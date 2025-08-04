ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi? A Haber’de çarpıcı analiz: 2030 öncesi büyük ölçekli iktisadi savaş gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Moskova yönetimine vergi yaptırımı uygulayacağını açıklamasının ardından eski Rusya Devlet Başkanı mevcutta ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev tarafından yapılan Ölü El (Dead Hand) nükleer füze sisteminin devreye girmesine yönelik tehdidi ABD'yi alarma geçirdi. Medvedev'in Ölü El sisteminin devreye gireceğini açıkça ifade etmesi sonrası Trump, Medvedev'in açıklamalarını tehdit olarak görüldüğünü ve 2 nükleer denizaltının konuşlanacağı talimatını verdiği açıkladı. Peki Trump'ın yaptırım açıklamalarının ardından 4 gün kala ABD-Rusya arasında savaş çıkar mı? Olası bir saldırı durumunda NATO devreye girer mi? Karadeniz'de beklenen savaş tehdidi hangi mesajları içeriyor? A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Gündem Özel'de savaş durumu ve NATO'nun dahil olması ihtimali uzman isimler tarafından ele alındı.

ÖLÜ EL (DEAD HAND) NEDİR?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in günler önce ABD'ye yönelik bahsettiği Ölü El sistemi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde temelleri atılan ve Rusya'ya herhangi bir saldırı durumunda özel bir sistemle devreye girecek nükleer otomasyon sistemidir.