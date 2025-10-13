Gazze’de ateşkes imzalanmıştı! Barış Zirvesi öncesi Netanyahu’dan provokatif açıklama: İsrail’in saldırıları bitmedi | Bölgede yeni oyunlar mı devrede?
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımın ardından, 9 Ekim'de imzalanan ateşkesle birlikte Siyonist güçler bölgeden çekilmeye başladı. Ancak çekilmenin gerçekleştiği dakikalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada saldırıların tamamen sona ermediğini ima etti. Netanyahu, "Bazı düşmanlarımız tekrar saldırmak için toparlanıyor" diyerek yeni bir gerilim ihtimaline işaret etti. Bu açıklamanın hemen ardından, Hamas ve muhalif gruplar arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmalarda Hamas’a bağlı güvenlik güçlerinden ölenler olduğu bildirildi. Tüm bu gelişmeler, “Bölgede yeni bir İsrail oyunu mu devreye giriyor?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de imzalanan ateşkesin ardından bölgeden çekilmeye başlamasıyla resmen sona erdi. Siyonist rejimin bölgede gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar yüzünden on binlerce masum Gazzeli katledilmiş, yüz binlercesi ise zorunlu göçe maruz kalmıştı.
9 Ekim'de, özellikle Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle ivme kazanan diplomatik temaslar sonucunda Mısır'da yapılan barış müzakereleriyle Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması imzalandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu birçok liderin katılımıyla, ateşkes anlaşmasına son şekli vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek "Barış Zirvesi"'ne saatler kala Katil Netanyahu'dan provokatif bir açıklama geldi.
KATİL BİBİ'DEN PROVOKATİF AÇIKLAMA
Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda saldırıların tamamen sona ermediğini ima etti. "Bazı düşmanlarımız yeniden saldırmak için toparlanıyor" diyerek yeni bir gerilimin işaretini verdi.
İsrail toplumunda devam eden iç çekişmelerin farkında olduğunu söyleyen Netanyahu, bu durumu geride bırakmaları gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı. Ordu ve saldırıların henüz bitmediğini belirterek, "Önümüzde hâlâ büyük güvenlik sorunları var" dedi.
HAMAS VE MUHALİF GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA
Bu açıklamanın ardından bölgede çatışma sesleri yükselmeye başladı. Hamas ile bazı muhalif gruplar arasında çatışmalar çıktı. Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinden ölenlerin olduğu bildirildi. İsrail kaynakları, Gazze'den çekilmeden sonra Hamas karşıtı milis grupların korunacağı ve destekleneceğini açıklamıştı. Görülen bu gelişmeler "Bölgede yeni bir İsrail oyunu mu başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
