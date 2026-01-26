ABD savaş gemisi İran'ı çevreledi: Saldırı an meselesi mi? | İsrail'den orduya hazırlık talimatı
İran devlet televizyonu, ABD savaş gemisinin Umman Denizi'nde ilerlediği anların dron görüntüsünü paylaştı. Trump'ın talimatıyla yola çıkan gemi olası bir saldırının yakında başlayacağı sinyalini verirken, İsrail ordusunda da hazırlıklar başladı. Orta Doğu'da yeniden tansiyon yükselirken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz, İran'daki son gelişmeleri ve olası savaş durumunu değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bir süredir devam eden protestoların ardından bölgeye savaş gemilerinin gönderileceğini belirterek "İran'a giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden devasa bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz." dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından İran devlet televizyonu, Lincoln savaş gemisinin Umman Denizi açıklarında ilerlediği anların dron görüntüsünü paylaştı. Başta Fransa olmak üzere Hollanda, Almanya ve İtalya'nın Orta Doğu'ya yönelik bazı uçak seferlerini iptal etmesi ve İsrail hava sahasının boş olması ise olası bir saldırı durumunu güçlendirdi.
Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada "Savaşa hazır olun" ifadeleri yer alırken, terör devleti İsrail'in Kuzey Cephesi Komutanı Rafi Milo, ABD'nin olası bir saldırısında ordunun hazırlık yaptığını belirtti. Orta Doğu'da yeniden savaş gerilimi tırmanırken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "ABD-İsrail ittifakıyla yeni bir saldırı mı planlanıyor?" sorusunu yanıtlayarak İran televizyonunun paylaştığı dron görüntülerini değerlendirdi.
"İRAN'A KARŞI HAMLE YAPILIYOR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD savaş gemisinin İran'a yaklaşmasının bölgede birtakım saldırıların gerçekleşebileceğini belirtti.
"İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama Eisenhower savaş gemisi olabilir ya da Ford-Reagan bunlardan biri körfeze doğru geçen hafta ilerledi. Oraya yanaştılar muhtemelen. Tabii İran dışında hangi hedef olabilir bölgede? Tabii biraz bölgede başka ülkelerin ismi spekülatif olur fakat İran'a karşı böyle bir hamle yapılıyor. Amerika'nın zaten ilk hamlesidir o genellikle; hemen gemileri çıkartır, uygun noktalara konuşlandırır. Şimdi İran, Hizbullah'ın yaptığını yapıyor. Hizbullah zamanında Tel Aviv'deki birtakım üst bölgelerini ya da işte birtakım santralleri, stratejik hedefleri görüntülemişti dronla. Tekrar geriye çekmişti dronla. Dolayısıyla burada bir şeyler olacak gibi gözüküyor, boşu boşuna bir uçak gemisini kilometrelerce öteden siz körfez bölgesine götürmezsiniz. "
"ABD'NİN EN BÜYÜK ENDİŞESİ KÖRFEZDEKİ ÜS BÖLGELERİ"
Olçar, ABD'nin olası bir İran'a saldırması durumunda körfezde bulunan üslerini düşündüğünü belirterek; "Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük endişesi orada hassas bölge körfez, körfezdeki üst bölgeleri. Hem Kuveyt'te 15 bin civarı asker var, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) var. Savaş gemisi körfezin içine girmeyebilir, açık denizlerde açıkta bekler. Bazen devam eder, dolaşır, Pire'de falan bayrak gösterir o limana yanaşır, Dedeağaç'a yanaşır oraların çünkü önemli limanları var. Fakat bu açık denizlerde savaş hali, yani combat durumundaysa eğer, sefer durumundaysa gidip de bir yere demirlemez."