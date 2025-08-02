İzmir’deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Dizi izleyip cinayet planı yaptı

Narlıdere ilçesinde, 30 yıldır birlikte yaşayan Nilüfer Tuzlulu (63) ile nikahsız eşi Yusuf Yıldırım'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Nilüfer Tuzlulu ve Yusuf Yıldırım'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin vücutlarında çok sayıda kesici alet yarası olduğu belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olayın, 25 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, cinayetin şüphelisinin Nilüfer Tuzlulu'nun ilk evliliğinden olan oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan N.E.T.'nin, olayın ardından suç aleti olan iki bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesine ait cep telefonunu ormanlık bir alana gizlediği tespit edilirken yapılan aramalarda, söz konusu malzemeler polis ekiplerince bulunarak ele geçirildi.
Öte yandan, şüpheli N.E.T.'nin cinayeti uzun süre planladığı, olaydan önce bölgede keşif yaptığı, olay günü güvenlik kameralarından gizlenmek amacıyla kask taktığı, eldiven kullandığı ve olay sonrası evde hırsızlık süsü vermek amacıyla eşyaları dağıttığı öğrenildi.
Cinayetin ise taraflar arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tarihinde adliyeye sevk edildi. N.E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KATİL ZANLISINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYET PLANI
İzmir'de bir evde cansız bedeni bulunan yaşlı çiftin katili evlatları çıktı. Vahşice işlenen cinayetin kan donduran ayrıntılarını A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Olayın adresi İzmir Narlıdere. Çok inanılmaz derecede zahmetli bir çalışmayla katil zanlısı gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Dedektifleri inanılmaz bir mesai sonucunda şüpheliyi yakaladılar.
28 Temmuz'da Narlıdere'de site sakinlerinden gece bir ihbar geliyor. Evden kötü kokular geldiği şeklinde. Ekipler olay yerine gittiklerinde kapının önünde cansız bir erkek bedeni içeride de yaşlı bir kadının cansız bedenini buluyorlar. Koku üzerine ihbara gidiliyor. Ardından vücutlarında çok sayıda kesici alet izi bulunan iki yaşlı çift bulunuyor. Birisi asker emeklisi diğeri hemşire.
Cinayet vakası olduğu için Cinayet Büro Amirliği dosyayı devralıyor ve inanılmaz bir tempoda bu cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini araştırıyorlar. İlk çalışmada içeride bir dağınıklık görüyorlar bununla ilgili hırsızlık şüphesi akıllarına geliyor. Akabinde komşularla yaptıkları sohbetlerde içerideki emekli hemşirenin tanımadığı kimseye kapıyı açmadığı bilgisine ulaşıyor. Vahşi cinayetin çözülmesi için 4 ayrı ekip kurularak birinci ekip aile bireyleriyle ilgili çalışma yapıyor. İkinci ekip komşularla ilgili bir çalışma yapıyor. Üçüncü ekipte çifti tanıyan çevredeki kişiler olup olmadığını incelemeye alıyor. Son ekip ise hırsızlık şüphesiyle bu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine bu yönde ekip kuruluyor.
Ekipler kamera sayısının yetersiz olması ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor. Ancak iğneyle kuyu kazar gibi iki tane kamera kaydı buluyorlar. İlkinde cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli görüyorlar. Ekiplerin soruşturmasında özellikle İzmir Olay yeri ekipleri evde saatlerce çalışma yapıyor akabinde suç analiz merkezi çok çalışma yapıyor. Yürüyüş şeklinin analizi yapılıyor. Siber Daire Başkanlığı görüntülerin iyileştirilmesi açısından destek sağlıyor. Şanlıurfa İl Emniyeti'ne bağlı ekipler de hırsızlık şüphesiyle ilgili önemli destek sağlıyor. Bütün birimlerin koordinesiyle alakalı çalışma gerçekleştiriyor.
Şüpheli olay yerine gelirken kask kullanıyor. Çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Tanınmamak için eve girdiğinde eldiven kullanıyor. Bunların neden yaptığını dedektifler araştırıyorlar çok sayıda cinayetle ilgili belgesel ve dizi izlemiş. Nasıl kaçacağını hesaplamak için. Zor bir cinayet dosyası kapatıldı. Olay sonrası ormanlık alanda sırra kadem basıyor. Suç eşyalarını ormanlık alana saklıyor. Normalde araçla girme imkanı olmadığı için cinayet büro amirliği 'Yunus' ekiplerinden yardım istiyor. Orada da arama çalışması yapılıyor. Bağ evinin güvenlik kamerası ikinci ipucu olarak elde ediliyor. Fiziki görünümü analiz ediliyor daha sonra yapılan çalışmalarda aile bireyleriyle ilgili. Buradan şüphelinin cinayetin işlendiği gün il dışına kaçtığı tespit ediliyor. Yapılan kontrollerde çiftin evlatları Yalova'ya geri dönüyor. Bu görüntüler incelendiğinde hal hareketleri ilk şüpheliye uyuyor. Savcılıktan alınan izin sonrası şüphelinin yakalanması için harekete geçiliyor. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alındı. Şüpheli yakalandığı an ekiplere ilk sözü "Kusursuz cinayet yok değil mi ağabey?" oluyor.
Ekipler 400 saatlik bir güvenlik kamerası kaydı inceliyor. Aslında iki güvenlik kamera kaydına ulaşmak için sokaklar, caddeleri inceliyorlar. Ormanlık alana gömdüğü eşyalar bulunuyor.
VAHŞİ CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİ?
Annesi öz babası üvey. İfadesinde suçunu itiraf ediyor ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Cinayet sebebi için üvey babasının kendisine küçükken eziyet ettiğini annesinin de buna göz yumduğunu iddia eden şüpheli bu yüzden ikisini de öldürdüğünü anlatıyor.