İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programını yayınını kesti

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bazı törenlerinin açılış töreninde programın yayınını kesti.

İran basınına yansıyan haberlere göre,Pezeşkiyan, İran devlet televizyonu muhabirinin "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz." ifadesine tepki göstererek, "Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi kendimiz hallederiz." dedi.



Pezeşkiyan'ın bu tepkisi üzerine İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı'nın açılış programını yayınını kesti.

İRAN'DA REFORMCULARA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR



İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkelere, reformlara yönelik gözaltı işlemleri ve sınıflandırmalar devam ediyor.



Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, ertelenen cezalarının izolasyon mahkemesinde onanması sonucu tutuklanırken, Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emam idam edildi.



Ali Şekuri Rad'in, İran'da reformculara yönelik gözaltı ve şematik kararlarının sızdırılan ses kaydının ardından hız kazandığı iddiası protesto edildi.



Söz konusu iddialara göre Şekuri Rad'in ses kaydında, İran yönetiminin gösterisi sırasında ortaya çıkan sabotaj eylemleri ile cinayetleri baskı aracı olarak kullanıldığı ve bu para ile oyunculara sert müdahalede bulunulduğu ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?



Dün, Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Dışişleri Bakanı yardımcısı olan Muhsin Eminzade de Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" nedeniyle kaçırılmıştı.



Ülkedeki reformcu partiler içinde önemli bir yere sahip olan Reform Cephesi, oğul Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MesudPezeşkiyan'ı desteklemişti.