Türkiye’nin Çelik Kubbesi dünyada ses getirdi: Ankara için dönüm noktası | Yunandan İsrail basınına işte o manşetler

ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende üç önemli gelişme aynı anda hayata geçirildi: Çelik Kubbe'nin teslimatı, 14 yeni tesisin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni.

Başkan Erdoğan, bu adımların yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğu için de stratejik bir eşik olduğunu vurguladı.

Tarihi bir dönüm noktası olan bu 3 önemli gelişme ise dünya basınında ses getirdi.