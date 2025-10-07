ABD’nin terör ziyareti! | Fırat Nehri’ni sınır olarak gösteren harita önünde fotoğraf

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile çektirdiği bir fotoğraf dikkatleri çekti. İkilinin arkasında yer alan ve sadece Fırat Nehri'nin belirginleştirildiği Suriye haritası, Fırat'ın doğusunda bir sınır çizildiği ve ayrı bir devlet yapılanmasının hedeflendiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Bu fotoğrafı A Haber'de değerlendiren askeri stratejist İbrahim Keleş, Barrack'ın ziyareti "Kuzeydoğu Suriye" olarak tanımlamasıyla birleştiğinde, bölgesel bir tanımdan ziyade siyasi bir yapıya işaret etme niyeti olarak okudu. Ziyaret ve bu fotoğraf karesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'nin yıl sonuna kadar silahsızlanma dahil bir dizi yükümlülüğü yerine getirmesini öngören anlaşmanın uygulanmadığı bir dönemde gerçekleşti.