28 Ağustos 2025, Perşembe
Türkiye'nin Çelik Kubbesi dünyada ses getirdi: Ankara için dönüm noktası | Yunandan İsrail basınına işte o manşetler
Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirdiği Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için bir dönüm noktası" sözleri manşetlere taşınırken, Ankara'nın savunma alanında attığı bu tarihi adım, ülkenin küresel ölçekte yeni bir seviyeye yükselişi olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:06