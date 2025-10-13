Gazze’de ateşkes imzalanmıştı! Barış Zirvesi öncesi Netanyahu’dan provokatif açıklama: İsrail’in saldırıları bitmedi | Bölgede yeni oyunlar mı devrede?

Başkan Erdoğan BM kürsüsünden, Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı tüm dünyaya göstermişti (Ahaber.com.tr - Arşiv)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu birçok liderin katılımıyla, ateşkes anlaşmasına son şekli vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek "Barış Zirvesi"'ne saatler kala Katil Netanyahu'dan provokatif bir açıklama geldi.

Barış Zirvesi öncesi Katil Netanyahu’dan provokatif açıklama

KATİL BİBİ'DEN PROVOKATİF AÇIKLAMA

Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda saldırıların tamamen sona ermediğini ima etti. "Bazı düşmanlarımız yeniden saldırmak için toparlanıyor" diyerek yeni bir gerilimin işaretini verdi.

İsrail toplumunda devam eden iç çekişmelerin farkında olduğunu söyleyen Netanyahu, bu durumu geride bırakmaları gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı. Ordu ve saldırıların henüz bitmediğini belirterek, "Önümüzde hâlâ büyük güvenlik sorunları var" dedi.

HAMAS VE MUHALİF GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Bu açıklamanın ardından bölgede çatışma sesleri yükselmeye başladı. Hamas ile bazı muhalif gruplar arasında çatışmalar çıktı. Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinden ölenlerin olduğu bildirildi. İsrail kaynakları, Gazze'den çekilmeden sonra Hamas karşıtı milis grupların korunacağı ve destekleneceğini açıklamıştı. Görülen bu gelişmeler "Bölgede yeni bir İsrail oyunu mu başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.