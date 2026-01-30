CANLI YAYIN

Time dergisinin kapağı yeniden gündemde! Yırtılmış Hamaney portresi suikastın şifresi mi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Time dergisinin kapağı yeniden gündemde! Yırtılmış Hamaney portresi suikastın şifresi mi?

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunması ile iki ülke arasında gerilim hızla tırmanırken dünyanın gözü Orta Doğu'daki olası savaş krizine çevrildi. Washington-Tahran hattında saldırılara misillemeler ile yanıt verileceği mesajları verilirken ABD merkezli Time dergisinin Hamaney'i ele alan kapağı ise yeniden gündeme geldi. Dergide Hamaney'in yırtık bir portresi ele alınarak "Yeni Orta Doğu" başlığı atılması işgalin sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler söz konusu kapağı ve İran'daki son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alarak USS Abraham Lincoln uçak gemisini konuşlandırması ve askeri birliklerini seferber etmesiyle olası savaşın kapıda olduğu yorumları yapılırken Time dergisinin Hamaney'i ele alan kapağı yeniden gündeme geldi. ABD merkezli Time dergisi yayınladığı kapakta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in görselini yırtılmış şekilde ele alarak "The New Middle East (Yeni Orta Doğu)" başlığıyla yayınladı.

Time dergisi Saddam Hüseyin ve Muhammer Kaddafi'nin devrilmeden önce portrelerini manşete taşımıştı. (Foto: Time Dergisi)Time dergisi Saddam Hüseyin ve Muhammer Kaddafi'nin devrilmeden önce portrelerini manşete taşımıştı. (Foto: Time Dergisi)

"SADDAM VE KADDAFİ'Yİ DEVRİLMEDEN ÖNCE KAPAKLARINA TAŞIDILAR"

Time dergisi geçmiş yıllarda benzer sayılar yayınlayarak 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesi Saddam Hüseyin'in portresini ele almış ve "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığını atmıştı. 2011 yılında ise Libya lideri Muhammer Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği portresini ele alarak "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığına yer vermişti. Her iki liderin, Time dergisinin kapağında yer almasından kısa bir süre sonra idam edilmesiyle "Hamaney'e benzer bir senaryo mu gerçekleştirilecek?" sorularını beraberinde getirdi.

SADDAM VE KADDAFİ'NİN ARDINDA ŞİMDİ DE HAMANEY Mİ?

A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdülkadir Selvi, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Hukukçu Avukat Hadi Dündar yer alan görsele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"HAMANEY'DEN SONRA KALEM KIRILMIŞ"

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Time dergisinde yer alan kapağı değerlendirerek İran dini lideri Hamaney ile ilgili bir kararın verildiğini ifade etti.

"Hamaney'den sonra mı diyorlar? Hamaney'i artık yok mu sayıyorlar? Yani Saddam Hüseyin'den sonra, Kaddafi'den sonra deyince Hamaney ile ilgili olarak kalem kırılmış. Anlaşılan Hamaney'den sonraki yeni Orta Doğu mu diyorlar? O mesaj mı verilmek isteniyor? Ama bunların Saddam, ülkesi işgal edildi ve idam edildi. Kaddafi linç edildi. Yani hayatları ortadan kaldırıldı. İkisi de devlet başkanıydı. Şu anda İran'ın dini lideri ve fiili devlet başkanı da o Hamaney mi ortadan kaldırılacak?"

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"HAMANEY'İ KAPAĞA KOYMALARIYLA BİR KARAR VERMİŞLER"

Selvi açıklamalarının devamında Hamaney'in görselde yer almasıyla durumun ciddiyetine dikkat çekerek, ABD'nin Irak'a yönelik saldırısını hatırlattı.

