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Suriye'de yeni harekat an meselesi mi? Dürzi isyanında son durum:Türkiye İsrail'i durdurdu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 04.08.2025 05:33 Güncelleme: 04.08.2025 05:43
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Suriye’de yeni harekat an meselesi mi? Dürzi isyanında son durum:Türkiye İsrail’i durdurdu

14 Temmuz’da Suriye’nin Süveyda kentinde başlayan Dürzi-Bedevi aşiretleri arasında çatışmalar ateşkes sağlanmasına rağmen devam ediyor. İsrail, Dürziler kullanarak bölgede saldırılara destek verirken Suriye’de neler oluyor? Netanyahu’nun hedefi Şam yönetimi mi? Süveyda’daki son durum nedir? Uzman isimler A Haber’de sürece yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine saldırmasının ardından İsrail, Suriye'de savaş gerilimini yeniden başlatarak Orta Doğu'da yeni bir krize neden oldu. Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'ın ardından Suriye'ye saldıran İsrail, Dürzi gruplar üzerinden bölgeyi istikrarsızlaştırma planını devreye sokarken Suriye hükümeti Süveyda'da da çatışmaları durdurmak için ateşkes sağlamaya çalışıyor.

DÜRZİ İSYANI İSRAİL PLANININ İLK AŞAMASI MI?

3 haftadır süren saldırıların ardından Dürziler çatışmanın boyutunu artırarak yeniden aşiret üyelerine saldırı gerçekleştiriyor. Peki Suriye'de son durum nedir? Süveyda da kalıcı ateşkes sağlanacak mı? Türkiye doğrudan saldırıya müdahil olur mu? Uzman isimler Sinan Tatlı'nın sunumuyla ekrana gelen Gece Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan ( A Haber - Ekran Görüntüsü) Suriyeli Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"HİCRİ MİLİSLER SDG'YE KORİDOR AÇILMASINA YÖNELİK MESAJ GÖNDERDİ"

Suriyeli Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan Süveyda'daki son durumu A Haber'de aktardı. Bozan, "14 Temmuz ve 20 Temmuz arasında diziler bedevi aşiretlerine saldırı gerçekleştirdi. Bu tarihler arasında ise Süveyda'da yaşanan olaylar tek bir tarafın istediği şekilde aktarıldı. Özellikle sosyal medyada Suriye'ye yönelik psikolojik kalp taktığı yapılarak propaganda düzenlendi. Burada Hikmed el- Hicri üzerinden SDG'ye mesaj gönderildi. Bölgede koridor açılmasına yönelik talepte bulunuldu. Hikmed el Hicriye bağlı milis grupları SDG ile ittifaktan bahsetmesi üzerine açıkça mesajlar verildi. İsrail tarafından Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesi istendi. Hakan Fidan'ın Suriye'nin kuzey doğusundaki hareketlenmeler dair uyarısı olmuştu burada Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesi en fazla İsrail'in işine yarar. Bu yüzden ilk aşamada böyle bir plan denediler ve başarısız oldular. Halep doğusunda Tehrin Barajı, Mümbiç gibi yerlerde çatışma çıkarılması isteniyor. Aylardır süren diyaloglarda çatışmalar durmuştu fakat birden saldırıların başlamasıyla 10 Mart'tan bu yana SDG'li bazı üyelerin Suriye hükümeti tarafından yapılan anlaşmasan tamamen çekilmeye çalıştığını gösteriyor."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu (A Haber - Ekran Görüntüsü) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ABD, ŞAM VE ABDİ GÖRÜŞMESİNE NİFAK SOKTU"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu: "Hikmed El-Hicri, Hanevi Yusuf El- Hecrar ve Muvaffak Talif adında 3 Dürzi grup var. İsrail ile iletişim köprüsü Muvaffak Talif üzerinden kuruluyor. Bu olaylar hep çıktığında bir çok kez İsrail üzerinden iletişim kurdu. Dürzüler dağını ve farklı yerlere aidiyet hisseden çok fazla grup var. İlk dönem olaylarında Mazlum Abdi üzerinden iletişim kurulmaya çalışıldı. ABD ise Şam'da Barrack üzerinden SDG ile entegrasyon halindeydi. Şam ile Abdi arasındaki görüşmelere ABD nifak soktu. Sonra hükümet tarafından atılması açısından bazı konular var. İsrail, Dürziler üzerinden Suriye'nin güneyinde düşmanlık tohumları ekti. Bedeviler ve Dürzi milisler arasında mikro konseyler küçük iletişim grupları belki de Şam'da temsili bir yeni adımla çatışmaların önüne set çekilebilir. Diğeri ise İsrail Süveyda'ya tırlarla yardım gönderiyorlar. Gazetede İsrail kuş uçurtmazken bunların karşılaştırmalı olarak ifşa edilmesi lazım.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev (A Haber - Ekran Görüntüsü) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"SURİYE'DEKİ BEDEVİ HAREKETİ İSRAİL'İN PLANINI SEKTEYE UĞRATTI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev: İsrail genişlemek istiyor ve burada büyük bir ideoloji var. Yayılarak kendileri açısından tehdit oluşturabilecek unsurları kaldırmak için bir hedef belirlemişler. Suriye için yapılan bütün görüşmelerde İsrail masada vardı. İsrail SDG'nin Paris'teki görüşmelerinde doğrudan masada vardı. Suriye'nin istikrara kavuşması için Türkiye'nin çabası oldukça büyük. Türkiye uluslararası açısından entegre olmasını istiyor. Türkiye'de Dürziler anlamında herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmez. bu karışıklıklar devam ederken Suriye sahası içerisinde istihbari bir operasyon yapıldı. Bedevi aşiretlerin önünü açılarak Süveyda'ya ilerlemesini sağlandı. Suriye'nin dört bir yanında 50 bin Bedevi aşireti Süveyda'ya geldi. Aşiretlerin bölgeye gelmesiyle İsrail'in planını sekteye uğratarak ciddi bir hamle yapıldı.

S abah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar (A Haber - Ekran Görüntüsü) S abah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"İSRAİL TÜRKİYE'NİN DUVARINA ÇARPTI"

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: İsrail Orta Doğu'da bir çok ülkeyi tehdit ederken tam anlamıyla çırpınmanın eşiğinde. Neden ya hükümeti cephede savaşıyoruz diye övünmeye çalıştı. İsrail kendi iç cephesinde savaş üzerinden yeniden birleştirme çabası vardı fakat sekteye uğradı. Siyonistlerin Büyük İsrail projesi ya da bölgeye kaosa sürükleme çabaları Suriye'de Türkiye'nin duvarına çarptı. Türkiye İsrail'de Suriye'yi durdurdu.

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