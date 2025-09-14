Orta Doğu ateş çemberi: Çelik Kubbe nasıl koruyacak?

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü



"ÇELİK KUBBE ÜLKENİN SINIRLARI BOYUNCA HER YERİ KORUR"

Orta Doğu'da İsrail'in hain saldırılarıyla körfez ülkelerine seslenen Ali Fuat Gökçe; "Herkes şapkasının önüne alıp düşünmelidir, özellikle Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan'ın Katar'ın ve Kuveyt'in hava savunma sistemi var ve bu yazılımlar ABD-İsrail'in elinde. ABD'nin sonradan haberimiz oldu bahanesine sığınmasıyla burada bizim Çelik Kubbe'yi hayata geçirmemizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün Çelik Kubbe coğrafyamızın ateş çemberini neresi olursa olsun ülkenin sınırları boyunca her yeri korur. İsrail'den olası bir uçak kalktığında ya da füzelerle Türkiye'yi vurmaya cesaret edemez. Bu kadar basit." dedi.