ABD Hamaney'i kaçırma planı mı yapıyor? İran'dan Lincoln gemisine karşı tatbikat hazırlığı
Abraham Lincoln savaş gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından gözler olası ABD-İran savaşına çevrildi. Tahran yönetiminde alarm en üst seviyeye çıkarken, ABD'nin "Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyonun benzerini İran'a mı uygulayacak?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran'ın NOTAM havacılık uyarısında bulunduğunu ve Hamaney'in olası kaçırılma durumunun önlenmesi amacını taşıdığını belirtti. Sohtaoğlu ayrıca 31 ocak gününe dikkat çekerek Tahran'ın tatbikat hazırlığında olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 ocakta savaş gemilerinin İran'a doğru yola çıktığını duyurmasının ardından USS Abraham Lincoln savaş gemisi Umman Denizi açıklarında görüntülendi. ABD tarafından savaş gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığı bildirilirken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Gözler İran'da olası bir saldırı durumuna çevrilirken, ABD'nin savaş uçaklarını göndermesiyle "Hamaney'e yönelik suikast mi planlanıyor?" sorularını akıllara getirdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen - Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İRAN'DAN NOTAM UYARISI: HELİKOPTERLERİN ALÇAK UÇUŞU YASAKLANDI"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin olası saldırısına karşı İran'ın da hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek Tahran yönetiminin NOTAM havacılık uyarısı yayınladığını belirtti.
"İran'da yayınlanan bir NOTAM havacılık uyarısı var. Bu bugüne kadar Tahran üzerinde gördüğümüz bir NOTAM değil. Daha önce Haziran Savaşı'nda sivil uçakların uçması meselesinde bir NOTAM yayınlanmıştı, yani havayolları uçuşlarını iptal etmişti. Fakat bu gördüğünüz NOTAM ilk defa helikopterlerin Tahran hava sahası üzerinde alçak irtifadan uçmasını yasaklayan ya da uçulma talebinin iletilmesi, onaylanması prosedürü tamamlandıktan sonra burada izin verilen bir mesele var."
"HAMANEY'İN KAÇIRILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN NOTAM UYARISI"
Mete Sohtaoğlu, Tahran yönetiminin, Hamaney'in kaçırılmasına yönelik bir operasyon beklentisi içerisinde olduğunu ve önlem amacıyla NOTAM uyarısı yayınladığını belirtti.
"Tahran'ın üzerinde helikopterle ilk defa uçulmasının yasaklandığı bir NOTAM. Bu Hamaney'i de muhtemelen bir helikopterle alıp çıkma gibi Amerika'nın olası bir operasyonunun muhtemelen Tahran beklentisi içerisinde. Bu Haziran'daki savaşta bile yayınlanmamış bir NOTAM. Ama esas mesele adım gibi bildiğim bir şey var, bunu söylemek durumundayım. Kesinlikle ya İran içerisinde Mossad iş birlikçisi, Batı iş birlikçisi, Arteş'ten (Ordu) başlayan Devrim Muhafızları'na kadar uzanan bir damarla bir pazarlık var. İran ya bu şebekeyi çözdü ya çözmek, imha etmek üzere. O yüzden bir anda 'savaş yok' denirken bir anda bu yığınaklar yapıldı. Yoksa ben eminim geçen 25 Ocak'a kadar İran vurulmuştu. Ama bir şey var; bu İran içerisindeki yapının deşifre olma sürecinden dolayı bu bombardımana ben karar kılındığını düşünüyorum."
"İRAN'IN TATBİKATINDA LINCOLN GEMİSİ ANGAJMAN KURALLARININ İÇERİSİNDE KALIYOR"
Sohtaoğlu İran'ın 31 Ocak 2026 tarihinde atış tatbikatı düzenleyeceğini ve ABD'nin savaş gemisinin bu belirtilen lokasyon içerisinde olduğunu vurguladı.
"Mehr Haber Ajansı'nda bir Pezeşkiyan'ın ABD Başkanı Trump'a bir taahhütname gönderdiğine dair İran medyasında bir haber var. Mehr Ajansı da zaten devlet kontrolünde. Bir pazarlık var. Eğer bu pazarlık olmazsa, İran 31 Ocak'ta sabah 09:30-11:00 arası bir canlı atış tatbikatı düzenleyecek. Bu yeni gelen uçak gemisinin aynı zamanda angajman kuralları gereği içerisinde kalıyor uçak gemisi."