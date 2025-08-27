27 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.08.2025 18:30 Güncelleme: 27.08.2025 18:30
Türkiye Çelik Kubbesi’ni örüyor: Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe bileşenleri teslimatı töreni ile yeni tesisler açılış ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Aselsan bugün için "Büyük gün bugün" diye sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Peki Çelik Kubbe nasıl bir sistem ve Türkiye savunmasına neler katacak? A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, dünyada dikey irtifa savunma sistemlerinin menzilinin genellikle 25 kilometreyle sınırlı olduğunu belirtirken, Türkiye’nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" sisteminin 80 kilometreye kadar ulaştığını vurgulayarak, “Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok” dedi.

Türkiye, gök kubbesini kararlı adımlarla örmeye devam ederken, gözler ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çelik Kubbe bileşenleri teslimat töreni, yeni tesislerin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma törenine katılmasının ardından, bu önemli gelişmenin ne olacağı belli olacak.

"DÜNYADA BU SİSTEME SAHİP BAŞKA BİR ÜLKE YOK"

A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Eray Güçlüer'in açıklamasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Çelik Kubbe'nin yatay menzili yaklaşık 500 kilometre olarak değerlendirilmektedir. Peki, sistemin dikey irtifa kapasitesi nedir? Dünya genelinde mevcut hava savunma sistemlerinde maksimum dikey irtifa genellikle 25 kilometre civarındadır. Ancak, teknolojik iyileştirmelerle bu rakam zorlandığında 30 kilometreye kadar çıkabilmektedir.

DİKEY İRTİFADA REKOR SEVİYE

Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi ise, atmosfer sınırına yani yaklaşık 80 kilometre irtifaya ulaşabilme kabiliyetine sahiptir. Bu irtifa, atmosferin üst sınırını aşarak, uzay olarak kabul edilen bölgeye yakın bir seviyededir.

DÜNYADA BU SİSTEME SAHİP BAŞK BİR ÜLKE YOK

Bu anlamda, Çelik Kubbe yalnızca menzil ve irtifa açısından değil, aynı zamanda teknolojik olarak da dünyadaki benzerlerinden ayrışmaktadır. ABD, Rusya ve diğer ülkelerde benzer kapasiteye sahip sistemler bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu dikey irtifa seviyesinde füze savunma yeteneğine sahip olması, bölgesel savunma gücüne stratejik bir avantaj kazandırmaktadır."

