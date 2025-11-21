Ölümcül hata: Evlerde fumigasyon yapılmaz! İşte güvenli ilaçlamanın şifreleri

Ekran görüntüsü / A Haber

"STANDART İLAÇLAMA ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR"

İlaçlamanın tanımını, çevre ve halk sağlığı alanında zararlılara karşı yürütülen bir yok etme yöntemi olarak yapan Kadir Fidan, bu işlemlerin Sağlık Bakanlığı onaylı şirketler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Fidan, ev, iş yeri ve fabrikalarda uygulanan; sıvı püskürtme veya jel yöntemiyle yapılan standart ilaçlamaların, bakanlık onaylı ürünler kullanıldığı takdirde ölümcül vakalara sebep olmasının imkansıza yakın olduğunu ifade etti.

Bu güvenli uygulamanın şartlarını sıralayan Fidan, işlemin "Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası"na sahip firmalar ve Sağlık Bakanlığı kurslarında eğitim alarak uzmanlaşmış personellerce yapılması gerektiğini belirtti.