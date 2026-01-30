Time dergisinin kapağı yeniden gündemde! Yırtılmış Hamaney portresi suikastın şifresi mi?

A Haber - Ekran Görüntüsü

"HAMANEY'İ KAPAĞA KOYMALARIYLA BİR KARAR VERMİŞLER"

Selvi açıklamalarının devamında Hamaney'in görselde yer almasıyla durumun ciddiyetine dikkat çekerek, ABD'nin Irak'a yönelik saldırısını hatırlattı.

"Bir de bunlar Irak örneğini gördüler. Bakın Irak'ta Saddam'ı devirdiler ama Amerikan işgali Saddam'ı aratacak hale geldi. Irak hala belini doğrultamıyor. Şimdi Saddam Hüseyin'in en son döneminde yine Türkiye arabulucu olmuştu hatırlarsanız. Vakit varsa çok kısa bir anekdot paylaşacağım: Abdullah Gül başbakandı, Kürşad Tüzmen devlet bakanıydı. Onunla bir mektup gönderiyor Saddam Hüseyin'e. O mektupta şu deniliyor: "Amerikalılar çok ciddi, bir Cengiz istilası gibi burayı mahvedecekler. Eğer Irak'ın böyle bir şey yaşamasını istemiyorsanız ailenizle ve istediğiniz insanlarla birlikte bir başka ülkeye geçmeye size yardımcı olabiliriz." Saddam Hüseyin o mektubu okuduğunda Sayın Kürşad Tüzmen'e dönüyor diyor ki: "Ben sizin bu konuda samimi olduğunuzu ve iyi niyetli olduğunuzu biliyorum ama Amerika'yı ben sizden daha iyi tanırım, ben onlarla çalıştım. Onlar kararlarını vermişler, Irak'ı işgal edecekler." diye bir cevap veriyor. Tabii o zamanın şartları farklıydı, şimdi burada da yani Hamaney'i bu kapağa koymaları belli ki bir karar vermişler maalesef. "