığınak yok, belediye ancak otoparkların alt katlarının sığınak olarak kullanılabileceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.
J.D. VANCE'İN KAFKASLAR TURU VE PROVOKASYON UYARISI
ABD tarafındaki gelişmeleri aktaran A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin stratejik önemine vurgu yaparak, "Donald Trump İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek istemiyor, Vance'in Azerbaycan ziyareti bir anlamda Azerbaycan üzerinden bir provokasyon oluşmaması için bir uyarı niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.