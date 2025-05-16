Riyad'da 4'lü zirve İsrail'i çıldırttı! Netanyahu devre dışı mı bırakılıyor? | "Trump Türkiyesiz zarar edeceğinin farkında"

Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği anlaşmalar ve Suriye'yi yeniden tanıyarak yaptırımları kaldırması dünya basınında oldukça konuşuldu. Öte yandan Trump'ın İsrail'e gitmemesi ve Riyad'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Şara görüşmesinin yankıları sürüyor. İsrail basını dörtlü olarak gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun dışlandığını ve Orta Doğu'da artık söz sahibi olmadığını yazdı. İsrail Maariv Gazetesi 'Trump bizi değil Türkiye'yi tercih etti' ve 'Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun' başlıklarıyla Netanyahu hükümetinin korku dolu bekleyişini ele aldı. Dünya basını İsrail'i çıldırtan görüşmeyi konuşurken Trump-Netanyahu arasındaki gerilim A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi.

"ÖNEMLİ OLAN NETANYAHU'NUN O MUAMELEYE MARUZ KALMASI"

Gazeteci Abdulkadir Selvi: ABD başkanı Trump Orta Doğu turu kapsamında Suriye cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile görüşmesinde cumhurbaşkanı Erdoğan'ı toplantıya davet etti. Cumhurbaşkanıysa Türkiye'den videokonferans ile katılmayı tercih etti. Trump zaten sonrasında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yaptırım kararının kaldırılmasında kendisini ikna ettiğini söylemişti. Netanyahu Beyaz Saray'a gittiğinde Trump makul ol demişti.