Yanlış ilaçlama faciaya dönüşmesin! Doğru uygulama ve eve giriş süresi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 11:35
A Haber’de ilaçlama protokollerini anlatan sektör uzmanı Kadir Fidan, standart haşere mücadelesi ile endüstriyel gazlama işlemi arasındaki hayati farkı açıkladı. Alüminyum fosfit gibi maddelerin sadece gemi ve depolarda kullanılabileceğini belirten Fidan, "Evde yapılan doğru ilaçlama öldürmez, ancak yetkisiz kişilerce yapılan fumigasyon faciaya davetiye çıkarır" diyerek vatandaşları sertifikalı uzmanlar konusunda uyardı.
