Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran uyarısı: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında yaşanan gerilime dair "Nükleerde bir çözüm çıkarsa diğer sorunlar rahat çözülür. Sorunun müzakere ile çözülme ihtimali var" dedi. Fidan İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin de "Arakçi ile konuştum. Çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok.Şu anda ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor." şeklinde konuştu.

ABD-İRAN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELİ

Fidan ABD ve İran'ın yüz yüze görüşmesi gerektiğini vurgulayarak "İran her an hazır olmak istiyor. İran daha önce saldırıya uğramış bir ülke. İranlılara her zaman ABD ile yüz yüze görüşün diyorum" ifadelerini kullandı.

Baka Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Hava saldırısı ile rejim değişmez. Rejim değişikliğinin olabileceğini düşünmüyorum İran'dan daha sert rejimler de var. ABD-İran savaşı felaket olur. Savaş çıkarsa nerede duracağı belli olmaz. İran'ın atom bombası yok. Uranyum zenginleştirme konusunda ısrarları var. Nükleer silah yarışma dönüşmemeli. İran'ın nükleer silahının olması bölgeye faydası olmaz.

(Suriye) Halka imkanı versen, alternatif versen, Kürt halkı başka bir yerden bakacak, Türkiye'de olduğu gibi Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur.

(Irak'taki PKK varlığı da büyük bir mesele haline gelecek mi diyorsunuz?) Evet. Türkiye'de işgal edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta buna mukabil çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen (Irak) nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?

(Gücü yetmiyor olabilir mi?) Kesinlikle yetiyor. (Sincar-Mahmur-Kandil) Çok uzak olmayan bir zamanda da buralarda bir değişiklik olacağını düşünüyorum

Irak'ta seçimle gelen bir hükümeti, başbakanı tercih etmeme gibi bir durumumuz yok. Kim gelirse gelsin çalışırız