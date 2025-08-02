İzmir’deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Dizi izleyip cinayet planı yaptı

İzmir'deki çifte cinayette katil evlat çıktı! A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

28 Temmuz'da Narlıdere'de site sakinlerinden gece bir ihbar geliyor. Evden kötü kokular geldiği şeklinde. Ekipler olay yerine gittiklerinde kapının önünde cansız bir erkek bedeni içeride de yaşlı bir kadının cansız bedenini buluyorlar. Koku üzerine ihbara gidiliyor. Ardından vücutlarında çok sayıda kesici alet izi bulunan iki yaşlı çift bulunuyor. Birisi asker emeklisi diğeri hemşire.

Cinayet vakası olduğu için Cinayet Büro Amirliği dosyayı devralıyor ve inanılmaz bir tempoda bu cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini araştırıyorlar. İlk çalışmada içeride bir dağınıklık görüyorlar bununla ilgili hırsızlık şüphesi akıllarına geliyor. Akabinde komşularla yaptıkları sohbetlerde içerideki emekli hemşirenin tanımadığı kimseye kapıyı açmadığı bilgisine ulaşıyor. Vahşi cinayetin çözülmesi için 4 ayrı ekip kurularak birinci ekip aile bireyleriyle ilgili çalışma yapıyor. İkinci ekip komşularla ilgili bir çalışma yapıyor. Üçüncü ekipte çifti tanıyan çevredeki kişiler olup olmadığını incelemeye alıyor. Son ekip ise hırsızlık şüphesiyle bu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine bu yönde ekip kuruluyor.