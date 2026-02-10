Trump-Netanyahu zirvesinde kritik başlıklar A Haber'de

İran üzerinde savaş bulutları yoğunlaşırken, bölgeden gelen son görüntüler ve diplomatik temaslar tansiyonun zirvede olduğunu gösteriyor. Umman’daki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması üzerine İran, nükleer tesislerinin girişlerini toprakla kapatarak önlem aldı. ABD cephesinde ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Kafkaslar turu ve Netanyahu’nun Trump ile gerçekleştireceği altıncı kritik görüşme, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Öte yandan bu gelişmeleri A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, masadaki kritik başlıkları aktararak değerlendirdi.