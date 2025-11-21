Ölümcül hata: Evlerde fumigasyon yapılmaz! İşte güvenli ilaçlamanın şifreleri
Böcek ailesinin yaşadığı facia sonrası gözlerin çevrildiği ilaçlama sektöründe ev ve iş yerlerinin hangi protokole göre ilaçlanması gerektiği hayati önem taşıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın sorularını yanıtlayan ilaçlama şirketi sahibi Kadir Fidan; sertifika zorunluluğundan ilaçlama sonrası alana giriş süresine kadar doğru uygulamanın detaylarını anlattı ve yanlış yapılan işlemin nasıl faciaya dönüştüğü konusunda uyarılarda bulundu.
A Haber'de ilaçlama protokollerini anlatan ilaçlama şirketi sahibi Kadir Fidan, standart haşere mücadelesi ile endüstriyel gazlama işlemi arasındaki hayati farkı açıkladı.
Alüminyum fosfit gibi maddelerin sadece gemi ve depolarda kullanılabileceğini belirten Fidan, "Evde yapılan doğru ilaçlama öldürmez, ancak yetkisiz kişilerce yapılan fumigasyon faciaya davetiye çıkarır." diyerek vatandaşları sertifikalı uzmanlar konusunda uyardı.
EVLERDE "FUMİGASYON" TEHLİKESİ
Kadir Fidan ilaçlama güvenliği konusunda A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Evlerde yapılan standart ilaçlama ile endüstriyel alanlarda uygulanan "fumigasyon" işleminin karıştırılmaması gerektiğini belirten Fidan, yanlış uygulamanın hayati risk taşıdığına dikkat çekti.
"STANDART İLAÇLAMA ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR"
İlaçlamanın tanımını, çevre ve halk sağlığı alanında zararlılara karşı yürütülen bir yok etme yöntemi olarak yapan Kadir Fidan, bu işlemlerin Sağlık Bakanlığı onaylı şirketler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Fidan, ev, iş yeri ve fabrikalarda uygulanan; sıvı püskürtme veya jel yöntemiyle yapılan standart ilaçlamaların, bakanlık onaylı ürünler kullanıldığı takdirde ölümcül vakalara sebep olmasının imkansıza yakın olduğunu ifade etti.
Bu güvenli uygulamanın şartlarını sıralayan Fidan, işlemin "Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası"na sahip firmalar ve Sağlık Bakanlığı kurslarında eğitim alarak uzmanlaşmış personellerce yapılması gerektiğini belirtti.
"ALÜMİNYUM FOSFİT İLAÇLAMA DEĞİL, FUMİGASYONDUR"
Son dönemde zehirlenme vakalarıyla gündeme gelen "alüminyum fosfit" maddesine açıklık getiren Fidan, bu maddenin kullanımının standart bir böcek ilaçlama yöntemi olmadığını söyledi. Bu işlemin "fumigasyon" olarak adlandırıldığını belirten Fidan, şu uyarılarda bulundu:
"Fumigasyon, buhar ve gaz içeren çok farklı bir türdür. Bu uygulamayı herkes yapamaz; ancak Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi veya Gıda Mühendisi gibi belli başlı meslek grupları uygulayabilir."
"İNSANLARDAN UZAK ALANLARDA KULLANILMALI"
Fumigasyon işleminde kullanılan alüminyum fosfit ve metil bromür gibi maddelerin insan hayatı için son derece tehlikeli ve ölümcül olduğunu vurgulayan Kadir Fidan, bu maddelerin kullanım alanlarının yaşam alanları olmadığını belirtti.
Fidan, bu tehlikeli maddelerin ihracat konteynerleri, tarımsal alanlar, gemiler ve depolar gibi insanların bulunmadığı ve insanlardan uzak noktalarda kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Evdeki basit bir haşere sorunu için bu yöntemin asla kullanılmaması gerektiğini belirten Fidan, doğru protokolün halk sağlığı alanındaki onaylı ilaçlar olduğunu yineledi.
