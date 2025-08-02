Moskova’dan Trump’a nükleer rest! ABD-Rusya hattında neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım uyarısı, küresel siyasette tansiyonu yükseltti. Trump'ın restine, Rusya'dan nükleer içerikli "Ölü El" yanıtı geldi. İki ülke arasındaki gerilim nükleer restleşme boyutuna taşınırken, konu A Haber ekranlarında uzman isimlerce değerlendirildi.

"Trump, Putin'e çeşitli mesajlar verdiğini söz konusu mesaj sonrasında gereği yapılmazsa ambargoların başlayacağı söylenmişti." diyen A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Medbedev'in Ölü El çıkışına ilişkin konuştu. Peki 'Ölü El' ne demek? sorusuna yanıt veren Sapmaz, şu ifadeleri kullandı:

ÖLÜ EL NE DEMEK?

"Amerika Birleşik Devletleri'nden eski Sovyet dönemi Kremlin'ine ve Moskova'ya yönelik bir nükleer saldırı hayata geçirilirse yani Kremlin'de, o dönem Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri olan devlet başkanı ve 11 kişilik Politbüro üyeleri bu saldırı sonucu tamamen yok edilirse buna karşı geliştirilmiş özel bir sistem devreye giriyor.

Bu sistem bir nükleer otomasyon sistemi. 'Ölü El' adı verilen bu sistem, Sovyetler tarafından olası bir üst düzey komuta kaybı halinde misilleme yapılmasını garanti altına almak amacıyla geliştirilmiş.