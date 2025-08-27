Uzman isimler A Haber’de yorumladı: Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik Kubbe…
Riskli bir coğrafyada, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla öne çıkıyor. Türk savunma sanayii ise geliştirdiği yeni sistemlerle bu zorlu dönemde adeta tarih yazıyor. Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla ülke semalarını koruyacak. Böylece Türkiye, dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve tamamen milli bir hava savunma ağına kavuşmuş olacak. A Haber canlı yayınına katılan Askeri uzmanlar milli hava savunma sistemimizi yorumluyor. İşte Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik Kubbe…
Türkiye, jeopolitik olarak ateş çemberinin ortasında yer alırken, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla hissediliyor. Türk savunma sanayii, milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" ile bu alanda kritik bir adım attı. Yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla donatılan sistem, ülke semalarını koruyarak Türkiye'yi dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve milli bir hava savunma ağına kavuşturacak.
"3 PARÇALI SAVUNMA SİSTEMİ"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Çelik Kubbe'nin toplamda 3 parçadan oluşan bir hava savunma sistemi olduğunu belirterek şunları söyledi:
Çelik Kubbe, 3 parçalı bir hava savunma sistemidir. Bunlardan biri komuta kontrol merkezidir. Bu merkezden 783 bin kilometrekarelik alanın tüm hava resmi ve hava savunma sistemi Ankara'daki merkezden kontrol edilecektir.
Hava savunma sisteminin dışında bir de lançer grupları vardır. Platform dediğimiz bu sistemler; Korkut, Gürz, Sungur ve Hisar-A dediğimiz hava savunma sistemlerinin atıldığı platformlardır. Yani namlunun veya füzelerin yerleştirildiği platformlardır.
Üçüncü grupta ise radarlar vardır. Radar, tam anlamıyla "göz"dür ve aslında en kritik unsurdur. Çünkü havadan gelecek dronları, insanlı/insansız uçakları ve balistik füzeleri ne kadar uzaktan görürseniz, ülkenizi o kadar uzaktan koruyabilirsiniz.
İNSAN ELİ DEĞMEDEN MÜDAHALE
Bu üçlü sistem içerisinde radarlar, komuta kontrol merkezleri ve atış platformları (lançerler) birbiriyle entegre edilmiştir. Bu ne demektir?
Herhangi bir ülkeden ülkemize bir atış yapıldığında, örneğin seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirildiğinde, biz bunu en uzak mesafeden görüp, hiç insan eli değmeden komuta kontrol merkezine aktarılan komutla doğrudan uygun katmandaki silah sistemi otomatik olarak ateşlenmektedir.
YÜZDE YÜZ MİLLİ SİSTEMLER
İsrail'in Demir Kubbesi ile değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, sistem içerisindeki mühimmatın büyük bir kısmı Amerikan menşelidir. Yarın ABD ile İsrail'in arası bozulsa, Demir Kubbe'yi ikmal edemez, bütünleyemezsiniz. Bizimki ise tamamen millidir. Tüm silah ve mühimmatlar, yazılımlar ve radar sistemleri yerli ve milli sistemlerdir. O yüzden sürdürülebilir bir yapıya sahiptir.
"TÜRKİYE'NİN NATO DIŞINDA KENDİ STRATEJİLERİ VAR"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise programda yaptığı konuşmada NATO'ya değinerek varlığının tartışma konusu olduğunu, ancak Türkiye'nin NATO dışında her zaman milli savunma sistemlerinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:
NATO çok tartışılıyor. Hatta deniyor ki, NATO'dan korunmanın yolu NATO'nun içinde olmaktır. Ancak Türkiye'nin NATO dışında her zaman ulusal ve milli savunma stratejileri vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ana karası ve hava sahasının güvenliği konusu tamamen bize aittir. Biz göbekten NATO'ya bağlı değiliz. Avrupa ülkeleri bağlı olabilir ama bir NATO sistemi var ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bağlı olduğu birlikler mevcut. Bunun dışında ayrıca bizim genel bir hava savunma sistemimiz var.
"BİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEYİZ"
NATO'nun güçlü bir askeri varlığı olan Türkiye'yi bırakmayacağını belirten Yavuzaslan, Başkan Erdoğan'ın sözüne atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
NATO bizi bırakmaz. Çünkü güçlü bir ordumuz var. Burada günün manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı:
"Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğe güvenle bakamaz."
Şimdi bu hava savunma sistemleri; İran'ın 12 Gün Savaşı, bizim başka nedenlerle Patriot istememiz ve verilmemesi, ardından Türkiye'nin S-400'leri almasına kadar gündemde oldu. Bunun temelinde şu gerçek var:
Bir ülkeyi korumak istiyorsanız, hava savunma sisteminiz güçlü değilse çıplaksınız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz artık başka bir klasmandayız. Örneğin KAAN'la birlikte farklı bir lige geçtik. Savunma sanayisinin geldiği noktayı değerlendirirsek, biz artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…
- Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama
- Böyle meslek olur mu demeyin: Olduğuna inanamayacağınız 5 tuhaf ama kazançlı iş
- Yastık altında birikimler artıyor! İslam Memiş'ten altın tahmini geldi: İşte 2025’in yatırım şampiyonu
- Bu hata pil ömrünü sessizce tüketiyor! İşte telefonu doğru şarj etmenin yolları
- ÖSYM duyurdu: 2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! TR-YÖS nedir, son başvuru tarihi ne zaman?
- ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol’da ne zaman başlıyor?
- Benfica-FB rövanş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar?