ABD savaş gemisi İran'ı çevreledi: Saldırı an meselesi mi? | İsrail'den orduya hazırlık talimatı

"İSRAİL İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ BİTİRMEK İSTİYOR" Olçar, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump ile son görüşmesinde İran'a saldırı durumunu görüştüğünü ve Tel Aviv'in savaşa istekli olduğunu belirterek; "İsrail faktörü var burada; İsrail İran'la bir savaşı çok istiyor. Hazırlıklarını ona göre yapıyor ve İran'ın tamamen nükleer kapasitesini bitirmek istiyor. Devrim muhafızlarını tamamen bitirmek istiyor, özellikle balistik füze merkezlerini vurmak istiyor İsrail, çünkü çok zarar gördü. 10 tane attılar topu topu, 10 tane balistik füze, 10 noktayı da tahrip etti İsrail'de. Daha kaç tane var ellerinde bilmiyoruz, yüzlerce olabileceği söyleniyor."

"ABD'DEKİ DERİN YAPI İRAN'I TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR" Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da savaş istememesine rağmen derin devlet yapısının İran'ı tehdit olarak gördüğünü belirtti. Olçar özellikle İsrail'in ABD'deki derin yapı üzerinden Washington yönetimini savaş konusunda ikna etmeye çalıştığını vurguladı. "ABD'nin Trump dışında bir nizamı var ya, müesses nizam dedikleri, biraz onların da abartısı var İran konusunda. Özellikle Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İsrail'le iş tutan CIA ajanları var, Mossad'la çalışıyor bunlar, dışişlerinin bazı bürokratları var. Bunlar İran'ı net bir tehdit olarak görüyorlar ve İsrail bunlar üzerinden Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Ama Trump ısrarla artık Ortadoğu coğrafyasında bir güç tasarrufu istemiyor, o bölgeden mümkünse tamamen çekilme arzusu içerisinde. Fakat Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı kapatamıyor. Dolayısıyla kapatamadığı için de buradaki bazı radikal şahin gruplar, bu gruplar özellikle Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk sahası biliyorsunuz Afrika, Ortadoğu bölgesi hatta Afganistan da şu anda o sorumluluk içerisinde. Bu bölgede Amerikan üstlerini Trump'a kalsa kapatır, çeker gider buradan. Tüm gücünü Arktik ve Kuzey artı Çin'e verir. Ama yine de bu müesses nizam dediğimiz ekipler buradaki gücü muhafaza etmek istiyor bir şekilde, "nasıl olsa Trump gidecek" diyor."