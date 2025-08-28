Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma mimarisine verilen isimdir. Sistemin amacı, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan hava savunma unsurlarını tek bir yapı altında toplayarak ülke genelinde tam kapsamlı koruma sağlamaktır. Bu kapsamlı sistem, füzeler, İHA'lar, savaş uçakları ve balistik tehditler de dahil olmak üzere birçok hava saldırısını tespit, takip ve imha etme kapasitesine sahiptir.