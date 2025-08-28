Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?
Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönem başladı! TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ortak imzasını taşıyan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, tüm bileşenleriyle faaliyete geçti. ASELSAN'ın 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği tarihi törende çok katmanlı milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Peki Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışır ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İşte Çelik Kubbe'nin bileşenleri ve özellikleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:52