"Bir de bunlar Irak örneğini gördüler. Bakın Irak'ta Saddam'ı devirdiler ama Amerikan işgali Saddam'ı aratacak hale geldi. Irak hala belini doğrultamıyor. Şimdi Saddam Hüseyin'in en son döneminde yine Türkiye arabulucu olmuştu hatırlarsanız. Vakit varsa çok kısa bir anekdot paylaşacağım: Abdullah Gül başbakandı, Kürşad Tüzmen devlet bakanıydı. Onunla bir mektup gönderiyor Saddam Hüseyin'e. O mektupta şu deniliyor: "Amerikalılar çok ciddi, bir Cengiz istilası gibi burayı mahvedecekler. Eğer Irak'ın böyle bir şey yaşamasını istemiyorsanız ailenizle ve istediğiniz insanlarla birlikte bir başka ülkeye geçmeye size yardımcı olabiliriz." Saddam Hüseyin o mektubu okuduğunda Sayın Kürşad Tüzmen'e dönüyor diyor ki: "Ben sizin bu konuda samimi olduğunuzu ve iyi niyetli olduğunuzu biliyorum ama Amerika'yı ben sizden daha iyi tanırım, ben onlarla çalıştım. Onlar kararlarını vermişler, Irak'ı işgal edecekler." diye bir cevap veriyor. Tabii o zamanın şartları farklıydı, şimdi burada da yani Hamaney'i bu kapağa koymaları belli ki bir karar vermişler maalesef. "

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"İRAN'DA FARKLI BİR SİSTEMİN SİNYALİ OLABİLİR"

Hukukçu Avukat Hadi Dündar, Time dergisinde yer alan kapağın bir mesaj verdiğini belirterek olasılıklar arasında İran'daki rejim değişikliğinin yanı sıra farklı bir sistemi işareti olabileceğine değindi.

"Bu kapak herhalde o mesaj veriliyor. Ya da İran'daki rejimin artık molla sisteminin olamayacağını mı belirtiyor yani? Çünkü burada biliyorsunuz ki ciddi anlamda bir mollaya bağlı bir sistem var. Acaba onu mu kırıp daha farklı bir sistem mi olacağı belirtiliyor. " ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"VELAYET-İ FAKİH SİSTEMİYLE İRAN'IN AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hamaney görselinin yer almasında ABD'nin yeniden bir yapılanma sürecine gittiğini vurgularken İran içinde yaşanan iç karışıklıkla Tahran yönetimini oldukça zor günler beklediğini belirtti.

"Mesele Hazar Denizi'nde,Doğu Akdeniz enerji meselesini de katın. Amerika yeniden bir yapılanmaya gidiyor, işin gerçeği bu. Yani üzme, kırılma meselesi değil. Bakın burada uzun süredir altını çizerek söylüyorum; Pers milliyetçiliğine doğru Hazirandan, geçen seneden itibaren İran'da, Tahran'da bir dönüşüm var. Ya Pers milliyetçiliğine dönecek... Ha burada molla rejimi mi derseniz, başka bir rejim mi derseniz, ben yine iddialı da olsa arkasındayım: Bu şekilde giderse 2026 yılında bu velayet-i fakih sistemiyle İran'ın ayakta kalması mümkün değil."

ABD Hamaneyi kaçırma planı mı yapıyor?ABD Hamaneyi kaçırma planı mı yapıyor? ABD HAMANEY'İ KAÇIRMA PLANI MI YAPIYOR?
İranlı yetkililer rejimi kurtarmak için Hamaney’i feda mı edecek?İranlı yetkililer rejimi kurtarmak için Hamaney’i feda mı edecek? İRANLI YETKİLİLER REJİMİ KURTARMAK İÇİN HAMANEY'İ FEDA MI EDECEK?
İran Devrim Muhafızları terör listesine alındıİran Devrim Muhafızları terör listesine alındı İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR LİSTESİNE ALINDI
ABDnin gizli silahı: DiscombobulatorABDnin gizli silahı: Discombobulator ABD'NİN GİZLİ SİLAHI: DİSCOMBOBULATOR
İran televizyonlarında SİHAlarla gövde gösterisiİran televizyonlarında SİHAlarla gövde gösterisi İRAN TELEVİZYONLARINDA SİHA'LARLA GÖVDE GÖSTERİSİ
İranda savaş an meselesi! ABD savaş gemisi bölgedeİranda savaş an meselesi! ABD savaş gemisi bölgede İRAN'DA SAVAŞ AN MESELESİ! ABD SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE

#Time #Hamaney
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın