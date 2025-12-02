Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini verdi: Güneydoğu’ya 10 milyon turist akını

Ekran görüntüsü / A Haber

BÖLGE TURİZM VE TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Son bir yıl içerisinde başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Şırnak ve Batman gibi illere toplam 10 milyon turist geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi mekanları dolaşırken, yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösteriyor. Diyarbakır, artık bölgenin en önemli turizm kenti ve ticaret merkezlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.