ABD Hamaney'i kaçırma planı mı yapıyor? İran'dan Lincoln gemisine karşı tatbikat hazırlığı

"İran tehditten hazırlığa geçilmiş saldırıya yönelik benim anladığım. Ve bir pusu ortamı hazırlanıyor. Somut bilgilerle ben de özetle şunu söyleyeyim; savaş günü İran ve Amerika tarafından neredeyse resmen resmen belirlenmiş ve tarih olarak da 27 Ocak sessiz hazırlık günleri ama 31 Ocak Cumartesi günü muhtemelen İran Amerikan saldırısını karşılamak üzere hava indirme mi, Hamaney'in mi alınması, Devrim Muhafızları'nın komutanlarının ya da Tarallah'tır esas yapılanma onun, ana karargahın Besiçlerin Tarallah'ın vurulması gibi komutanların da 10-12 kişinin saldırıya uğraması mı bilmiyorum ama 31 Ocak herhalde iki ülkenin de üzerinde sessiz mutabakat sağladığı bir saldırı günü olarak çıkıyor. İran'ın bu gerginlikte canlı atış tatbikatını sabah 09:00-11:00 arasına koyması tüm güçleriyle olası bir karşılık vermeye hazırlığıdır."

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD İRAN'IN MEVCUT REJİMİNİ SARSAMAZ"

Akademisyen - Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez İran'ın yıllar içinde yaşadığı iç meselelerin ardından ülke içinde bir reforma gittiğini belirtirken, ABD'nin olası saldırısıyla rejimi değiştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

"İran ordusunu ve bürokrasiyi tutan Şiilik üzerinden bir Devrim Muhafızları gücü var. Bunlar hala çok güçlü. İran'ın tamamen yapısını kontrol ediyor her alanda ve oldukça güçlü. Bunların hepsini Amerika biliyor mu? O da biliyor. E peki bu saldırıyla, Lincoln'ü falan getirmesiyle İran'da rejim değişmez. Buradan füze atması, Basra'dan onu sıkıştırması... Bunlar hiçbir şekilde İran'ın mevcut rejimini sarsmaz, içeride bir ayaklanma da başlatmaz. Daha da güçlendirir.

Trump'ın 'Yardım yolda geliyor' demesi Devrim Muhafızları'nın içerisinde bir kliği yakalayıp mollalara karşı bir başkaldırtabilirseydi... Devrim Muhafızları arasında bir çatışma veya Devrim Muhafızları ile İran Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma... Bu ikiliyi yaratsaydı o zaman bir iç çatışma olurdu. Yani Şiilik yapısı üzerinden mollalara karşı halkın ayaklanma gücü de yok. Çünkü o teolojik yapı... Dolayısıyla burada İran artık Ortadoğu siyasetini de değiştiriyor, kendi iç siyasetini de değiştiriyor. O zaman şöyle bir sonuca çıkıyoruz: İran devrimi bence reformasyona doğru gidiyor. Amerikan işgali gelmesin diye onlar da kendilerini tekrar konumlandıracak, pozisyon alacaklar." dedi.