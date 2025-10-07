Halep’teki çatışmanın perde arkası: Mısır’da sıkışan İsrail Suriye’de düğmeye bastı

Suriye'nin Halep kentinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tansiyonu yükselten çatışmalar, Orta Doğu'daki daha geniş bir güç mücadelesinin yansıması olarak orta çıktı. A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren askeri stratejist Coşkun Başbuğ'a göre olayların arkasındaki asıl aktör Mısır'da Hamas konusunda köşeye sıkıştığını düşünen İsrail.

İsrail, SDG terör örgütünü harekete geçirerek hem dikkatleri dağıtmayı hem de Türkiye dahil bölgesel aktörlere "üstüme fazla gelmeyin" mesajı vermeye kalkıştı. Suriye rejiminin askeri tedbirlerle olayı şimdilik kontrol altına aldığı belirten Başbuğ, bu hamlenin Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon ihtimalini daha da güçlendirdiği ve bölgedeki istikrarsızlığa müdahaleyi kaçınılmaz hale getirdiği vurguladı.