ABD'nin sır gibi sakladığı silah: Discombobulatör | İran bu silahla mı vurulacak?
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde ABD'nin gizli silahı "discombobulatör" ün Venezuela'daki saldırıda kullanıldığını ifade ederek karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını duyurmasıyla gözler yeni silah sistemine çevrildi. Ses dalgasıyla radar ve hava savunma sistemini devre dışı bırakan discombobulatör silahının özellikleri merak konusu olurken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, discombobulatörün özelliklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmalarının ardından saldırıda discombobulatör adlı yeni silahın kullanıldığını duyurmasının ardından gözler ABD'nin gizlediği bu yeni silah türüne çevrildi. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta discombobulatör adı verilen silah hakkında konuşmaması gerektiğini belirtirken "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti. Peki "Trump'ın sır gibi sakladığı bu silahın özellikleri neler?" ABD bu silahla İran'ı mı vuracak?" A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda söz konusu discombobulatör silahını ele alarak özelliklerini aktardı.
"SES DALGALARI TEMELLİ BİR SİLAH SİSTEMİ"
Discombobulatör'ün ses dalgası temelli bir silah olduğunu belirten Gazeteci Yusuf Alabarda; "Ses dalgaları bunlar çünkü bu konunun 'sound-based weapon' dedikleri ses dalgası temelli bir silah olduğu söyleniyor. Böyle büyük hoparlörlere benziyor öyle olduğunu farz ve kabul edelim. Bu ses dalgalarıyla beraber bir uğultu şeklinde sesin çıktığını, bu sesle birlikte radarların körleştiğini ve orada yakında bulunan korumaların ise evet burada olduğu gibi ağızlarından kan geldiğini, kendilerinin denge problemi yaşadıklarını, yere düştüklerini falan söylüyorlar."
"MADURO'NUN KALDIĞI YER DİSCOMBOBULATÖR SİSTEMİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ OLABİLİR"
Alabarda, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyonda discombobulatör silahının kullanıldığını belirterek, saldırıda ölen 30'dan fazla askerin bu silahtan yayılan frekanslar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekti.
"ABD bunun denemesini yapmış. Bayağı bu konuyla ilgili bugün bizim ekip çalıştı. Havana Sendromu dedikleri 2016 yılında bir sendrom var. Bu Havana Sendromu'nda da buna benzer şeyler kullanılıp birtakım testler yapılmış. Dolayısıyla bütün ülkeyi değil ama o bölgeyi, o ülkeyi koruyan radar sistemlerine yakın merkezlere, Maduro'nun kaldığı kompleksin bulunduğu alanı bu discombobulatör dedikleri sistemle etkisiz hale getirmiş olabilir.
"YOĞUN TİTREŞİM SAYESİNDE BEYİN VE İÇ ORGANLARA HASAR VEREBİLİYOR"
Yusuf Alabarda discombobulatörün çok yoğun bir titreşim dalgası oluşturduğunu belirterek insan vücuduna ciddi zarar verebileceğini ifade ederek Venezuela'daki operasyonda askerlerin "bayılma ve burunlarından kan gelme" iddialarını bu discombobulatör silahı nedeniyle yaşanmış olabileceğini vurguladı.
"Çok yoğun titreşim dalgaları oluştuğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz bu ortamda bir vibrasyona giriyorsunuz, bütün vücudunuz çok yoğun bir vibrasyona maruz kaldığında beyniniz hasar görebiliyor, iç organlarınız hasar görebiliyor ve bu görselde çok güzel A Haber'in hazırladığı gibi yere düşen askerleri görebiliyoruz." dedi.