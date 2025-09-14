14 Eylül 2025, Pazar
Orta Doğu ateş çemberi: Çelik Kubbe nasıl koruyacak?

Orta Doğu ateş çemberi: Çelik Kubbe nasıl koruyacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 05:25 Güncelleme: 14.09.2025 05:58
Orta Doğu ateş çemberi: Çelik Kubbe nasıl koruyacak?

İşgalci İsrail'in Orta Doğu'da Gazze başta olmak üzere 7 ülkeye saldırı gerçekleştirmesinin ardından geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey heyetine yönelik suikast düzenledi. Katar'a yapılan saldırı sonrası gözler hava savunma sistemlerinin önemine çevrilirken Türkiye'nin yerli imkanlarla hayata geçirdiği Çelik Kubbe'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki Çelik Kubbe, Türkiye'yi nasıl korur? Olası bir İsrail'in saldırısında Çelik Kubbe nasıl devreye girer? A Haber'de Satır Arası programına katılan uzmanlar Çelik Kubbe'nin özelliklerine ve önemine değindi. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Katar'da yaşanan olayın ardından Çelik Kubbe'nin öneminin anlaşıldığını belirterek "Çelik Kubbe coğrafyamızın ateş çemberini neresi olursa olsun ülkenin sınırları boyunca her yeri korur. İsrail'den olası bir uçak kalktığında Türkiye'yi vurmaya cesaret edemez." dedi. Gökçe ayrıca Çelik Kubbe'nin hangi noktalara yerleştirileceği sorusuna ise "Kritik yerler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen dahil birçok ülkeye saldırı düzenlemesinin ardından son olarak Katar'da Hamas heyetine yönelik suikast gerçekleştirdi. ABD'nin teklifiyle Katar'da yapılan barış görüşmesinde Hamas'a Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması konuları masaya yatırılırken katil Siyonist ordunun savaş uçakları başkent Doha'daki toplantı binası hedef aldı. Yaşanan saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın oğlu, 4 Hamas mensubu ve 1 Katarlı polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇELİK KUBBE'NİN ÖNEMİ NEDİR VE NASIL KORUR?

"ÇELİK KUBBE DOĞRU KARARA ADIM ATTIĞIMIZI GÖSTERDİ"

Katar'da gerçekleşen saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimin artarak devam ettiğini vurgularken Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin önemini belirterek "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. Bölgemizde sıcak gerilimin tamamı bir şekilde bizi ilgilendiriyor, tedbir almamız gerekiyor. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Bu açık ve net" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından düşmana korku salan Çelik Kubbe'nin önemi ve olası bir saldırıda Türkiye'yi nasıl koruyacağına çevrildi.


A Haber'de Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe'nin çalışma prensibini ve ülkemiz için önemini ele aldı.

"ÇELİK KUBBE ÜLKENİN SINIRLARI BOYUNCA HER YERİ KORUR"

Orta Doğu'da İsrail'in hain saldırılarıyla körfez ülkelerine seslenen Ali Fuat Gökçe; "Herkes şapkasının önüne alıp düşünmelidir, özellikle Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan'ın Katar'ın ve Kuveyt'in hava savunma sistemi var ve bu yazılımlar ABD-İsrail'in elinde. ABD'nin sonradan haberimiz oldu bahanesine sığınmasıyla burada bizim Çelik Kubbe'yi hayata geçirmemizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün Çelik Kubbe coğrafyamızın ateş çemberini neresi olursa olsun ülkenin sınırları boyunca her yeri korur. İsrail'den olası bir uçak kalktığında ya da füzelerle Türkiye'yi vurmaya cesaret edemez. Bu kadar basit." dedi.

"SALDIRILAR ÇELİK KUBBE TARAFINDAN ENGELLENECEK"

İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı durumunda çeşitli taktikler uygulayacağını vurgulayarak "İsrail, olası bir operasyon yapmaya kalkarsa füze atarak, savaş uçaklarıyla ya da bazı iş birlikçileriyle suikastlar gerçekleştirebilir. Fakat İsrail bunu yapamıyor çünkü MİT bunu engelliyor. Vekil örgütler ile uyuyan hücreleri kullanabilir. Suriye'de DEAŞ- SDG aracılığıyla çatışmaların sürüklenmesini gösterebiliriz. Olası senaryolara karşı Çelik Kubbe operasyonel saldırıları engelleyebilecek." sözlerine yer verdi.

"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'YE SALDIRMAYA CESARET EDEMEZ"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ise Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin 780 bin kilometrekare alanı koruyabildiği ifade ederek "Çelik Kubbe kompakt sistemlerdir. Allah korusun herhangi bir saldırı vukuunda her yeri başarıyla koruyabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Bizim Çelik Kubbe'nin en güzel yanı Demir Kubbe ya da diğer sistemlere göre alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar koruma kalkanını oluşturmuş olmasıdır. Hiçbir ülkenin Türkiye'ye saldırmaya cesaret edebilecek kadar kafayı yediğini düşünmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇELİK KUBBE KRİTİK TESİSLERE YERLEŞTİRİLİR"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe'nin hangi güzergahlara ya da hangi noktalara konulacağı sorusuna; "Çelik Kubbe'de yakın hava savunma sistemi tespit sistemleri ve önleme sistemleri var. Korkut, Şahin, Taktik hava savunma sisteminde tespit sistemleri mevcut. Bunlarla birlikte Korkut -35, Gürz-200 ile taktik hava savunma sistemleri ve bunların bir üstü kalkan oluyor. Çelik Kubbe'nin hangi noktalara yerleştirileceğine yönelik soruya kritik tesisler dememiz gerekiyor." dedi.

