Tayvan’da savaş alarmı: Çin işgal hazırlığında | Pasifik’te krizin nedeni mineral kaynaklar mı?

Çin ve Tayvan arasında uzun süredir devam eden toprak gerilimi yeni bir boyut kazandı. Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Chihchung, yaptığı bir açıklamada Çin'in Tayvan'a yönelik işgal hazırlığında bulunduğunu iddia ederek Tayvan halkına uyarıda bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Chihchung, açıklamasında "Tayvan halkının saf olamaması gerekiyor. Çin, ülkemizi işgal etme planları yapıyor. Tek başımıza Çin'e karşı asla hazır olamayız, bu mümkün değil." dedi. Bakan Yardımcısı'nın sözlerinin ardından Tayvan televizyonlarında olası savaş durumu gündeme getirilirken Asya'da yeni bir savaş tehlikesi mi beliriyor? Pasifik'te yaşanan paniğin ardından gözler Çin ve Tayvan'a çevrilirken olası bir işgal planında ABD'nin bölgedeki rolü ne olacak? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzmanlar süreci ve bölgede yaşanabilecek savaş olasılığını değerlendirerek çarpıcı analizlerde bulundu.

"TAYVAN ÇİN'İN BİR PARÇASIDIR"

Gazeteci Dr. Murat Özer, Çin'de Marksist ve komünist bir devrimin gerçekleşmesinin ardından Tayvan topraklarına giden Çinliler tarafından ülkenin kurulduğunu ifade ederek "Tayvan zaten Çin'in bir parçasıdır. Tayvan'ın temel sorununun batı dünyasının bir parçası mı yoksa komünist ilkeleriyle mi ayakta kalacağıdır. Çin, komünist ilkeleriyle yoluna devam edeceğini vurgularken Tayvan ise batılıların kurdurduğu ilkeleriyle ilerleyeceğini belirtiyor." dedi.