Sosyal medya kısıtlaması gündemde! 15 yaş altı hesap açamayacak

Ekran görüntüsü / A Haber

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemelerin sadece yasalarla değil, teknolojik altyapıyla da desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Kırık, sürecin işleyişine dair şu bilgileri verdi:

"Burada en önemli sorun ebeveyn kontrolü. Sadece yasa koymak yetmez, ebeveynlerin de tedbir alması gerekir. Ebeveyn kontrolü kapsamında bir cihaz eşleşmesi söz konusu olacak. Çocuk sosyal medyaya girdiğinde ebeveyne doğrudan bildirim gidecek. Sosyal medya şirketlerinin de ebeveyn modlarını aktif hale getirmesi ve yazılımlarını güncellemesi şart."

Kırık, sosyal medya devlerinin devasa gelirler elde etmesine rağmen çocuk güvenliğini ikinci plana attığını, bu durumun manipülasyon ve dezenformasyonla birlikte çocukların kendi toplumuna yabancılaşmasına neden olduğunu ifade etti.