ABD savaş gemisi İran'ı çevreledi: Saldırı an meselesi mi? | İsrail'den orduya hazırlık talimatı

İran devlet televizyonu, ABD savaş gemisinin Umman Denizi'nde ilerlediği anların dron görüntüsünü paylaştı. Trump'ın talimatıyla yola çıkan gemi olası bir saldırının yakında başlayacağı sinyalini verirken, İsrail ordusunda da hazırlıklar başladı. Orta Doğu'da yeniden tansiyon yükselirken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz, İran'daki son gelişmeleri ve olası savaş durumunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bir süredir devam eden protestoların ardından bölgeye savaş gemilerinin gönderileceğini belirterek "İran'a giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden devasa bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz." dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından İran devlet televizyonu, Lincoln savaş gemisinin Umman Denizi açıklarında ilerlediği anların dron görüntüsünü paylaştı. Başta Fransa olmak üzere Hollanda, Almanya ve İtalya'nın Orta Doğu'ya yönelik bazı uçak seferlerini iptal etmesi ve İsrail hava sahasının boş olması ise olası bir saldırı durumunu güçlendirdi.

Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada "Savaşa hazır olun" ifadeleri yer alırken, terör devleti İsrail'in Kuzey Cephesi Komutanı Rafi Milo, ABD'nin olası bir saldırısında ordunun hazırlık yaptığını belirtti. Orta Doğu'da yeniden savaş gerilimi tırmanırken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "ABD-İsrail ittifakıyla yeni bir saldırı mı planlanıyor?" sorusunu yanıtlayarak İran televizyonunun paylaştığı dron görüntülerini değerlendirdi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İRAN'I ÇEVRELEDİ

"İRAN'A KARŞI HAMLE YAPILIYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD savaş gemisinin İran'a yaklaşmasının bölgede birtakım saldırıların gerçekleşebileceğini belirtti.

"İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama Eisenhower savaş gemisi olabilir ya da Ford-Reagan bunlardan biri körfeze doğru geçen hafta ilerledi. Oraya yanaştılar muhtemelen. Tabii İran dışında hangi hedef olabilir bölgede? Tabii biraz bölgede başka ülkelerin ismi spekülatif olur fakat İran'a karşı böyle bir hamle yapılıyor. Amerika'nın zaten ilk hamlesidir o genellikle; hemen gemileri çıkartır, uygun noktalara konuşlandırır. Şimdi İran, Hizbullah'ın yaptığını yapıyor. Hizbullah zamanında Tel Aviv'deki birtakım üst bölgelerini ya da işte birtakım santralleri, stratejik hedefleri görüntülemişti dronla. Tekrar geriye çekmişti dronla. Dolayısıyla burada bir şeyler olacak gibi gözüküyor, boşu boşuna bir uçak gemisini kilometrelerce öteden siz körfez bölgesine götürmezsiniz. "

"ABD'NİN EN BÜYÜK ENDİŞESİ KÖRFEZDEKİ ÜS BÖLGELERİ"

Olçar, ABD'nin olası bir İran'a saldırması durumunda körfezde bulunan üslerini düşündüğünü belirterek; "Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük endişesi orada hassas bölge körfez, körfezdeki üst bölgeleri. Hem Kuveyt'te 15 bin civarı asker var, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) var. Savaş gemisi körfezin içine girmeyebilir, açık denizlerde açıkta bekler. Bazen devam eder, dolaşır, Pire'de falan bayrak gösterir o limana yanaşır, Dedeağaç'a yanaşır oraların çünkü önemli limanları var. Fakat bu açık denizlerde savaş hali, yani combat durumundaysa eğer, sefer durumundaysa gidip de bir yere demirlemez."

"İSRAİL İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ BİTİRMEK İSTİYOR"

Olçar, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump ile son görüşmesinde İran'a saldırı durumunu görüştüğünü ve Tel Aviv'in savaşa istekli olduğunu belirterek; "İsrail faktörü var burada; İsrail İran'la bir savaşı çok istiyor. Hazırlıklarını ona göre yapıyor ve İran'ın tamamen nükleer kapasitesini bitirmek istiyor. Devrim muhafızlarını tamamen bitirmek istiyor, özellikle balistik füze merkezlerini vurmak istiyor İsrail, çünkü çok zarar gördü. 10 tane attılar topu topu, 10 tane balistik füze, 10 noktayı da tahrip etti İsrail'de. Daha kaç tane var ellerinde bilmiyoruz, yüzlerce olabileceği söyleniyor."

"ABD'DEKİ DERİN YAPI İRAN'I TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da savaş istememesine rağmen derin devlet yapısının İran'ı tehdit olarak gördüğünü belirtti. Olçar özellikle İsrail'in ABD'deki derin yapı üzerinden Washington yönetimini savaş konusunda ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

"ABD'nin Trump dışında bir nizamı var ya, müesses nizam dedikleri, biraz onların da abartısı var İran konusunda. Özellikle Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İsrail'le iş tutan CIA ajanları var, Mossad'la çalışıyor bunlar, dışişlerinin bazı bürokratları var. Bunlar İran'ı net bir tehdit olarak görüyorlar ve İsrail bunlar üzerinden Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Ama Trump ısrarla artık Ortadoğu coğrafyasında bir güç tasarrufu istemiyor, o bölgeden mümkünse tamamen çekilme arzusu içerisinde. Fakat Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı kapatamıyor. Dolayısıyla kapatamadığı için de buradaki bazı radikal şahin gruplar, bu gruplar özellikle Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk sahası biliyorsunuz Afrika, Ortadoğu bölgesi hatta Afganistan da şu anda o sorumluluk içerisinde. Bu bölgede Amerikan üstlerini Trump'a kalsa kapatır, çeker gider buradan. Tüm gücünü Arktik ve Kuzey artı Çin'e verir. Ama yine de bu müesses nizam dediğimiz ekipler buradaki gücü muhafaza etmek istiyor bir şekilde, "nasıl olsa Trump gidecek" diyor."

"İSRAİL ABD'Yİ İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNETMEK İSTİYOR"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, İsrail'in İran'daki protestoları fırsat bilerek rejimi devirmeye yönelik provokasyonlarını sürdürdüğünü belirterek "Rejime yöneldiği an gerçek savaş patlar." dedi.

Tayiz açıklamalarının devamında "İsrail Amerika'yı İran'da rejim değişikliğine yöneltmek istiyor. Bunun sebebini de açıklayalım bu coğrafyada, Suriye'de özellikle Esad'dan sonra Türkiye bu jeopolitiğe hakim olmaya başladı ve İsrail kendisince bu dengeyi bozmak istiyor. Bu dengeyi de İran'da bir rejim değişikliğiyle aslında bozabileceğini, kendi lehinde çok ciddi gelişmelerin ortaya çıkabileceğini düşünüyor ve biz bu işte Netanyahu'nun Pehlevi'leri sürekli böyle yanında pozlar verdirterek rejim değişikliğine Amerika'yı da ikna etmeye çalışmasının arkasında bu var. Yani İran'ı kendisine tehdit görmekten çok, İran'ı eğer rejimi dönüştürürse Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak kullanabilir." ifadelerini kullandı.

