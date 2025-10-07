ABD'nin terör ziyareti! | Fırat Nehri’ni sınır olarak gösteren harita önünde fotoğraf
Halep’te yaşanan silahlı saldırıyı A Haber’de değerlendiren askeri stratejist İbrahim Keleş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile harita önünde verdiği poza dikkat çekti ve Fırat Nehri'nin doğusunda özerk bir yapı veya devlet yapılanması planlandığını söyleyerek uyardı.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile çektirdiği bir fotoğraf dikkatleri çekti. İkilinin arkasında yer alan ve sadece Fırat Nehri'nin belirginleştirildiği Suriye haritası, Fırat'ın doğusunda bir sınır çizildiği ve ayrı bir devlet yapılanmasının hedeflendiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
Bu fotoğrafı A Haber'de değerlendiren askeri stratejist İbrahim Keleş, Barrack'ın ziyareti "Kuzeydoğu Suriye" olarak tanımlamasıyla birleştiğinde, bölgesel bir tanımdan ziyade siyasi bir yapıya işaret etme niyeti olarak okudu. Ziyaret ve bu fotoğraf karesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'nin yıl sonuna kadar silahsızlanma dahil bir dizi yükümlülüğü yerine getirmesini öngören anlaşmanın uygulanmadığı bir dönemde gerçekleşti.
HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR VE ABD'NİN SDG ZİYARETİ
Askeri stratejist İbrahim Keleş: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack SDG ile görüştü. Hayatta tesadüfe dair bir şeye yer yok. Eğer ki büyük resmi iyi görürsek şayet ne olduğunu rahat anlarız. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG Başkanı Ferhat Abdi Şahin 10 Mart'ta 8 maddelik bir anlaşma yaptı.
Terörist başı Ferhat Abdi Şahin neden anlaşma yaptı? Bunu iyi anlamak lazım. Türkiye şunu dedi; Ya silahlarınızı bırakırsınız ya silahlarınızla birlikte gömeriz. Terörsüz Türkiye sürecinde bu cümle sık sık tekrarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu net ifadesi bu imzaları attırdı.
SDG/YPG'NİN SÜRESİ DOLUYOR
Bu sene sonuna kadar SDG süre verildi. 3 ay sonra bu süre dolacak. Bu anlaşmanın son maddesine bakılırsa Aralık 2025'te bitiyor. O vakte atılması gereken adımlar var. SDG/YPG anlaşmanın hiçbir maddesini yerine getirmedi. Enerji havzalarını ve petrol merkezlerini Suriye'ye devretmediler, sınır kapılarını teslim etmediler. Tam tersine zaman zaman açıklama yaparak silah bırakmayacaklarını ilan ettiler.
2 MAHALLE VE YPG OYUNLARI
Halep'e saldırı tesadüfen olmuş bir durum değil. Orada bir 4,5 Km uzunlukta bir tünel bulundu. Burası Suriye devlet güçleri tarafından imha edildi.
Halep Suriye'nin en önemli kentlerinden biri. Başkent Şam'dan sonra Halep gelir. Halep'in büyük çoğunluğu merkezi hükümetin kontrolü altında ancak Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta SDG'nin kontrolü vardı. O bölgeden Halep'e bir saldırı gerçekleşti. Halep'in hemen doğusunda Münbiç yer alıyor. İşte yok o tünel bu 2 bölgeye çıkıyordu. Bu 2 bölgenin nüfus yapısına bakıldığı zaman yüzde 80'i Kürt geri kalanı ise Türkmen'dir.
MAHALLELER TERÖR KALESİ DEĞİL
YPG'nin taktiği Kürt nüfusunun olduğu bölgeye yerleşip onların aleyhine olan vatandaşlarını çocuklarını kaçırmaktır. Ve O çocukları silah altıma alıp kendine tabi hale getirmeye çalışır. Yoksa Eşrefiye ve Şeyh Maksut YPG'nin kalesi falan değildir.
FIRAT NEHRİ İLE VERİLEN SINIR MESAJI
Tom Barrack'ın YPG ziyaretinde bir fotoğraf vardı dikkatleri çeken. Burada haritada Fırat nehri ve Suriye haritası yer alan bir fotoğraf önünde pozlar verildi. Bu fotoğrafta sadece Fırat nehri görünüyor ve sınır mesajı veriliyor, bizim bunu böyle okumamız gerekiyor. Resminin bütününde verilen mesaj budur. Tom Barrack ve terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede ve arkada bu resim varsa orada bir durmak gerekir. Bunlar kendilerince bir sınır çizmişler. Orada bir devlet yapılanması akıllarından geçiyor. Bu resmi böyle okumak lazım.
TERÖR BULUŞMASI VE ÜLKE HAYALLERİ
Terör örgüt YPG'nin bulunduğu yer Fırat'ın doğu ve kuzeydoğusu olarak biliniyor. Bu kısmı özellikle belirtiyorum çünkü Tom Barrack dün yaptığı sosyal medya açıklamasında böyle bir tanımlama yaptı. Kuzeydoğu Suriye ile olarak tanımlarsanız işin rengi değişir. Eğer Kuzey Suriye dersek bir bölge tanımlaması yaparız. Kuzey Irak denildiği zaman bölge tanımlaması yapılır. Burada ise Tom Barrack niyetini kendi yazığı ile ifşa ediyor. Öz yönetim ya da kanton adı verdikleri yapı istiyorlar. Parçalanmış bir Suriye istiyorlar.
Bu saldırı işinin içinde İsrail var ve eğer bunu görmezsek eksik kalır. Burada esas fitili ateşleyen İsrail'dir. SDG için kum saati çalışıyor, şu arada yıl sonuna 2,5 ay var. Ya adam gibi davranırlar Suriye ile yaptıkları anlaşmaya uyarlar ya da ellerindeki silahlar gömülürler.
