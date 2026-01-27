CANLI YAYIN

ABD Hamaney'i kaçırma planı mı yapıyor? İran'dan Lincoln gemisine karşı tatbikat hazırlığı

Abraham Lincoln savaş gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından gözler olası ABD-İran savaşına çevrildi. Tahran yönetiminde alarm en üst seviyeye çıkarken, ABD'nin "Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyonun benzerini İran'a mı uygulayacak?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran'ın NOTAM havacılık uyarısında bulunduğunu ve Hamaney'in olası kaçırılma durumunun önlenmesi amacını taşıdığını belirtti. Sohtaoğlu ayrıca 31 ocak gününe dikkat çekerek Tahran'ın tatbikat hazırlığında olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 ocakta savaş gemilerinin İran'a doğru yola çıktığını duyurmasının ardından USS Abraham Lincoln savaş gemisi Umman Denizi açıklarında görüntülendi. ABD tarafından savaş gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığı bildirilirken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Gözler İran'da olası bir saldırı durumuna çevrilirken, ABD'nin savaş uçaklarını göndermesiyle "Hamaney'e yönelik suikast mi planlanıyor?" sorularını akıllara getirdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen - Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD HAMANEY'İ KAÇIRMA PLANI MI YAPIYOR?


İRAN'DAN NOTAM UYARISI: HELİKOPTERLERİN ALÇAK UÇUŞU YASAKLANDI"

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin olası saldırısına karşı İran'ın da hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek Tahran yönetiminin NOTAM havacılık uyarısı yayınladığını belirtti.

"İran'da yayınlanan bir NOTAM havacılık uyarısı var. Bu bugüne kadar Tahran üzerinde gördüğümüz bir NOTAM değil. Daha önce Haziran Savaşı'nda sivil uçakların uçması meselesinde bir NOTAM yayınlanmıştı, yani havayolları uçuşlarını iptal etmişti. Fakat bu gördüğünüz NOTAM ilk defa helikopterlerin Tahran hava sahası üzerinde alçak irtifadan uçmasını yasaklayan ya da uçulma talebinin iletilmesi, onaylanması prosedürü tamamlandıktan sonra burada izin verilen bir mesele var."

İran'ın yayınladığı NOTAM havacılık uyarısı (A Haber - Ekran Görüntüsü) İran'ın yayınladığı NOTAM havacılık uyarısı (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"HAMANEY'İN KAÇIRILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN NOTAM UYARISI"

Mete Sohtaoğlu, Tahran yönetiminin, Hamaney'in kaçırılmasına yönelik bir operasyon beklentisi içerisinde olduğunu ve önlem amacıyla NOTAM uyarısı yayınladığını belirtti.

"Tahran'ın üzerinde helikopterle ilk defa uçulmasının yasaklandığı bir NOTAM. Bu Hamaney'i de muhtemelen bir helikopterle alıp çıkma gibi Amerika'nın olası bir operasyonunun muhtemelen Tahran beklentisi içerisinde. Bu Haziran'daki savaşta bile yayınlanmamış bir NOTAM. Ama esas mesele adım gibi bildiğim bir şey var, bunu söylemek durumundayım. Kesinlikle ya İran içerisinde Mossad iş birlikçisi, Batı iş birlikçisi, Arteş'ten (Ordu) başlayan Devrim Muhafızları'na kadar uzanan bir damarla bir pazarlık var. İran ya bu şebekeyi çözdü ya çözmek, imha etmek üzere. O yüzden bir anda 'savaş yok' denirken bir anda bu yığınaklar yapıldı. Yoksa ben eminim geçen 25 Ocak'a kadar İran vurulmuştu. Ama bir şey var; bu İran içerisindeki yapının deşifre olma sürecinden dolayı bu bombardımana ben karar kılındığını düşünüyorum."

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"İRAN'IN TATBİKATINDA LINCOLN GEMİSİ ANGAJMAN KURALLARININ İÇERİSİNDE KALIYOR"

Sohtaoğlu İran'ın 31 Ocak 2026 tarihinde atış tatbikatı düzenleyeceğini ve ABD'nin savaş gemisinin bu belirtilen lokasyon içerisinde olduğunu vurguladı.

