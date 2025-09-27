A Haber ekibi MKE-739'u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip
A Haber ekibi, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki silah fabrikasına giderek yeni yerli ve milli piyade tüfeği MKE- 739'u yakından inceledi. Ekibimiz test atışları da yaptı.
A Haber ekibinden Damla Kuşkapan, TSK'nin yerli ve milli caydırıcı gücü hatta kalbi olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki silah fabrikasına gitti. Burada hem çok özel silahları ekrana getirdi hem de test etti. Ekibimiz yeni piyade tüfeği MKE- 739'u yakından inceledi.
DAKİKA 750 MERMİ ATIŞ
MKE hafif silah ailesinin son üyesi MKE 739 ilk kez A Haber ekranlarında yerini alıyor. MKE 739 3 farklı modele sahip ve bildiğimiz AK-47 modellerinin gelişmiş versiyonu ve de dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip.
MODERN MODÜLER SİLAH
A Haber mikrofonlarına konuşan MKE kıdemli AR-GE mühendisi Mehmet Sertaç Karagöz, "Silahımızın en önemli özelliği MKE- 739 7-62/39 kaliberede çalışan bir tüfek olması. AK-47 bir diğer şekilde kalaşnikof mühimmatını kullanabilen modern modüler bir silahtır. Bu modern silahımızın 3 farklı modeli var." dedi.
HER TÜRLÜ ŞARTTA KULLANILIYOR
MKE 739 her türlü iklim ve arazi şartlarına karşı dayanıklı. Üstelik dünyada yaygın olarak kullanılan kalibreye sahip olduğundan ihracat potansiyeli de bir hayli yüksek.
SİLAHIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Mehmet Sertaç Karagöz, "Her türlü modüler monteye uygun optik sistem ve lazer sistemleri üzerinde kullanıyoruz. Bir diğer özelliğimiz yarı otomatik ve tam otomatik modda atış yapabilmektedir. 30 adet fişek kapasite sahip. Dakikada yaklaşık 750 atımlarda atışlar yapabiliyor. 3 boyu var demiştik. En uzun 3 kg 700 gr ortanca 3 kg 600 gr en küçük 3 kilo 500 gr. En uzu namlu boyu menzil 400 metre ortadaki 300 ve en sağdaki menzili 200 metre." şeklinde konuştu.
EKİBİMİZ ATIŞ YAPTI
Silahı test eden muhabirimiz Damla Kuşkapan, "MKE'nin açık poligonuna geldik burada yerli piyade tüfeğimiz MKE 739'un test faaliyetlerini yaptık. İlk defa böyle seri atış yapan bir silah kullandım başta tedirgin oldum ancak keyifli ve ergonomikti." dedi.
