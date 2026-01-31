Dünyayı kana bulayan yüzen kaleler! ABD'den Ortadoğu’da dev kuşatma! İran abluka altında
Amerika Birleşik Devletleri, milyar dolarlık uçak gemileri, amfibi gemileri ve yüz binlerce personeliyle okyanuslardaki hâkimiyetini artırıyor. Çin’e karşı teknolojik ve operasyonel güçle hareket eden Washington, “güvenlik” gerekçesiyle kritik ticaret yollarını denetim altında tutuyor. Rotasını yeniden Orta Doğu’ya çeviren ABD donanması, İran’ı kuşatma altına alırken, bu hamle A Haber’in analiz haberiyle mercek altına alındı.
Temelleri Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na kadar uzanan ABD donanması, bugün dünyanın en büyük deniz gücü olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 350 bin aktif personel ve 96 binden fazla yedek personelle devleşen bu kuvvet, 296 gemi ve 3.700'den fazla uçakla adeta yüzen bir orduyu andırıyor.
Amerikan Anayasası'ndan aldığı yasal dayanakla hareket eden donanma, Soğuk Savaş'tan bu yana küresel güvenlik operasyonlarının merkezinde yer alıyor. Savunma Bakanlığı'nın "her an savaşa hazır" stratejisi doğrultusunda, Karayipler'den Tayvan Boğazı'na, Umman Denizi'nden Akdeniz'e kadar her noktada Amerikan bayrağı dalgalanıyor.
USS GERALD FORD: 334 METRELİK ÇELİK DEV AKDENİZ'DE
Donanmanın en dikkat çekici unsuru ise hiç kuşkusuz nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri. Dünyadaki 43 uçak gemisinden 11'ine sahip olan ABD, teknolojik üstünlüğüyle rakiplerine fark atıyor.
Bu gücün simgesi olan USS Gerald Ford, 334 metre uzunluğu ve 76 metre genişliğiyle dünyanın en büyük uçak gemisi unvanını taşıyor. 75'ten fazla savaş uçağını taşıyan bu yüzen kale, geçtiğimiz dönemde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimiz güvende olacak, düşmanlarımız korkacak" sözleriyle bu devasa geminin bölgeye hareketini tüm dünyaya ilan etmişti.
STRATEJİK ROTA: ASYA-PASİFİK'TEN ORTADOĞU'YA
ABD'nin denizlerdeki varlığı sadece müttefik savunmasıyla sınırlı değil. Rusya ve Orta Doğu tehdidine karşı sıcak denizlerde hâkimiyet kuran Washington, şimdi de odağını Asya-Pasifik bölgesine kaydırıyor. Ancak Bahreyn'de konuşlu 5. Filo, Amerika'nın bölgesel çıkarlarının en kritik kalesi olmaya devam ediyor.
44 ülkeden oluşan Birleşik Deniz Kuvvetleri'ni komuta eden bu merkez; Husilerin füze saldırılarına karşı ticari gemileri korumaktan, Basra Körfezi'ndeki ticaret akışını sağlamaya kadar hayati bir rol üstleniyor.
İRAN KISKACA ALINDI: UÇAK GEMİLERİ VE BOMBARDIMAN HAZIRLIĞI
Son günlerde tansiyonun yükseldiği Orta Doğu'da ABD, bir kez daha İran'ı hedef tahtasına koydu. Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, Hint-Pasifik'ten ayrılarak Orta Doğu'ya yönlendirildi. Bölgedeki hava savunma sistemleri tahkim edilirken, yakıt ikmal uçakları ve uzun menzilli bombardıman uçakları "hazır ol" durumuna getirildi.
Donald Trump, "Biliyorsunuz, olası bir duruma karşı İran'a doğru giden büyük bir filomuz var ve neler olacağını göreceğiz. Herhangi bir şey olmasını istemem ama onları çok yakından izliyorum" ifadeleriyle Amerikan donanmasının Tahran üzerindeki baskısını açıkça dile getirdi.