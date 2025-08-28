Viral Galeri Viral Liste Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?

Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönem başladı! TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ortak imzasını taşıyan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, tüm bileşenleriyle faaliyete geçti. ASELSAN'ın 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği tarihi törende çok katmanlı milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Peki Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışır ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İşte Çelik Kubbe'nin bileşenleri ve özellikleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:52
Türkiye'nin milli çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, resmi olarak aktif hale getirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarında yaptığı açıklamada, sistemin sahada tam kapasiteyle aktif durumda olduğunu duyurdu.

2024 yılında onaylanan proje, 2025 itibarıyla sahadaki yerini aldı. "Sistemler sistemi" olarak tanımlanan Çelik Kubbe, radar, elektro-optik sensör, yapay zeka tabanlı karar destek mekanizmaları ve entegre komuta kontrol altyapısıyla Türkiye'nin hava sahasını füzelerden dronlara kadar her türlü tehdide karşı koruyor.

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma mimarisine verilen isimdir. Sistemin amacı, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan hava savunma unsurlarını tek bir yapı altında toplayarak ülke genelinde tam kapsamlı koruma sağlamaktır. Bu kapsamlı sistem, füzeler, İHA'lar, savaş uçakları ve balistik tehditler de dahil olmak üzere birçok hava saldırısını tespit, takip ve imha etme kapasitesine sahiptir.

ÇELİK KUBBE'NİN TESLİMATLARI YAPILDI

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN, 50'nci kuruluş yıl dönümünü tarihi bir törenle kutladı. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, Türkiye'nin çok katmanlı milli hava savunma sistemi Çelik Kubbenin ilk teslimatları yapıldı. SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli unsurları kapsayan toplam 47 araç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Törende Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıldı ve 14 yeni tesis hizmete açıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu gelişmenin "sadece bir başlangıç" olduğunu vurgulayarak ilerleyen süreçte daha gelişmiş sistemlerle donatımların artacağını açıkladı.

