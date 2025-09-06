Yunan basınında gündem Altay tankı ve Çelik Kubbe! Manşetten duyurdular: Dengeleri değiştirecek
Savunma sanayinde yaptığı tarihi hamlelerde dünya çapında da adından söz ettiren Türkiye, yeni ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi için geri sayıma başladı. Öte yandan Çelik Kubbe hava savunma sistemi için de adımlar atılırken, Yunan basını Türkiye'nin bu hamlelerini manşetine taşıdı. Altay tankı için "Yeni dönemin simgesi" yorumunda bulunan Yunan basını, Çelik Kubbe için ise "Dengeleri değiştirecek" dedi.
Türk savunma sanayisinin üzerinde titizlikle çalıştığı Altay ana muharebe tankı, Ankara'da tamamen yerli imkânlarla ve son teknolojiyle üretilmeye başlandı.
Altay'ın sahneye çıkması sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da dikkatleri üzerine çekti. Yunanistan gazetesi To Vima, "Türkiye: Yeni Altay tankının üretimi başladı" başlıklı haberi ile gelişmeyi detaylı bir şekilde okuyucularına servis etti.
Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı çarpıcı ifadelerle değerlendiren To Vima, dev tesiste endüstriyel robotlar ve ileri teknoloji üretim hatlarıyla tank üretiminin başladığını vurguladı.
TAMAMEN YERLİ TAMAMEN MİLLİ
To Vima, tamamen yerli ve milli Altay'ın teknik özelliklerinden çok stratejik boyutuna dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Altay, Türkiye'nin savunmada kendi ayakları üzerinde durma hedefinin önemli bir kilometre taşıdır. Yeni bir dönemin simgesi olmuştur"
"Türk savunma sanayisi kendi tankını, kendi zırhını üreten bir ekosistem haline geldi" vurgusu yapan gazete, Altay'ın yanı sıra yeni nesil 8×8 zırhlı muharebe aracı Altuğ'un da hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.
To Vima, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın "Fabrikamız sadece Altay değil, yeni nesil 8×8 zırhlı muharebe aracı Altuğ'un da üretileceği bir merkez haline geldi. Bu tesis, dost ve müttefik ülkeler için de üretim yapabilecek kapasitede tasarlandı" sözlerini aktardı.
To Vima, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün şu ifadelerine yer verdi: "Bu başarı devletin, özel sektörün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibiyle mümkün oldu"
"DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"
To Vima, Türkiye'nin yalnızca kara gücünde değil, hava savunmasında da ilerleme kaydettiğini yazdı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın geçen hafta orduya teslim edildiğini açıkladığı Çelik Kubbe hava savunma sistemine özel yer ayrıldı.
Haberde, "Türkiye, İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzer bir yapıyı tamamen yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdi. 47 araçtan oluşan ve 460 milyon dolara mal olan Çelik Kubbe, bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Erdoğan'ın, "Bu sistem dostlara güven, düşmanlara korku verecek. Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir sayfa açıyoruz" sözleri de haberde aktarıldı.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI
To Vima, Türkiye'nin yalnızca projelerle değil, dev yatırımlarla da fark yarattığını yazdı. Gazete, Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1,5 milyar dolarlık Oğulbey Teknoloji Üssü için "Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımı" ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca, Türk savunma sanayisinin 100 milyar doları aşan proje hacmi, 3.500'den fazla aktif şirketi, 16 milyar dolarlık yıllık geliri, 2,8 milyar doları aşan Ar-Ge harcaması ve 7,15 milyar dolarlık ihracat rekoru da dikkat çekti. Yıl sonunda ihracatın 10 milyar dolara yaklaşmasının beklendiği belirtildi.
