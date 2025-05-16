Riyad'da 4'lü zirve İsrail'i çıldırttı! Netanyahu devre dışı mı bırakılıyor? | "Trump Türkiyesiz zarar edeceğinin farkında"
ABD Başkanı Donald Trump‘ın Orta Doğu turu kapsamında Riyad’da gerçekleştirdiği Erdoğan Şara ve Selman görüşmesi İsrail’de büyük tepkilere neden oldu. İsrail’i basını Trump’ın artık İsrail’i değil Türkiye’yi tercih ettiğini ve Orta Doğu masasında kaybettiklerini manşetlere taşıdı. Orta Doğu’da gerçekleşen dörtlü görüşme İsrail’i çıldırtırken, Trump‘ın Netanyahu’yu devre dışı bıraktığı yorumları yapılıyor. Peki Trump Netanyahu arasında ipler neden koptu? Trump Netahyahu’yu tamamen sildi mi? A Haber ekranlarında Banu El’in moderatörlüğünde Arka Plan programına katılan uzman isimler Trump Netanyahu arasındaki gerginliği değerlendirdi.
Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği anlaşmalar ve Suriye'yi yeniden tanıyarak yaptırımları kaldırması dünya basınında oldukça konuşuldu. Öte yandan Trump'ın İsrail'e gitmemesi ve Riyad'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Şara görüşmesinin yankıları sürüyor. İsrail basını dörtlü olarak gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun dışlandığını ve Orta Doğu'da artık söz sahibi olmadığını yazdı. İsrail Maariv Gazetesi 'Trump bizi değil Türkiye'yi tercih etti' ve 'Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun' başlıklarıyla Netanyahu hükümetinin korku dolu bekleyişini ele aldı. Dünya basını İsrail'i çıldırtan görüşmeyi konuşurken Trump-Netanyahu arasındaki gerilim A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi.
"ÖNEMLİ OLAN NETANYAHU'NUN O MUAMELEYE MARUZ KALMASI"
Gazeteci Abdulkadir Selvi: ABD başkanı Trump Orta Doğu turu kapsamında Suriye cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile görüşmesinde cumhurbaşkanı Erdoğan'ı toplantıya davet etti. Cumhurbaşkanıysa Türkiye'den videokonferans ile katılmayı tercih etti. Trump zaten sonrasında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yaptırım kararının kaldırılmasında kendisini ikna ettiğini söylemişti. Netanyahu Beyaz Saray'a gittiğinde Trump makul ol demişti.
Görüşmede Netanyahu Gazze'deki işgali Suriye'de de devam ettirme talebinde bulundu. Bölgede bir koridor oluşturarak İran etkisini kırmak ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduğunu görüşmede bildirdi. Trump ise bunun üzerine makul önerilerle gel dedi. Bizim için burada önemli olan Netanyahu'nun o muameleye maruz kalması ve cumhurbaşkanının telefonla katıldığı görüşmede Suriye'ye yönelik ilerlemenin sağlanmasıdır.
"İSRAİL İRAN'I KIŞKIRTARAK SALDIRI DÜZENLEYEBİLİR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Burada endişelenmemiz gereken ilk mesele olası bir ABD İran nükleer anlaşması İsrail'in alacağı tavırdır. Açıkçası İsrail'in ABD'nin aynı paralelde yürüyüp kabul edeceğini düşünmüyorum. İsrail bir şekilde İran'ı kışkırtacak şekilde suikast düzenleyebilir ya İran'ın tepkilerini üzerine çekmek için kaçak bir bombardıman yapabilir. Netanyahu'nun kolay kolay durumu sindirebileceğini düşünmüyorum bu çok büyük bir tehlike. Keza Yemen içinde Netanyahu saldırganlığı beklenebilir.
"TRUMP TÜRKİYESİZ ZARAR EDECEĞİNİN FARKINDA"
Askeri Stratejist Eray Güçlüer: Biden ve Trump yönetiminde ciddi farklar görüyoruz. Trump Şara görüşmesinde sayın Cumhurbaşkanımızın da o görüşmeye katılması çok önemlidir. Bu da İsrail'e çok net bir mesajdır. İki şeyi görmek lazım ilki ABD'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısının değiştiğidir. Sebepleri ise 23 yıldır Türkiye'de muktedir bir siyasi iradenin istikrarlı bir şekilde yönetmesidir. Diğeri ise başta savunma teknolojileri kapasitemizin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeye ulaşmasıdır. Bir ülkenin milli güç kapasitesinin artması diğer ülkelerde politikalarını yeniden belirlemek ve şekillendirmek zorunda kalır. Trump'ta pragmatist bir adam ve çıkarı nerdeyse onu görüyor. Trump Orta Doğu jeopolitiğinde Türkiyesiz hareket etmenin çıkarlarına büyük zarar getirebilme riskinin farkında. Artık ABD, Orta Doğu coğrafyasında her zamankinden daha fazla Türkiye ile birlikte geniş bir alanda hareket etmek istiyor. Suriye'de ve Irak'ta bunlardan bir tanesi olduğundan İsrail'in de baskılanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerinde yürütülen bu akıllı siyasetin çok daha gelişeceğini ve Türkiye'nin çok daha iyi olumlu sonuçları ulaşacağını düşünüyorum.
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