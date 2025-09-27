A Haber ekibi MKE-739’u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip

Ekran görüntüsü / A Haber

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Mehmet Sertaç Karagöz, "Her türlü modüler monteye uygun optik sistem ve lazer sistemleri üzerinde kullanıyoruz. Bir diğer özelliğimiz yarı otomatik ve tam otomatik modda atış yapabilmektedir. 30 adet fişek kapasite sahip. Dakikada yaklaşık 750 atımlarda atışlar yapabiliyor. 3 boyu var demiştik. En uzun 3 kg 700 gr ortanca 3 kg 600 gr en küçük 3 kilo 500 gr. En uzu namlu boyu menzil 400 metre ortadaki 300 ve en sağdaki menzili 200 metre." şeklinde konuştu.