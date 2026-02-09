Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.