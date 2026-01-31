Dünyayı kana bulayan yüzen kaleler! ABD'den Ortadoğu’da dev kuşatma! İran abluka altında

Temelleri Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na kadar uzanan ABD donanması, bugün dünyanın en büyük deniz gücü olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 350 bin aktif personel ve 96 binden fazla yedek personelle devleşen bu kuvvet, 296 gemi ve 3.700'den fazla uçakla adeta yüzen bir orduyu andırıyor.

Amerikan Anayasası'ndan aldığı yasal dayanakla hareket eden donanma, Soğuk Savaş'tan bu yana küresel güvenlik operasyonlarının merkezinde yer alıyor. Savunma Bakanlığı'nın "her an savaşa hazır" stratejisi doğrultusunda, Karayipler'den Tayvan Boğazı'na, Umman Denizi'nden Akdeniz'e kadar her noktada Amerikan bayrağı dalgalanıyor.

USS GERALD FORD: 334 METRELİK ÇELİK DEV AKDENİZ'DE

Donanmanın en dikkat çekici unsuru ise hiç kuşkusuz nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri. Dünyadaki 43 uçak gemisinden 11'ine sahip olan ABD, teknolojik üstünlüğüyle rakiplerine fark atıyor.

Bu gücün simgesi olan USS Gerald Ford, 334 metre uzunluğu ve 76 metre genişliğiyle dünyanın en büyük uçak gemisi unvanını taşıyor. 75'ten fazla savaş uçağını taşıyan bu yüzen kale, geçtiğimiz dönemde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimiz güvende olacak, düşmanlarımız korkacak" sözleriyle bu devasa geminin bölgeye hareketini tüm dünyaya ilan etmişti.