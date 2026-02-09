Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 19:49 Son Güncelleme: 09 Şubat 2026 20:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.