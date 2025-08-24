Tayvan'da savaş alarmı: Çin işgal hazırlığında | Pasifik'te krizin nedeni mineral kaynaklar mı?
Çin ve Tayvan arasında yıllardır giderek artan gerilim son olarak Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Chihchung'un açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı. Bakan Yardımcısı yaptığı bir açıklamada Tayvan halkına uyarıda bulunarak Çin'in işgal hazırlığında olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından Tayvan televizyonlarında gündem Çin ile savaşa çevrilirken dünyada yeni saldırının adresi Pasifik mi olacak? Gözler Çin ve Tayvan'daki krize çevrilirken A Haber'de Satır Arası programına konuk olan uzmanlar savaşın çıkma nedenlerini değerlendirdi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ABD'nin Tayvan'ı koruma garantisi verdiğini belirterek 'Tayvan olası bir işgalde ekonomik açıdan ciddi zarar görür. Tayvan'ın ekonomik yapısı korunarak Çin ile siyasi olarak bütünleşebilir.' dedi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise Tayvan Adası'nın Çin için tehdit oluşturduğunu belirterek bölgede mineral kaynakların zenginliğine işaret etti.
Çin ve Tayvan arasında uzun süredir devam eden toprak gerilimi yeni bir boyut kazandı. Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Chihchung, yaptığı bir açıklamada Çin'in Tayvan'a yönelik işgal hazırlığında bulunduğunu iddia ederek Tayvan halkına uyarıda bulundu.
Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Chihchung, açıklamasında "Tayvan halkının saf olamaması gerekiyor. Çin, ülkemizi işgal etme planları yapıyor. Tek başımıza Çin'e karşı asla hazır olamayız, bu mümkün değil." dedi. Bakan Yardımcısı'nın sözlerinin ardından Tayvan televizyonlarında olası savaş durumu gündeme getirilirken Asya'da yeni bir savaş tehlikesi mi beliriyor? Pasifik'te yaşanan paniğin ardından gözler Çin ve Tayvan'a çevrilirken olası bir işgal planında ABD'nin bölgedeki rolü ne olacak? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzmanlar süreci ve bölgede yaşanabilecek savaş olasılığını değerlendirerek çarpıcı analizlerde bulundu.
"TAYVAN ÇİN'İN BİR PARÇASIDIR"
Gazeteci Dr. Murat Özer, Çin'de Marksist ve komünist bir devrimin gerçekleşmesinin ardından Tayvan topraklarına giden Çinliler tarafından ülkenin kurulduğunu ifade ederek "Tayvan zaten Çin'in bir parçasıdır. Tayvan'ın temel sorununun batı dünyasının bir parçası mı yoksa komünist ilkeleriyle mi ayakta kalacağıdır. Çin, komünist ilkeleriyle yoluna devam edeceğini vurgularken Tayvan ise batılıların kurdurduğu ilkeleriyle ilerleyeceğini belirtiyor." dedi.
"TAYVAN OLASI İŞGALDE CİDDİ ZARAR GÖRÜR"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Tayvanlı Dışişleri Bakan Yardımcısı Chihchung'un açıklamalarını değerlendirirken "Çin tamamen işgal hazırlığındaysa Tayvan'ın ekonomik yapısını değiştirecek olursa ülke ciddi oranda zarara uğrar." dedi.
Özgöker ayrıca Tayvanlı Bakan Yardımcısı'nın 'Kendimizi savunamayız' sözlerine ise "Tayvan'da ABD'nin üsleri bulunuyor. ABD'nin bizi savunması lazım diyor. Zaten ABD'de Tayvan'a silah ve siyasi destek vererek garantisini ortaya koydu. ABD bir yandan Tayvan'ı devlet olarak tanımazken diğer yandan Çin'in olası işgalinde Tayvan'ı koruyacağını vaat ediyor. ABD'nin kendi menfaatleri var." ifadelerini kullandı.
"TAYVAN VE ÇİN SİYASİ OLARAK BÜTÜNLEŞEBİLİR"
Tayvan'da 70-75 milyon nüfusun bulunduğuna dikkat çeken Özgöker, "Tayvan'da Çin gibi aynı millet yaşarken dilleri ve ırkları da aynı. İki ülke arasında fark yok. Bakan yardımcısının 'Saf olmayalım' sözü burada önemlidir. Tayvan'da Çin ile birleşmek isteyenler var. Bu sözün anlamı budur. Singapur ya da Hong Kong gibi ülkelerin geçmişte yaşadığı olaylar gibi Tayvan'da da yumuşak bir geçiş olabilir. Tayvan ve Çin ekonomik yapılarını koruyarak siyasi olarak bütünleşebilir." dedi.
"TAYVAN ADASI ÇİN İÇİN TEHDİTTİR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, ABD'nin Pasifik'teki etkin güç olmaya çalıştığını belirterek çevre ülkeler üzerinden birtakım planların olduğunu öne sürerek "NATO liderler zirvesinin son 6-5 görüşmesinde Avusturya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore'den oluşan 4 ülke Pasifik'ten daima katılır. Sebebi ise bölgede Çin ile askeri bir kapışma olursa ABD bu 4 ülkeyi yanına çekmeye çalışıyor. Bu 4 ülkenin hem ekonomik hem de askeri alanda güçlü olması dolayısıyla ABD'nin daima radarında.
Gökçe, Çin ve Tayvan arasındaki coğrafi konuma dikkat çekerek Tayvan Körfezi'nin bölgedeki önemini vurgulayarak "Olası bir savaşta Tayvan adası Çin için bir tehdittir. Örneğin Kıbrıs adası Türkiye'yi ne kadar koruyorsa aynı durum Tayvan'da Çin'i korur. Tayvan'ı ele geçiren Çin'e karşı üstünlük sağlar. Kıbrıs'ı neden ele geçirmek istiyorlar? Türkiye'ye üstünlük kurmak için. Kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) durumunu düşünüldüğü zaman Tayvan'ın muhakkak bağımsız kalması ya da desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN TAYVAN ÜZERİNDE 3 STRATEJİK PLANI
ABD'nin Çin ile olan mücadelesinde arka planın dünya tarafında görüldüğüne dikkat çeken Ali Fuat Gökçe; "ABD'nin Çin ile mücadelesi kritik minerallerdir. Minerallerin yüzde 90'ı Pasifik'te ve Çin'dedir. 2022 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Güvenlik Strateji Belgesi'ni kongreye sunmuştu. NATO'nun Stratejik hedefine koyduğu kongrede ABD 3 strateji belirtti. Bunlar ise sırasıyla Pasifik'teki kritik mineralleri çıkarma, ekonomik yaptırımlar ve askeri seçenektir. Tayvan'da yaşanan şuan ki gerilim askeri seçeneğin planlanmasıdır." ifadelerini kullandı.
"3'NCÜ DÜNYA SAVAŞI PASİFİK'TE ÇIKACAK"
ABD askeri anlamda bir çatışmaya girmek istemeyeceğini ifade eden Gökçe; "ABD Tayvan politikasını askeri açıdan daha da gelişene kadar Çin ile olası savaşını erteleyecektir. 3. Dünya Savaşı'nın Pasifik'te olacağını vurgulayan Ali Fuat Gökçe; "Çin-Tayvan, Güney Kore-Kuzey Kore arasında savaşın çıkacağını düşünüyorum. Enerji bakımından bu ülkeler ve Çin'de yüzde 90 oranında nadir toprak elementleri ve mineraller var. Bu sebeple bu kaynaklar olası bir savaş patlak verirse bölgesel olarak ve çok hızlı gelişir." dedi.
