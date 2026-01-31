İran Bender Abbas kentinde şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var | Devrim Muhafızları Komutanı'na suikast mı?

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bulunan konut kompleksinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İran’ın Hürmüzgan ve Huzistan eyaletinde meydana gelen iki ayrı patlamada toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin de öldürüldüğü iddia edildi. İşte detaylar...

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde iki ayrı patlama meydana geldi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü | sosyal medya)

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bender Abbas'ta bir binada meydana gelen ve nedeni henüz belli olmayan patlamada 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü | sosyal medya)

Ahvaz'da, dört daireli bir konut kompleksinde şehir gaz şebekesindeki bir sızıntıdan dolayı meydana gelen patlamada ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

"DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Ancak İran devlet medyası bu iddiaları yalanladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü | sosyal medya)

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI

İran medyası patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu bildirdi.