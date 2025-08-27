Türkiye Çelik Kubbesi’ni örüyor: “Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok”

Eray Güçlüer Çelik Kubbe'nin dikey menzili hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)

DÜNYADA BU SİSTEME SAHİP BAŞK BİR ÜLKE YOK

Bu anlamda, Çelik Kubbe yalnızca menzil ve irtifa açısından değil, aynı zamanda teknolojik olarak da dünyadaki benzerlerinden ayrışmaktadır. ABD, Rusya ve diğer ülkelerde benzer kapasiteye sahip sistemler bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu dikey irtifa seviyesinde füze savunma yeteneğine sahip olması, bölgesel savunma gücüne stratejik bir avantaj kazandırmaktadır."