Bitcoin’de sert düşüşün perde arkası! Ölüm kesişimi ve Tether riski

"ÖLÜM KESİŞİMİ" VE KURUMSAL KÂR REALİZASYONU

Bitcoin'in 91 bin dolar seviyelerine çıkarak burada bir denge noktası bulmaya çalıştığını belirten Başkaya, hareketli ortalamaların ve çeşitli indikatörlerin olumsuz etkilenmesiyle piyasada teknik olarak "ölüm kesişimi" denilen bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Zincir üzeri verileri yorumlayan Başkaya, düşüşün en somut nedenlerinden biri olarak kurumsal çıkışlara işaret etti. Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4.3 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını belirten uzman isim, kurumsal yatırımcıların ciddi anlamda kâr realizasyonu yaptığını ve bunun piyasada satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.