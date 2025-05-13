Krizlerin çözümü Türkiye'de! A Haber'de çarpıcı yorum: "Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan'dır"

Pakistan-Hindistan çatışmalarında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk adımlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında yeniden ateşkes sürecine ev sahipliği yapması Türkiye, dünya üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki yaptırım kararının kaldırılmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir faktör olduğunu belirtmesiyle bu sözler dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

A Haber'de Merve Türkay'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Memleket Meselesi programına katılan gazeteci Zafer Şahin, Türkiye'nin son yıllardaki etkin gücünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki önemli rol oynadığını belirterek yeni dönemde Türkiye'nin başarısına ve yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ DÖNEMDE EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYE VE ERDOĞAN'DIR"

Zafer Şahin, son günlerde dünyada yaşanan kritik gelişmelerde Türkiye'nin önemli rol oynayarak arabuluculuk konusunda yaptığı stratejilere dikkat çekerken Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin, Suriye meselesinde kilit isim olduğunu belirtti. Şahin, "Orta Doğu merkezde olmak üzere bütün dünyada yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde en önemli aktörlerden biri de Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi görünüyor. Uzun yıllardır dünyayı meşgul eden Suriye sorunu vardı. Sorunun çözülmesinde Türkiye başrol oynadı. Trump, 'Suriye'nin anahtarı Türkiye'dedir.' dedi. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle Trump Suriye'deki yaptırımları kaldırdı.