Türkiye'nin Çelik Kubbesi dünyada ses getirdi: Ankara için dönüm noktası | Yunandan İsrail basınına işte o manşetler

Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirdiği Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için bir dönüm noktası" sözleri manşetlere taşınırken, Ankara'nın savunma alanında attığı bu tarihi adım, ülkenin küresel ölçekte yeni bir seviyeye yükselişi olarak yorumlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:06
ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende üç önemli gelişme aynı anda hayata geçirildi: Çelik Kubbe'nin teslimatı, 14 yeni tesisin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni.

Başkan Erdoğan, bu adımların yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğu için de stratejik bir eşik olduğunu vurguladı.

Tarihi bir dönüm noktası olan bu 3 önemli gelişme ise dünya basınında ses getirdi.

Associated Press: "Dönüm Noktası"

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Erdoğan'ın Çelik Kubbe'yi Türkiye'nin savunma sanayiinde bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdiğini yazdı. Haberde, sistemin kara ve deniz platformlarını tek bir ağ üzerinde birleştirecek şekilde tasarlandığı aktarıldı.

AP ayrıca, teslim edilen 47 aracın toplam değerinin 460 milyon dolar olduğunu belirtti. Haberde, Erdoğan'ın "ASELSAN'ın 50. yılında gelecek yarım asrı şekillendirecek projelerle yola devam ediyoruz" sözleri öne çıkarıldı.

Times of Israel: "Dosta Güven, Düşmana Korku"

Tel Aviv merkezli Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın "Çelik Kubbe dostlara güven verecek, düşmanlara ise korku salacak" sözlerini öne çıkardı. Haberde, sistemin İsrail'in Demir Kubbesi'nden esinlenerek geliştirildiği bilgisine yer verildi.

Gazete ayrıca, Türkiye'nin NATO üyesi olarak geçtiğimiz yıl hava sahasını korumak için çok katmanlı savunma stratejisini resmen duyurduğunu hatırlattı.

SIGMALIVE: Demokrasi Tarihinin En Büyüğü

Yunanistan merkezli SIGMALIVE da Çelik Kubbe'nin müjdelendiği programa yoğun ilgi gösterdi.

Başlıkta "Erdoğan Türk Ordusuna ilk "Çelik Kubbe" sisteminin teslimatını yaptı" ifadeleri yer alırken savunma sanayiine yönelik 1,5 milyar dolar değerindeki dev teknoloji parkının inşasına dikkat çekildi.

Haberde Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde yapılmış en büyük yatırım" sözlerine yer verildi.

Tesisin ilk etabının 2026 yılının ortalarında faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Yine Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasında sarf ettiği "Bu yatırım, Türkiye'yi savunma sistemlerinde sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline getirecek" sözlerine yer verildi.

ABC News: "Gösteri Niteliğinde Bir Tanıtım"

ABD merkezli ABC News, Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada Çelik Kubbemiz için "savunmada yeni bir dönemin başlangıcı" değerlendirmesini yaptığını aktardı.

Haberde, Erdoğan'ın "Salona gelmeden önce sistemlerimizi gördüm; adeta bir gövde gösterisiydi" sözlerine yer verildi.

Kanal, sistemin kara ve deniz unsurlarını bir ağda bütünleştirerek Türk semalarını çok katmanlı koruma altına almayı hedeflediğini yazdı.

i24 News: "Türk Hava Sahasını Koruyacak"

İsrail merkezli i24 News, Çelik Kubbemizin Türk hava sahasını korumak üzere tasarlandığını yazdı. Haberde, 47 araçlık ve 460 milyon dolar değerindeki teslimatın Türk ordusuna güç kattığı belirtildi.

Erdoğan'ın bu sistemi "Türkiye'yi küresel savunma aktörlerinden biri yapacak proje" olarak tanımladığı aktarılırken, sistemin çok katmanlı koruma hedefi vurgulandı.

Al Monitor: "460 Milyon Dolarlık Teslimat"

Washington merkezli Al Monitor, ASELSAN'ın Çelik Kubbemizin ilk büyük teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın "40'tan fazla ünitenin hazır hale geldiği" açıklamasına dikkat çekildi.

Haber, 460 milyon dolar değerindeki 47 aracın Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisinde temel taşlardan biri olacağına vurgu yaptı. Erdoğan'ın "Kendi radar ve hava savunma sistemlerini geliştiremeyen bir ülkenin güvenli geleceği olamaz" sözleri öne çıkarıldı.

ERT News: "Masada Olmakla Menüde Olmak"

Yunanistan'ın devlet kanalı ERT News, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmayı detaylı aktardı. Haberde, Başkan'nın "47 araçtan oluşan sistem ordumuza katılıyor" ifadesi manşete taşındı.

ERT ayrıca, Erdoğan'ın güvenlik politikalarına dair yaptığı uyarıya dikkat çekti:

"Masada olmak ile menüde olmak arasındaki fark, hava savunma ve taarruz sistemleriyle belirlenir."

Independent: "Türkiye Gökyüzünü Korumaya Hazırlanıyor"

İngiliz basınının önde gelen yayınlarından Independent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelik Kubbemizi ülkenin savunma ihtiyaçları açısından bir "dönüm noktası" olarak tanımladığını aktardı.

Haberde, geçen yıl ağustos ayında duyurulan projenin kara ve deniz tabanlı hava savunma platformlarını sensörlerle entegre ederek Türkiye'nin hava sahasını korumayı hedeflediği belirtildi.

Gazete ayrıca, Ankara'nın geçmişte 2019 yılında Rusya'dan S-400 sistemleri satın alma girişiminde bulunduğunu, ancak bu adımın Türkiye'nin ABD öncülüğündeki F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olduğunu hatırlattı.

Independent, bu durumun Ankara'nın savunma hedeflerinde geçici bir aksama yarattığını, ancak Çelik Kubbemiz ile Türkiye'nin yeniden güçlü bir yol haritası ortaya koyduğunu yazdı.

Yedioth Ahronoth: "Türk Ordusu Teslim Aldı"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Çelik Kubbemizin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesini "Düşmanlarımız korkacak" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türkiye'nin son yıllarda dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azalttığı, insansız hava araçları üretiminde dünyada öne çıktığı ve kritik savunma sistemlerini artık kendi bünyesinde geliştirdiği kaydedildi.

Gazete ayrıca, Erdoğan'ın "Bir ülke kendi hava savunma altyapısını üretemezse geleceğine güvenle bakamaz." sözlerini aktararak, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik dengesizliklerinden duyduğu rahatsızlığa işaret etti.