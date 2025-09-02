02 Eylül 2025, Salı
Şanghay zirvesi bitti Çin yeni dünya düzeni istedi! Şanghay zirvesinden Türkiye'nin kazanımı ne oldu?
Çin lideri Şi Cinping, çok kutuplu, ekonomik küreselleşmeyi dikkate alan adil ve makul bir küresel yönetim sistemi inşa etme çağrısında bulundu. Çin’in yeni düzen çağrısı, Başkan Erdoğan'ın Çin'deki temasları, Gazze'de soykırımda son durum ve Ukrayna Rusya savaşını A Haber canlı yayınına katılan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.