CHP’de yaprak dökümü mü? Özlem Çerçioğlu’nun ardından yeni istifalar gelir mi? | KULİS HABER

17 Ağustos 2025, Pazar
Giriş: 17.08.2025 09:49 Güncelleme: 17.08.2025 10:06
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasının şokunu atlatamayan CHP'de yeni kopuşların gelebileceği konuşuluyor. Üstelik sadece belediye başkanları değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların hat safhaya ulaştığı ve kopuşların yaşanabileceği iddia edildi.

Kulislerde önümüzdeki günlerde yeni istifaların gelebileceği konuşuluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yaptı.

Genel merkezde alarmın rengi kırmızıya döndü.

İŞTE CHP KULİSLERİNDE KONUŞULANLAR

CHP yönetiminin yeni kopuşların önüne geçmek için belediye başkanlarını yakın markaja alındığı öğrenildi.

YENİ İSTİFALAR GELECEK Mİ?

Ancak önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe belediye başkanlarının CHP ile yollarını ayırıp AK Parti'ye geçeceği iddiası kulislerde yüksek sesle dillendirilemeye başlandı.

Belediye başkanlarının kendilerine yönelik baskılar, parti içi çekişmeler ve yolsuzluklardan rahatsız oldukları kaydediliyor.

İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

Sadece belediye başkanları arasında değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların had safhaya ulaştığı istifaların gelebileceği belirtiliyor.

CHP içinde ''Yüz yıllık parti Ekrem İmamoğlu'nun peşine takıldı'' yorumlarının yapıldığı ifade ediliyor.

Zor günler geçiren Genel Başkan Özgür Özel'in ise dar bir ekiple süreci yönetmeye çalıştığı konuşuluyor.

