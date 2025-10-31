Külliye’de tarihi zirve! Almanya’ya Gazze ve AB üyeliği için Ankara Kriterleri mesajı

Ekran görüntüsü / A Haber

"ANKARA KRİTERLERİMİZ VAR"

Türkiye-AB ilişkilerinin 1950'li yıllardan bu yana her iki taraf için de "uzun bir rüya" olduğunu belirten Orallı, bu süreci "Bir taraftan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum süreci, diğer taraftan ise Avrupa Birliği'nin çifte standardı asla elden bırakmayan yaklaşımı" olarak tanımladı.

Türkiye'nin an itibarıyla Kopenhag kriterlerine 1999-2001 sürecinde uyum sağladığını ve 3 Ekim 2005'ten bu yana müzakere sürecinde olduğunu hatırlatan Oral, "Aradan geçen 20 yıl içerisinde dönüp de tekrar 'Acaba Kopenhag kriterlerine uyum sağladınız mı?' sorusunun o kadar manasız bir durum ortaya çıkardığı açık ki artık Türkiye aradan geçen 20 yıl sonunda Ankara kriterlerimiz var diyebiliyor." ifadelerini kullandı.