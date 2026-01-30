Time dergisinin kapağı yeniden gündemde! Yırtılmış Hamaney portresi suikastın şifresi mi?
ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunması ile iki ülke arasında gerilim hızla tırmanırken dünyanın gözü Orta Doğu'daki olası savaş krizine çevrildi. Washington-Tahran hattında saldırılara misillemeler ile yanıt verileceği mesajları verilirken ABD merkezli Time dergisinin Hamaney'i ele alan kapağı ise yeniden gündeme geldi. Dergide Hamaney'in yırtık bir portresi ele alınarak "Yeni Orta Doğu" başlığı atılması işgalin sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler söz konusu kapağı ve İran'daki son durumu değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alarak USS Abraham Lincoln uçak gemisini konuşlandırması ve askeri birliklerini seferber etmesiyle olası savaşın kapıda olduğu yorumları yapılırken Time dergisinin Hamaney'i ele alan kapağı yeniden gündeme geldi. ABD merkezli Time dergisi yayınladığı kapakta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in görselini yırtılmış şekilde ele alarak "The New Middle East (Yeni Orta Doğu)" başlığıyla yayınladı.
"SADDAM VE KADDAFİ'Yİ DEVRİLMEDEN ÖNCE KAPAKLARINA TAŞIDILAR"
Time dergisi geçmiş yıllarda benzer sayılar yayınlayarak 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesi Saddam Hüseyin'in portresini ele almış ve "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığını atmıştı. 2011 yılında ise Libya lideri Muhammer Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği portresini ele alarak "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığına yer vermişti. Her iki liderin, Time dergisinin kapağında yer almasından kısa bir süre sonra idam edilmesiyle "Hamaney'e benzer bir senaryo mu gerçekleştirilecek?" sorularını beraberinde getirdi.
A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdülkadir Selvi, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Hukukçu Avukat Hadi Dündar yer alan görsele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HAMANEY'DEN SONRA KALEM KIRILMIŞ"
Gazeteci Abdülkadir Selvi, Time dergisinde yer alan kapağı değerlendirerek İran dini lideri Hamaney ile ilgili bir kararın verildiğini ifade etti.
"Hamaney'den sonra mı diyorlar? Hamaney'i artık yok mu sayıyorlar? Yani Saddam Hüseyin'den sonra, Kaddafi'den sonra deyince Hamaney ile ilgili olarak kalem kırılmış. Anlaşılan Hamaney'den sonraki yeni Orta Doğu mu diyorlar? O mesaj mı verilmek isteniyor? Ama bunların Saddam, ülkesi işgal edildi ve idam edildi. Kaddafi linç edildi. Yani hayatları ortadan kaldırıldı. İkisi de devlet başkanıydı. Şu anda İran'ın dini lideri ve fiili devlet başkanı da o Hamaney mi ortadan kaldırılacak?"