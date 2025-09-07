Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu! A Haber’de dikkat çeken analiz

07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.09.2025 02:28 Güncelleme: 07.09.2025 02:53
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Altay tankı ve hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunan basınında yine manşetlere taşındı. Yunanistan’dan canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, son gelişmeleri aktardı. Tahsin, hem ulusal hem de yerel basında Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerinin gündemden düşmediğinin altını çizerek, özellikle kara harekatında dengeleri değiştirecek Altay tankının oldukça geniş yer bulduğunu söyledi.

Yunan basını son teknoloji ile üretilen Altay tankını yeni dönemin simgesi olarak nitelendirirken Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin de bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini vurguladı.

ÇELİK KUBBE VE ALTAY TANKI ATİNA'YI KORKUTTU!

"ÇELİK KUBBE HER GÜN YUNAN MEDYASINDA"

Bölgeden ayrıntıları aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahları gündemine taşıyan Yunanistan'ın hem ulusal hem de yerel olmak üzere ülke genelinde yazılıp çizildiğini söyledi. Tahsin, "Ayrıca Yunanistan devlet televizyonu ve önde gelen gazeteleri Türkiye'nin üretmiş olduğu silahları gündemine taşımaya devam ediyor ve her gün taşımaya başladı. Çünkü söz konusu dengeler.

Türkiye Yunanistan arasında ABD'nin yıllardır uygulamış olduğu bir denge vardı. 9'a 3, 3'e 6 gibi bazı saçma sapan dengeler vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin artık bu dengeleri değiştirerek yerli ve milli imkanlarla yerli savunma sanayisini geliştirmesi Yunan basınının her gün gündeminde" dedi.

ALTAY, ALMAN TANKINI GERİDE BIRAKTI

Yüzde yüz yerli sermaye ile geliştirilen Altay tankının özellikle Yunan basınında gündeme alındığını belirten Tahsin, "Çünkü dengeleri değiştirecek kara harbindeki yeri açısında oldukça geniş bir yer buluyor.

Altay tankının cıvatasının bile yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de yapılacak olması Yunanistan'ın Alman tanklarını geride bırakacağını çünkü Başkan Erdoğan'ında son teknolojiyle üretilen bir tank olacağını söylediği gibi...

Ancak sadece Altay Tankı ile de kalmıyor. Baktığımız zaman Çelik Kubbe'de Yunanistan'ın manşetinde. Çelik Kubbe'nin çok katmanlı olması ve hava kuvvetleriyle birlikte Türkiye'nin 4 bir yanını savunması yazılıp çiziliyor.

"İSRAİL'İN DE DERS ALMASI GEREKİR" ÇIKIŞI

Yunan basını tüm bunları detaylarıyla aktarıyor okuyucusuna. Dolayısıyla Çelik Kubbe'nin çok katmanlı olması havadan ve denizden gelebilecek saldırıların hepsini karşılayacağı ve İsrail'in de ders alması gerektiğini çünkü İsrail'in Çelik Kubbe'si delindi. İran'ın yapmış olduğu saldırılarda. Yunanistan basını ise aynı dersin daha fazlasını alacağız diyor" ifadelerini kullandı.

