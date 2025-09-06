Yunan basınında gündem Altay tankı ve Çelik Kubbe! Manşetten duyurdular: Dengeleri değiştirecek

Yunanistan basını Altay tankı ve Çelik Kubbe'yi manşetine taşıdı. (A Haber arşiv)

TAMAMEN YERLİ TAMAMEN MİLLİ

To Vima, tamamen yerli ve milli Altay'ın teknik özelliklerinden çok stratejik boyutuna dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Altay, Türkiye'nin savunmada kendi ayakları üzerinde durma hedefinin önemli bir kilometre taşıdır. Yeni bir dönemin simgesi olmuştur"

"Türk savunma sanayisi kendi tankını, kendi zırhını üreten bir ekosistem haline geldi" vurgusu yapan gazete, Altay'ın yanı sıra yeni nesil 8×8 zırhlı muharebe aracı Altuğ'un da hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.