"Mehr Haber Ajansı'nda bir Pezeşkiyan'ın ABD Başkanı Trump'a bir taahhütname gönderdiğine dair İran medyasında bir haber var. Mehr Ajansı da zaten devlet kontrolünde. Bir pazarlık var. Eğer bu pazarlık olmazsa, İran 31 Ocak'ta sabah 09:30-11:00 arası bir canlı atış tatbikatı düzenleyecek. Bu yeni gelen uçak gemisinin aynı zamanda angajman kuralları gereği içerisinde kalıyor uçak gemisi."

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü


"31 OCAK İKİ ÜLKENİN SESSİZ MUTABAKAT SAĞLADIĞI BİR SALDIRI GÜNÜ OLACAK"

Mete Sohtaoğlu, İran'ın Lincoln savaş gemisinin bulunduğu güzergahta canlı atış tatbikatı yapmasının karşılıklı bir gerilime neden olabileceğini vurgularken özellikle 31 ocak gününe dikkat çekerek "İki ülkenin sessiz mutabakat sağladığı bir saldırı günü" olacağını ifade etti.

"İran tehditten hazırlığa geçilmiş saldırıya yönelik benim anladığım. Ve bir pusu ortamı hazırlanıyor. Somut bilgilerle ben de özetle şunu söyleyeyim; savaş günü İran ve Amerika tarafından neredeyse resmen resmen belirlenmiş ve tarih olarak da 27 Ocak sessiz hazırlık günleri ama 31 Ocak Cumartesi günü muhtemelen İran Amerikan saldırısını karşılamak üzere hava indirme mi, Hamaney'in mi alınması, Devrim Muhafızları'nın komutanlarının ya da Tarallah'tır esas yapılanma onun, ana karargahın Besiçlerin Tarallah'ın vurulması gibi komutanların da 10-12 kişinin saldırıya uğraması mı bilmiyorum ama 31 Ocak herhalde iki ülkenin de üzerinde sessiz mutabakat sağladığı bir saldırı günü olarak çıkıyor. İran'ın bu gerginlikte canlı atış tatbikatını sabah 09:00-11:00 arasına koyması tüm güçleriyle olası bir karşılık vermeye hazırlığıdır."

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD İRAN'IN MEVCUT REJİMİNİ SARSAMAZ"

Akademisyen - Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez İran'ın yıllar içinde yaşadığı iç meselelerin ardından ülke içinde bir reforma gittiğini belirtirken, ABD'nin olası saldırısıyla rejimi değiştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

"İran ordusunu ve bürokrasiyi tutan Şiilik üzerinden bir Devrim Muhafızları gücü var. Bunlar hala çok güçlü. İran'ın tamamen yapısını kontrol ediyor her alanda ve oldukça güçlü. Bunların hepsini Amerika biliyor mu? O da biliyor. E peki bu saldırıyla, Lincoln'ü falan getirmesiyle İran'da rejim değişmez. Buradan füze atması, Basra'dan onu sıkıştırması... Bunlar hiçbir şekilde İran'ın mevcut rejimini sarsmaz, içeride bir ayaklanma da başlatmaz. Daha da güçlendirir.

Trump'ın 'Yardım yolda geliyor' demesi Devrim Muhafızları'nın içerisinde bir kliği yakalayıp mollalara karşı bir başkaldırtabilirseydi... Devrim Muhafızları arasında bir çatışma veya Devrim Muhafızları ile İran Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma... Bu ikiliyi yaratsaydı o zaman bir iç çatışma olurdu. Yani Şiilik yapısı üzerinden mollalara karşı halkın ayaklanma gücü de yok. Çünkü o teolojik yapı... Dolayısıyla burada İran artık Ortadoğu siyasetini de değiştiriyor, kendi iç siyasetini de değiştiriyor. O zaman şöyle bir sonuca çıkıyoruz: İran devrimi bence reformasyona doğru gidiyor. Amerikan işgali gelmesin diye onlar da kendilerini tekrar konumlandıracak, pozisyon alacaklar." dedi.

