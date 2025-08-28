Çelik Kubbe ile Türkiye’nin savunma gücü katlanıyor! 6 katmanlı sistem

Ekran görüntüsü / A Haber

DÜNYADA EN GELİŞMİŞ SİSTEM

Askeri stratejist Dr. Kemal Olçar: Tüm memleketin üzerinde bir kubbe, koruma kalkanı var gibi bir izlenim oluşuyor ve bu gayet normal aynı zamanda doğru bir izlenim aslında. Çünkü biliyorsunuz bu Çelik Kubbe, dünyada iki tane daha örneği var. Bir tanesi Altın Kubbe, biri Demir Kubbe.

Demir Kubbe'yi çok konuştuk ver İsrail'i sistemleri. 4 kilometreden 70 kilometreye kadar Demir Kubbe'nin sahası var. İlave ettikleri Arrow sistemleri vesaire onlar biraz daha katman yukarı çıkıyor ama denenmedi. ABD'nin Altın Kubbesi bir hayal gözüküyor. Çünkü atmosfer üstü bir vuruş öngörüyor. O da biraz uzun vadeli bir çalışma ama Çelik Kubbe bunların içinde en optimal olanı. Çünkü 1,5 kilometreden başlıyorsunuz, 180-200 kilometreye kadarki bir alanı altı katman içinde kapsıyor. Dolayısıyla en gelişmiş sistem şu anda bu.