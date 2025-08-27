Uzman isimler A Haber’de yorumladı: Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik Kubbe…

Türkiye, jeopolitik olarak ateş çemberinin ortasında yer alırken, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla hissediliyor. Türk savunma sanayii, milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" ile bu alanda kritik bir adım attı. Yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla donatılan sistem, ülke semalarını koruyarak Türkiye'yi dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve milli bir hava savunma ağına kavuşturacak.

"3 PARÇALI SAVUNMA SİSTEMİ"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Çelik Kubbe'nin toplamda 3 parçadan oluşan bir hava savunma sistemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Çelik Kubbe, 3 parçalı bir hava savunma sistemidir. Bunlardan biri komuta kontrol merkezidir. Bu merkezden 783 bin kilometrekarelik alanın tüm hava resmi ve hava savunma sistemi Ankara'daki merkezden kontrol edilecektir.