Suriye’de yeni harekat an meselesi mi? Dürzi isyanında son durum:Türkiye İsrail’i durdurdu

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine saldırmasının ardından İsrail, Suriye'de savaş gerilimini yeniden başlatarak Orta Doğu'da yeni bir krize neden oldu. Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'ın ardından Suriye'ye saldıran İsrail, Dürzi gruplar üzerinden bölgeyi istikrarsızlaştırma planını devreye sokarken Suriye hükümeti Süveyda'da da çatışmaları durdurmak için ateşkes sağlamaya çalışıyor.

3 haftadır süren saldırıların ardından Dürziler çatışmanın boyutunu artırarak yeniden aşiret üyelerine saldırı gerçekleştiriyor. Peki Suriye'de son durum nedir? Süveyda da kalıcı ateşkes sağlanacak mı? Türkiye doğrudan saldırıya müdahil olur mu? Uzman isimler Sinan Tatlı'nın sunumuyla ekrana gelen Gece Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"HİCRİ MİLİSLER SDG'YE KORİDOR AÇILMASINA YÖNELİK MESAJ GÖNDERDİ"

Suriyeli Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan Süveyda'daki son durumu A Haber'de aktardı. Bozan, "14 Temmuz ve 20 Temmuz arasında diziler bedevi aşiretlerine saldırı gerçekleştirdi. Bu tarihler arasında ise Süveyda'da yaşanan olaylar tek bir tarafın istediği şekilde aktarıldı. Özellikle sosyal medyada Suriye'ye yönelik psikolojik kalp taktığı yapılarak propaganda düzenlendi. Burada Hikmed el- Hicri üzerinden SDG'ye mesaj gönderildi. Bölgede koridor açılmasına yönelik talepte bulunuldu. Hikmed el Hicriye bağlı milis grupları SDG ile ittifaktan bahsetmesi üzerine açıkça mesajlar verildi. İsrail tarafından Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesi istendi. Hakan Fidan'ın Suriye'nin kuzey doğusundaki hareketlenmeler dair uyarısı olmuştu burada Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesi en fazla İsrail'in işine yarar. Bu yüzden ilk aşamada böyle bir plan denediler ve başarısız oldular. Halep doğusunda Tehrin Barajı, Mümbiç gibi yerlerde çatışma çıkarılması isteniyor. Aylardır süren diyaloglarda çatışmalar durmuştu fakat birden saldırıların başlamasıyla 10 Mart'tan bu yana SDG'li bazı üyelerin Suriye hükümeti tarafından yapılan anlaşmasan tamamen çekilmeye çalıştığını gösteriyor."