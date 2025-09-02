Şanghay zirvesi bitti Çin yeni dünya düzeni istedi! Şanghay zirvesinden Türkiye’nin kazanımı ne oldu?

Şanghay Zirvesi'ne Çin lideri Şi Cinping'in "adil ve çok kutuplu bir küresel yönetim" çağrısı damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın kritik temaslarının ardından Türkiye'nin bu yeni denklemdeki kazancı, Gazze'deki soykırımı ve Ukrayna savaşının geleceğini Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi.

BÜTÜN DÜNYA DİKKAT KESİLDİ

DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman: Şangay İşbirliği Örgütü'ne bu sefer bütün dünyanın dikkat kesilmesinin nedeni; aslında zamanlaması bütün dünyada böyle yeni bir küreselleşme, yeni alternatifler konuşulurken buranın iddiasının daha güçlenmiş olması. Bu güçten kastım yani 22 devlet ve hükümet başkanı katıldı zannediyorum. Bu şimdiye kadarki en yüksek katılım ve buradan çıkacak sonuçlar da gerçi ne konuşulacağı 3 aşağı 5 yukarı daha önceden belliydi ama burada nasıl bir ittifakla görüşülecek ve sonucu ne olacak bu biraz beklendi. Biraz da stratejik partnerler vesaire durumu var.