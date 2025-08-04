ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi? A Haber'de çarpıcı analiz: 2030 öncesi büyük ölçekli iktisadi savaş gerçekleşecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya arasında Ukrayna savaşı nedeniyle gerilim sürerken tansiyon giderek yükseliyor. Trump'ın Rusya'ya yaptırım tehdidi sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in Ölü El (Dead Hand) sistemini işaret ederek nükleer tehditte bulunması iki ülkeyi alarma geçirdi. Trump Medvedev'in ifadelerini tehdit olarak gördüğünü ve 2 nükleer denizaltı sisteminin bölgeye konuşlanacağı açıkladı. ABD ve Rusya arasında yeni bir savaş krizi yaşanırken olası bir saldırı durumunda gözler NATO'nun devreye girme riskine çevrildi. Peki NATO olası bir savaş durumunda dahil olursa neler olur? A Haber'de Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programına katılan uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Putin'in saldırı girişimini yönelik tehdit yöntemiyle blöf yaptığını ifade ederek 'Rusya realitede bu saldırıyı gerçekleştiremez. NATO ülkesini hedef alarak saldırıya girmez.' dedi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise keskin bir dönemece girildiğinin altını çizerek 'Tahminime göre 2030'dan önce büyük ölçekli bir savaşın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu savaş iktisadi unsurlu bir savaşın portresini ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Moskova yönetimine vergi yaptırımı uygulayacağını açıklamasının ardından eski Rusya Devlet Başkanı mevcutta ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev tarafından yapılan Ölü El (Dead Hand) nükleer füze sisteminin devreye girmesine yönelik tehdidi ABD'yi alarma geçirdi. Medvedev'in Ölü El sisteminin devreye gireceğini açıkça ifade etmesi sonrası Trump, Medvedev'in açıklamalarını tehdit olarak görüldüğünü ve 2 nükleer denizaltının konuşlanacağı talimatını verdiği açıkladı. Peki Trump'ın yaptırım açıklamalarının ardından 4 gün kala ABD-Rusya arasında savaş çıkar mı? Olası bir saldırı durumunda NATO devreye girer mi? Karadeniz'de beklenen savaş tehdidi hangi mesajları içeriyor? A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Gündem Özel'de savaş durumu ve NATO'nun dahil olması ihtimali uzman isimler tarafından ele alındı.
ÖLÜ EL (DEAD HAND) NEDİR?
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in günler önce ABD'ye yönelik bahsettiği Ölü El sistemi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde temelleri atılan ve Rusya'ya herhangi bir saldırı durumunda özel bir sistemle devreye girecek nükleer otomasyon sistemidir.
TRUMP, BİDEN SİYASETİNE GERİ DÖNDÜ
Yeni dünya düzenini gerçekleştiğini ifade eden Gazeteci Bekir Atacan, "Trump küresel sisteme karşı fakat eski ABD Başkanı Joe Biden'ın siyasetine geri döndü. Öte yandan derin devlet de Trump'ı istediği doğrultuda hareket ettiriyor. ABD küresel düzen ilk başladığında istediğini aldı fakat Putin alamadı. Putin bu sebeple topraklarını almak için mücadele veriyor. Trump, NATO'ya İsveç'in ve Finlandiya'yı kattı fakat bu ülkeler ABD'ye maddi anlamda herhangi bir katkısı olmadı." dedi.
"PUTİN TEHDİTLERİ İLE BLÖF YAPIYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger NATO'nun beşinci maddesine dikkat çekerek Rusya'nın olası bir saldırıya girmeyeceğini belirtti. Ülger, "NATO'nun 5. maddesinde bir saldırı olması durumunda ittifakın tüm üyeleri hava, deniz ve kara ile saldırganı engellemek için cephe alırlar. Bu karar otomatik olarak devreye girer. Rusya NATO ülkelerine saldırıda bulunamaz. Saldırdığı takdirde NATO ülkelerinin birleşeceğini bilir fakat 'Saldırabilirim' diyerek blöf yapabilir ya da tehdit edebilir. Rusya böyle bir şeyi göz alamaz. Aynı durum nükleer füzeleri durumunda da geçerli. Rusya füzeleri aynı yöntemle İngiltere'de de kullanabilirim diyerek tehdit oluşturuyor. Rusya realitede bu saldırıyı gerçekleştiremez. Amaç ise karşı taraftaki birlik ve bütünlüğü bozmaktır. Tehditlerin etkili olduğunu düşünen Putin bu yönteme başvuruyor. Gerçekte bir NATO ülkesini hedef alarak saldırıya girmez."
"2030 YILI ÖNCESİ İKTİSADİ BİR SAVAŞ ÇIKABİLİR"
Dünyayı etkileyecek bir çatışmanın ortaya çıkacağını ifade eden Gazeteci Mete Sohtaoğlu; "Keskin bir dönemeçteyiz ve bu durum dünyayı etkileyecek. Pakistan-Hindistan, G.Kore-K. Kore ya da Orta Doğu coğrafyasında bir saldırı girişimi yaşanabilir. Tam olarak hangi ülkenin çatışmaya gireceğini kestiremiyorum. Fakat konuştuğumuz her şeyde kontrolsüz bir güç durumu var. Ülkelerin hava sahalarının hiçe sayıldığı, egemenliklerin görmezden gelindiği, ülkelerin kaderleri ile oynandığı ve Trump'a kalırsa ABD'nin yardımlarını keserek yönetim değişiklikleri sebebiyet verecek yumuşak geçişli ABD ve İsrail dostu coğrafya yaratılmaya çalışılıyor. Bazı ülkeler tarafından Rusya'nın desteği ve liderliği ile iktisadi bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle kimsenin dikkat çekmediği iklim değişikliği, küresel sıcaklıklardaki artış, kaos ve şiddet ile demografik değişikler, son olarak da göç ile yoksulluğa sevk edilen dünyada birçok ülke var. Bu sorunlar ile savaşların patlak vermesine sebebiyet vereceğini düşünüyorum. NATO, Rusya'ya karşı hazırlıklarını 2028 yılını işaret etse de tahminime göre 2030'dan önce büyük ölçekli bir savaşın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu savaş ya iki ülke arasında ya da ikiden fazla ülkelerin bir araya gelerek savaş çıkabilir. Savaş öncesi döviz ve altın gibi unsurlar ile iktisadi (ekonomik) bir savaşın portresi ortaya çıkıyor.
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