A Haber ekibi keskin nişancı tüfeği MKE-408'i denedi
A Haber ekibi, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki silah fabrikasına giderek yerli ve milli keskin nişancı tüfeği MKE-408'i yakından inceledi. Ekibimiz test atışları da yaptı.
A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'ın aktardığına göre, yüksek menzil ve hassasiyet gibi özellikleriyle öne çıkan MKE-408, hedefini 2 bin 200 metreden tam isabetle vuruyor. A Haber mikrofonlarına konuşan MKE Kıdemli ARGE Mühendisi Mehmet Sertaç Karagöz de MKE 408 kalibre olan tüfeğin 2 kilometreden daha uzak mesafedeki hedefleri imha etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
RAKİPLERİNDEN DAHA HAFİF VE GELİŞMİŞ TASARIM
MKE-408, dünya pazarındaki rakiplerine kıyasla hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Rakipleri ortalama 15 kilogram ağırlığındayken, MKE-408 sadece 9.5 kilogram. Sertaç Karagöz, bu hafifliğin yanı sıra, alev gizleyen namlu freni sayesinde geri tepmenin önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti.
Silahın namlu uzunluğu, merminin ses hızının 2,5 katı bir hızla hedefe ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca katlanabilir dipçik özelliği sayesinde kolayca taşınabiliyor.
KİŞİSEL TERCİHE GÖRE TETİK SİSTEMİ
Tasarımındaki ince detaylarla güvenlik güçlerimize büyük kolaylık sunan MKE-408, her koşulda sahada başarıyı hedefliyor. Silahın tetik sistemi, kullanıcının kişisel tercihine göre ayarlanabiliyor.
ÖZELLİKLER VE TEST ATIŞI
Ziyaret sırasında MKE'nin kapalı poligonuna geçen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, hayatında ilk defa bir keskin nişancı tüfeği kullanarak test atışı yaptı. Atış sonrası deneyimlerini paylaşan Kuşkapan, "Benim için çok keyifliydi. İlk defa denedim, açıkçası korktum, çok kuvvetli bir basınç vardı ama ona rağmen omzumu acıtmadı." dedi.
Mühendis Mehmet Sertaç Karagöz ise Kuşkapan'ın atışını ilk denemeye göre çok başarılı bulduğunu belirterek kendisini tebrik etti.
