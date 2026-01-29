AB İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı! İran'dan jet yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler” dedi. Bu açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanlığı’ndan jet yanıt geldi. Tahran yönetimi, söz konusu kararın stratejik bir hata olduğunu savundu.

ABD-İran hattında savaş geriliminin tırmanmasının ardından art arda yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak kritik bir karar da Avrupa Birliği'nden geldi.

AB İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNU TERÖR LİSTESİNE ALDI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'da ciddi insan hakları ihlalleri işlendiğini öne sürerek, ülkedeki protestolara şiddetli müdahaleler gerçekleştirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na verilen askeri destek gerekçesiyle aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de bulunduğu toplam 15 yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

AB Konseyi, bazı İranlı yetkililere yönelik yaptırım kararı aldı. Konsey tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Konsey, ülkede işlenen ciddi insan hakları ihlalleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta sağladığı askeri destek nedeniyle İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemleri yürürlüğe koyma kararı almıştır" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUMİNİ VE YARGI ERKİ YAPTIRIMLARIN HEDEFİNDE

Açıklamada, 15 kişi ile 6 kurum ve kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtilirken, söz konusu kişi ve kuruluşların ülkedeki barışçıl protestoların şiddetli şekilde bastırılması, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı şiddet, usulsüz gözaltı ve korkutma yöntemleri uygulamasından sorumlu olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda, AB'nin yaptırım listesine dahil ettiği isimler arasında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İranlı yargı erki üyeleri Başsavcı Muhammed Movahedi Azad ve görevli hakim Iman Afşari'nin bulunduğu belirtildi. Yaptırım listesine alınan isimler arasında ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu ve polis de dahil olmak üzere güvenlik güçleri unsurlarından üst düzey yetkilerin de yer aldığı aktarıldı.

YAPTIRIM UYGULANAN KURULUŞLAR

Yaptırımların hedefindeki kurum ve kuruluşlar arasında, İran Görsel-İşitsel Medya Düzenleme Kurumu (SATRA), Seraj Siber Uzay Kurumu, Suç Teşkil Eden İçerik Örneklerini Belirleme Çalışma Grubu (WGDICC) ve çeşitli yazılım şirketlerinin yer aldığı aktarılırdı. Açıklamada, "Bu kuruluşlar sansür faaliyetlerinde, sosyal medyada trol kampanyalarında, çevrim içi ortamlarda yanlış bilgi yaymada veya gözetim ve baskı araçları geliştirerek internete erişimin yaygın bir şekilde aksamasına katkıda bulunmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

Buna ek olarak, İran'da insan hakları ihlalleriyle ilgili kısıtlayıcı tedbirler kapsamında yaptırım listesine dahil edilen unsurların sayısının 247 kişi ve 50 kuruluşa yükseldiği belirtildi. Söz konusu tedbirler doğrultusunda söz konusu kişi ve kuruluşların mal varlığının dondurulacağı, AB'ye seyahat etmelerinin ve kendilerine fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı belirtildi. Ayrıca, "telekomünikasyon takip teçhizatları da dahil olmak üzere halka yönelik iç baskı için kullanılabilecek ekipmanların İran'a ihracatının yasaklandığının" da altı çizildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "AB, ABD'NİN EMRİYLE HAREKET EDİYOR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesine tepki göstererek, "Avrupa yangını körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle 'snapback' politikasını izledikten sonra, şimdi de ulusal ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesine tepki gösterdi. Arakçi, İran-ABD arasında Orta Doğu'daki gerilime değinerek, "Şu anda birçok ülke bölgemizde topyekun bir savaşın patlak vermesini önlemeye çalışıyor. Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil" dedi.

AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesini stratejik hata olarak nitelendiren Arakçi, "Avrupa ise yangını körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle 'snapback' politikasını izledikten sonra, şimdi de ulusal ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" dedi.

Avrupa'yı İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım sırasında harekete geçmedi için ikiyüzlü olarak nitelendiren Arakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşılık hiçbir şey yapmayıp İran'da 'insan haklarını savunmak' için acele etmesi gibi apaçık ikiyüzlülüğü bir kenara bırakırsak, Avrupa'nın bu halkla ilişkiler gösterisi esasen ciddi bir gerileme içinde olan bir aktör olduğunu gizlemeyi amaçlıyor. Dahası, bölgemizde topyekun bir savaşın kıtayı büyük ölçüde etkileyeceği kesin olduğundan, enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyorlar" dedi.