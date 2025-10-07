Halep'teki çatışmanın perde arkası: Mısır'da sıkışan İsrail Suriye'de düğmeye bastı
Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Coşkun Başbuğ, çatışmaların arkasında İsrail'in olduğunu söyledi. Başbuğ’a göre; Mısır'da Hamas konusunda sıkıştırılan İsrail, SDG terör örgütünü kullanarak mesaj vermeye kalkışıyor.
Suriye'nin Halep kentinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tansiyonu yükselten çatışmalar, Orta Doğu'daki daha geniş bir güç mücadelesinin yansıması olarak orta çıktı. A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren askeri stratejist Coşkun Başbuğ'a göre olayların arkasındaki asıl aktör Mısır'da Hamas konusunda köşeye sıkıştığını düşünen İsrail.
İsrail, SDG terör örgütünü harekete geçirerek hem dikkatleri dağıtmayı hem de Türkiye dahil bölgesel aktörlere "üstüme fazla gelmeyin" mesajı vermeye kalkıştı. Suriye rejiminin askeri tedbirlerle olayı şimdilik kontrol altına aldığı belirten Başbuğ, bu hamlenin Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon ihtimalini daha da güçlendirdiği ve bölgedeki istikrarsızlığa müdahaleyi kaçınılmaz hale getirdiği vurguladı.
MISIR'DA BAŞI EZİLDİ HALEP'TE KUYRUĞU OYNADI
Askeri stratejist Coşkun Başbuğ: Mısır'da devam eden Hamas-İsrail müzakerelerini göz önünü alarak konuşursak; Siz yılanın başını Mısır'da ezmeye kalkarsanız kuyruk Şam'dan Halep'ten oynar. Bu kadar basit mesele. Dünyada hiçbir şey tesadüfen gelişmiyor. Bir mantar tabancası dahi tesadüfen patlamıyor. Hepsinin bir bağlantısı, bir gerekçesi var. Tıpkı dün yaşananlarda olduğu gibi.
Halep durduk yerde niye hareketlendi? Bir anda terör örgütü SDG niye böyle bir saldırıyı göğüsledi? Yürek mi yedi? Bunları sormak lazım, soruşturmak lazım. SDG üzerinde, Süveyda'daki Dürziler dahil hakim olan kim? İsrail. Bu net. hatta oradakiler yani SDG'nin içindeki bir takım unsurlar İsrail'le birleşmeliyiz falan gibi laflar etmeye başladı son zamanlarda. Sahibinin sesiyle konuşmaya başladı.
SURİYE ÜZERİNDEN MESAJ VERME ÇABASI
Şimdi Mısır'da o köşeye sıkışmış İsrail'i diz çöktürüp oturup Hamas'la bir noktaya getirmeye çalışırsanız o da kuduz diyoruz ya hani, bugün tıbben İsrail'in teşhisi bu. Hastalığın teşhisi kuduz. O da her yere saldırmak gibi bir mantıkla beni burada üstüme çok gelirseniz ben de Suriye'yi ayaklandırırım veya orayı harekete geçiririm gibi bir mantıkla düğmeye bastığı kanaatindeyim ben. Yani burada İsrail'in SDG'nin içerisinde nüfuz ettiği yapılar, gruplar, bir anda oradan gelen talimatla gündemi değiştirmek, işte Türkiye'ye aklınca veya işte Amerika'ya dolaylı olarak bir göz daha vermek, üstüme fazla gelmeyin demek gibi bir niyet ve gayret içerisinde.
GEÇİŞ HÜKÜMETİ İYİ SÜREÇ YÖNETTİ
Karantinaya alınması gereken mahlukat Netanyahu çalıp kendi oynuyor. Suriye geçiş hükümeti bana göre çok dün akşam başarılı bir süreç yürüttü. Bir polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu çatışmalar başlıyor. O çatışmalarda kontrolden çıkacağını hissettiği an hükümet hemen askeri tedbirlerle tanklarla, toplarla askeri güvenlik bölgesi ilan ederek tecrit edilmiş bir bölge yarattı ve sivillerin zarar görmemesi için de işte sokağa çıkmayın gibi tavsiye ve telkinlerle de iyi bir süreç yönetti ve neticede ateşkes olduğu söyleniyor.
İSRAİL DÜĞMEYE BASTI
Olayın bir kere benim nezdimde ne olduğu çok net. İsrail düğmeye bastı ve orayı harekete geçirdi. Daha önce de yaptığı işler bunlar. O bölgede bunu denedi. Hatta rejim yıkıldığında ilk İran'la birlikte el ele verip İsrail'in, işte Batı'da Lazkiye, Tartus, Güney'de Süveyda, işte doğusunda şu an hareketlendirmeye çalıştığı SDG'yi bir anda aktive ettiğini, bir iç isyan ayaklanma girişiminde bulunduğunu hatırlayalım. Şimdi hal böyleyken gene aynı eski bildik numaralara başvuran bir katil var ve onun bir sınaması var.
MUTABAKAT İLE OYALAMA TAKTİĞİ
Tehlike ve tehdit şu an için geçiştirildi, şu an için diyorum. Onu altını özellikle çizeyim. Çünkü günlerdir hep biz Fırat'ın doğusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. A Haber izleyenler, takip edenler hatırlar, ısrarla harekat ve operasyon diyorum. Nereye? Fırat'ın doğusuna. Niye? Orada net olarak direnen, İsrail'den aldığı akılla, işte süreç yürütmeye çalışan bir ucube yapı var.
Bu yapı işte dün bir sınamaya da bulundu. Bu bir daha bulunmayacağı anlamına gelmez, o halde ne yapmalı? 10 Mart mutabakatı diyorsunuz. O mutabakatın maddeleri var. O maddelerden daha bir tanesini bugüne kadar uygulamış değilsin. O zaman işte yıl sonuna daha var süre devam ediyor gibi bazı akıl tutulması diyeceğim tespitler var. Ben asla katılmam.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UYARILARI
6 ay yatan, bir tek adım atmayan, bir kare o anlaşmanın maddesini uygulamayan yapı şimdi son 2 ay kala mı bir anda kanı cana gelecek de uyguluyorum diyecek? Bu bir oyalama. Bu bilindiği halde bunu seyretme lüksü ne Suriye'nin var ne de işte oradaki işte yani geçiş hükümeti unsurlarının var. Hem ülkeni hem bölgeyi hem ülkeyi riske atarsın. Ülkeden kastım kim? Türkiye'yi. Çünkü oradaki olaylar beni ilgilendiriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli gözü orada, zaman zaman ikaz ve ihtarda bulunuyor ve son ikazlar dikkat edersen artık yani en üst perdeden yapılmaya başlandı.
