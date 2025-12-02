Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini verdi: Güneydoğu'ya 10 milyon turist akını
Barışın, huzurun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte turizmde altın çağını yaşıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki son bir yıl içinde 10 milyon turistin ağırlandığını ve hedefin gelecek yıl bu sayıyı ikiye katlamak olduğunu aktardı.
A Haber ekipleri, tarihi Sur ilçesinden bölgedeki değişimi ekranlara taşıdı. Muhabirimiz Sinan Yılmaz ve kameramanımız Muhammed Enes Özgültekin, Gazi Caddesi ve tarihi Dört Ayaklı Minare önünden yaptıkları yayında bölgede sağlanan huzur ikliminin ekonomiye ve sosyal hayata yansımalarını ekrana taşıdı.
BÖLGE TURİZM VE TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ
Son bir yıl içerisinde başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Şırnak ve Batman gibi illere toplam 10 milyon turist geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi mekanları dolaşırken, yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösteriyor. Diyarbakır, artık bölgenin en önemli turizm kenti ve ticaret merkezlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.
ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Ziyaretçi akını bölge ekonomisine de can suyu oldu. Şehre gelen turistlerin mutlaka yemek yediğini, Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfını tattığını ve hediyelik eşya satın aldığını belirten muhabirimiz Sinan Yılmaz, bu hareketliliğin esnafın yüzünü güldürdüğünü ve ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade etti.
SİLAHLARIN YERİNİ HUZUR ALDI
Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve ardından Başkan Erdoğan'ın attığı adımlarla Güneydoğu'da iklim tamamen değişti. PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle hızlanan süreçte, silahların ve gözyaşının olmadığı, insanların rahat bir nefes aldığı bir ortam oluştu.
TARİHİ MEKANLARDA YOĞUNLUK
Yayın sırasında ekranlara getirilen tarihi Dört Ayaklı Minare, ziyaretçi akınına uğrayan noktaların başında geliyor. Diyarbakır'a gelen herkesin mutlaka önünde fotoğraf çektirdiği bu simge yapının yanı sıra, havaların soğumasına rağmen Gazi Caddesi ve çevresindeki turist ilgisinin kısmen de olsa devam ettiği gözlemlendi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son bir yılda yakaladığı 10 milyonluk turist sayısını, önümüzdeki yıl 20 milyona çıkarmayı hedefliyor.
