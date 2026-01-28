ABD'nin sır gibi sakladığı silah: Discombobulatör | İran bu silahla mı vurulacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmalarının ardından saldırıda discombobulatör adlı yeni silahın kullanıldığını duyurmasının ardından gözler ABD'nin gizlediği bu yeni silah türüne çevrildi. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta discombobulatör adı verilen silah hakkında konuşmaması gerektiğini belirtirken "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti. Peki "Trump'ın sır gibi sakladığı bu silahın özellikleri neler?" ABD bu silahla İran'ı mı vuracak?" A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda söz konusu discombobulatör silahını ele alarak özelliklerini aktardı.

"SES DALGALARI TEMELLİ BİR SİLAH SİSTEMİ"

Discombobulatör'ün ses dalgası temelli bir silah olduğunu belirten Gazeteci Yusuf Alabarda; "Ses dalgaları bunlar çünkü bu konunun 'sound-based weapon' dedikleri ses dalgası temelli bir silah olduğu söyleniyor. Böyle büyük hoparlörlere benziyor öyle olduğunu farz ve kabul edelim. Bu ses dalgalarıyla beraber bir uğultu şeklinde sesin çıktığını, bu sesle birlikte radarların körleştiğini ve orada yakında bulunan korumaların ise evet burada olduğu gibi ağızlarından kan geldiğini, kendilerinin denge problemi yaşadıklarını, yere düştüklerini falan söylüyorlar."