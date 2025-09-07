Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu! A Haber’de dikkat çeken analiz

Yunan basını son teknoloji ile üretilen Altay tankını yeni dönemin simgesi olarak nitelendirirken Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin de bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini vurguladı.

"ÇELİK KUBBE HER GÜN YUNAN MEDYASINDA"

Bölgeden ayrıntıları aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahları gündemine taşıyan Yunanistan'ın hem ulusal hem de yerel olmak üzere ülke genelinde yazılıp çizildiğini söyledi. Tahsin, "Ayrıca Yunanistan devlet televizyonu ve önde gelen gazeteleri Türkiye'nin üretmiş olduğu silahları gündemine taşımaya devam ediyor ve her gün taşımaya başladı. Çünkü söz konusu dengeler.

Türkiye Yunanistan arasında ABD'nin yıllardır uygulamış olduğu bir denge vardı. 9'a 3, 3'e 6 gibi bazı saçma sapan dengeler vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin artık bu dengeleri değiştirerek yerli ve milli imkanlarla yerli savunma sanayisini geliştirmesi Yunan basınının her gün gündeminde" dedi.