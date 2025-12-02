Bitcoin’de sert düşüşün perde arkası! Ölüm kesişimi ve Tether riski

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 12:39 Güncelleme: 02.12.2025 12:42
A Haber canlı yayınına konuk olan kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya, Bitcoin’de yaşanan sert değer kaybını piyasadaki teknik gelişmeleri ve yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri değerlendirdi. Mete Ali Başkaya, düşüşün arkasındaki teknik ve küresel nedenleri sıralarken yatırımcılara portföy yönetimi konusunda uyarılarda bulundu.

BİTCOİN NEDEN SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI?

Kripto para piyasalarını sarsan sert düşüşü A Haber'de değerlendiren kripto para uzman Mete Ali Başkaya, ETF'lerden 4.3 milyar dolarlık çıkış yaşandığını ve teknik olarak piyasanın "ölüm kesişimi" noktasına geldiğini belirtti.

Tether'in kredi notunun düşürülmesi ve Fed belirsizliklerinin yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyleyen Başkaya, risk sevmeyen yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yöneldiğine dikkat çekti.

"ÖLÜM KESİŞİMİ" VE KURUMSAL KÂR REALİZASYONU

Bitcoin'in 91 bin dolar seviyelerine çıkarak burada bir denge noktası bulmaya çalıştığını belirten Başkaya, hareketli ortalamaların ve çeşitli indikatörlerin olumsuz etkilenmesiyle piyasada teknik olarak "ölüm kesişimi" denilen bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Zincir üzeri verileri yorumlayan Başkaya, düşüşün en somut nedenlerinden biri olarak kurumsal çıkışlara işaret etti. Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4.3 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını belirten uzman isim, kurumsal yatırımcıların ciddi anlamda kâr realizasyonu yaptığını ve bunun piyasada satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

1 MİLYAR DOLARLIK LİKİDASYON VE TETHER RİSKİ

1 Aralık civarında piyasadan yaklaşık 1 milyar dolarlık bir likidasyon gerçekleştiğini hatırlatan Başkaya, düşüşü tetikleyen diğer kritik faktörleri şöyle sıraladı:

- Tether (USDT) Endişesi: Dijital dolar olarak bilinen Tether'in, elindeki altın ve Bitcoin varlıkları nedeniyle S&P tarafından kredi notunun düşürülmesi piyasayı tedirgin etti.

- MicroStrategy Açıklaması: MicroStrategy gibi büyük kurumsal yapıların tehlike durumunda Bitcoin satabileceklerini belirtmesi, riski sevmeyen yatırımcıları satışa ve kaçışa yönlendirdi.

- Makroekonomik Faktörler: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ilişkin soru işaretleri ve Japon Yeni ile borçlanıp yatırım yapma (Carry Trade) yapısının sarsılması kaçışı hızlandırdı.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELDİ

Yaşanan bu çalkantılı süreçte yatırımcıların daha güvenli liman arayışına girdiğini belirten Başkaya, bu durumun altına yaradığını ve altında ciddi bir yükselme dalgası görüldüğünü vurguladı. Başkaya ayrıca, Bitcoin madencilerinin bu süreçte panik satışı yapmamasının piyasanın daha derin düşmesini engellediğini, büyük oyuncuların ise bu düşüşü yeni bir yükseliş dalgası için fırsata çevirme niyetinde olabileceğini sözlerine ekledi.

YATIRIMCIYA "PORTFÖY ÇEŞİTLİLİĞİ" UYARISI

Küçük yatırımcılara yönelik tavsiyelerde bulunan Mete Ali Başkaya, yatırımın uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi. "Gönlümüzde yatan aslan Bitcoin'dir" ifadesini kullanan Başkaya, yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

- Altcoin yatırımlarında dikkatli olunmalı ve sert fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli hareket edilmeli.

- Akılcı bir yatırım stratejisi izlenerek portföy yönetimine önem verilmeli.

- Sadece kripto paralarla sınırlı kalınmayıp, farklı emtialarla portföy çeşitlendirilmeli ve şekillendirilmeli.

