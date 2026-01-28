CANLI YAYIN

İran televizyonlarında İHA/SİHA'lar ile gövde gösterisi! ABD saldırısını caydıracak güç: MiG-29 uçakları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İran arasında savaş gerilimi sürerken, Tahran'ın olası saldırı durumunda Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nü vuracağını açıklaması tansiyonu yükseltti. Öte yandan İran devlet televizyonunda İHA ve SİHA'lar sergilenerek gövde gösterisi yapıldı. Washington-Tahran hattında alarm en üst seviyeye çıkarken A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın hava savunmadaki gücünü ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, İran'ın envanterinde bulunan MiG-29 savaş uçağının ABD'nin saldırıyı ertelemesinde caydırıcı unsur olacağını savundu.

ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından Tahran yönetimi önlemlerini en üst seviyeye çıkarırken, her iki ülkeden karşılıklı sert mesajlar gelmeye devam ediyor.

İRAN TELEVİZYONLARINDA SİHA'LAR İLE GÖVDE GÖSTERİSİ

İran'ın olası saldırı durumunda Katar'daki askeri üssünü vuracağını açıklamasının ardından Washington yönetimi Kuveyt ve Katar'daki üslerine hava savunma bataryaları sevk etti. Öte yandan İran devlet televizyonuna katılan bir subay ise İHA ve SİHA'larını tanıtarak adeta gövde gösterisinde bulundu.

İRAN KATAR'I VURACAK MI?

12 GÜN SAVAŞLARINDA KATAR'DA ABD ÜSSÜ VURULMUŞTU

Hatırlanacağı üzere ABD'nin 12 gün savaşlarında İran'ın nükleer santrallerine saldırmasının ardından Tahran yönetimi, Katar'daki ABD üssünü bombalayarak karşılık vermişti. İran'ın yeniden Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nü hedef alabileceği açıklaması bölgede askeri hareketliliği artırdı.

A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın hava savunma gücünün ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ABD VURURSA ÇOK GÜÇLÜ ELEKTRONİK HARP UYGULAYACAK"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssüne hava savunma bataryalarının takviye edildiğini belirterek, ABD'nin olası İran saldırısında elektronik harp uygulayacağını belirtti.

"Mevcut hava savunma bataryaları var ama ilave hava savunma bataryaları gönderiyorlar destek olarak. Patriot gönderiyorlar yani onu da söyleyeyim. Bunlar da yeni uydu Bu işin ağırlık merkezi ilk etapta ABD'nin güçlü vuruşlarla İran'ın füze rampalarını, radar tesislerini baskılaması lazım. Pentagon dün ilk etapta "Sivil unsurlara karşı şiddet kullanan unsurlar diyor, bu protestoculara ve göstericilere şiddet kullanan unsurlar hedefimiz olacak" diyor. Yani bu da aslında ikinci, üçüncü kademede İran'ın iç sosyal yapısındaki hareketliliğe bağlı olarak harekatın bu noktaya evrileceği... Ama ilk etapta bir göreceksiniz bakın eğer vurursa çok güçlü bir elektronik harp uygulayacaklar. Yani körültecekler. 12 gün savaşını hatırlayın 18 saat İran birlikleri kendi içinde görüşemedi. 18 saat bakın bu çok uzun bir süre. Çok daha yoğununu yapacaklardır, çok daha yoğun bir elektronik harp, körültme, karıştırma, aldatma..."

"SİHA'LAR ABD HAVA GÜCÜNE KARŞI BİR ETKİ ETMEZ"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın İHA ve SİHA sistemlerini ele alarak çalışma prensibinden bahsederken, ABD hava gücüne karşı bu sistemlerin yetersiz kalacağını belirtti.

"İHA'lar daha çok taktik balistik füzeler ateşlenmeden önce hedef ülkenin hedef hava savunma bataryalarının dolgunluk oranını arttırmak için kullanılan yardımcı unsurlar. Bunu hesaplıyorlar. Yani aynı anda işte yüz İHA gönderiyor. Kapasitesi ne? Çünkü bir de bunların şimdi şöyle; Patriot dörtlü podlarla atıyor biliyorsunuz. Şimdi bunun doldurma süresi var yani hemen seri atış yapamıyor bunlarda. Dolayısıyla bunun dolgunluğunu hesaplıyorlar ve ondan sonra...İşte o zamansal fasılayı hesapladıkları için uygun zamanda vurabilmek için bunu, bu İHA'ları kullanıyor. Ama bunlar tabii aynı zamanda yani şöyle; sahadaki hareket eden unsurlar varsa düşman unsur olarak görüyor, bu ABD olur ya da işte onunla birlikte hareket eden unsurlar vurulur. Bir de tabii şu var; yani İran içinde de bir karışıklık olsa İran kendi hava sahası içinde de bunları kullanır. Yani ayaklanan unsurlara işte PJAK filan deniyor. Yani PKK, DEAŞ birlikte İran'a geçip orada birtakım eylemlerle uluslararası müdahaleye zemin oluşturacak bir kaotik ortam yaratma noktasında yani iç isyanların ya da iç ayaklanmaların, protestoları bastırmak için de bunu kullanabilir ama hani bunlar derseniz ki ABD'nin hava gücüne karşı bir etki eder mi? Etmez. "

"ABD'NİN BİR UÇAĞINI DÜŞÜRMESİ CİDDİ CAYDIRICILIK OLUR"

Güçlüer, İran'ın elinde MiG-29 savaş uçağının bulunduğunu ve bu uçakların en az 50'nin üzerinde bulunması kaydıyla ABD'yi caydıracak bir güç unsuru olacağını belirtti.

"Aslında burada bilmiyorum yapabilir mi ama hani sadece MiG-29'ları verdikleri için... Şimdi önceden MiG-29 yoktu yani on iki gün savaşında MiG-29 yoktu. On iki gün savaşında İran bir uçak kaldıramadı bakın, hiçbir savaş uçağını bile kaldıramadı bakın. Ama eğer MiG-29'ları kuzeydoğu istikametindeki o geniş alanlarda saklamayı başarır ve işte ikinci dalga yani F-35 ve B-2'lerden sonra ABD'nin yapacağı saldırılarda F-15 ve F-16 gibi uçaklar kullanıldığında ani dikey tırmanışlarla bir iki dakikalık dikey tırmanışlarla sayısal üstünlük yakalayabilirse o zaman işte mevzi hava üstünlüğü sağlayıp mukabil hava harekatı yapabilir. Yani bunu denerler mi denemezler mi bilmiyorum ama bunun için de sayının en az ellinin üzerinde olması lazım. "

"MiG-29 UÇAKLARI ABD'NİN SALDIRIYI ERTELEMESİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR"

Eray Güçlüer, MiG-29 savaş uçağının ABD uçaklarını vurabilecek bir potansiyel oluşturduğu ve Washington'ın saldırıyı ertelemesinde etkili bir faktör olacağını dile getirdi.

"İran'ın 10-15 tane MiG-29 uçakla bunu yapmaları çok kolay değil, vurulurlar ama elli civarında bir uçakla yani yirmişer otuzarlı paketler halinde ani bir karşılaşma olursa evet burada MiG-29'lar da vurulur ama ABD'nin uçaklarını da vurabilecek bir pozisyon elde ederler. Eğer ABD'nin bir tane uçağını bile düşürseler aslında burada ciddi bir caydırıcılık olur. Ama bunu yapabilirler mi yapamazlar mı bunu görececeğiz fakat ellerinde MiG-29 olduğunu biliyoruz bu MiG-29 da ABD'nin saldırıyı ertelemesinde önemli bir faktördür bakın onu da altını çizeyim."

