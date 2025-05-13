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Krizlerin çözümü Türkiye'de! A Haber'de çarpıcı yorum: "Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan'dır"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.05.2025 23:55 Güncelleme: 14.05.2025 00:39
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Krizlerin çözümü Türkiye’de! A Haber’de çarpıcı yorum: Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan’dır

Türkiye son yıllarda dünya üzerinde etkin bir rol üstlenerek dengeleri değiştirmeye ve kritik meselelerde kurduğu barışçıl çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dünyada yaşanan gerilimlerin yanı sıra iç siyasette yaşanan tarihi kararlarla Türkiye'nin kaderi yeniden belirleniyor. Memleket Meselesi programına katılan gazeteci Zafer Şahin, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabuluculuk rolüne değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin ayrıca Türkiye'nin dünya üzerindeki gücüne dikkat çekerek 'Bu yeni dönemde en önemli aktörlerden biri de Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Diğer yandan Şahin 15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin 4 liderin bir araya gelme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek 'Putin, Zelenskiy ve Trump İstanbul'da Erdoğan ile birlikte dünya basınının karşısına çıkabilirler. ' dedi.

Pakistan-Hindistan çatışmalarında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk adımlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında yeniden ateşkes sürecine ev sahipliği yapması Türkiye, dünya üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki yaptırım kararının kaldırılmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir faktör olduğunu belirtmesiyle bu sözler dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

A Haber'de Merve Türkay'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Memleket Meselesi programına katılan gazeteci Zafer Şahin, Türkiye'nin son yıllardaki etkin gücünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki önemli rol oynadığını belirterek yeni dönemde Türkiye'nin başarısına ve yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ: "YENİ DÖNEMDE EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYE VE ERDOĞAN'DIR"

"YENİ DÖNEMDE EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYE VE ERDOĞAN'DIR"

Zafer Şahin, son günlerde dünyada yaşanan kritik gelişmelerde Türkiye'nin önemli rol oynayarak arabuluculuk konusunda yaptığı stratejilere dikkat çekerken Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin, Suriye meselesinde kilit isim olduğunu belirtti. Şahin, "Orta Doğu merkezde olmak üzere bütün dünyada yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde en önemli aktörlerden biri de Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi görünüyor. Uzun yıllardır dünyayı meşgul eden Suriye sorunu vardı. Sorunun çözülmesinde Türkiye başrol oynadı. Trump, 'Suriye'nin anahtarı Türkiye'dedir.' dedi. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle Trump Suriye'deki yaptırımları kaldırdı.

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MÜZAKERELERDE TÜRKİYE'NİN GÜVENİLİRLİĞİ

Zafer Şahin tüm dünyanın gözünün İstanbul'a çevrildiği Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin 3. ateşkes müzakeresine dikkat çekerek Türkiye'nin her iki ülkede tartışmasız etkili ve güvenilir bir güç olduğunu belirti. Şahin, "Perşembe günü dünyanın bir başka çatışmalı alanı Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için yeniden görüşmeler başlayacak. Rus ve Ukrayna 15 Mayıs'ta İstanbul'da masaya oturacaklar." dedi.

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"TRUMP, PUTİN, ZELENSKİY BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELEBİLİR"

Gazeteci Zafer Şahin ayrıca İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna-Rusya zirvesinin ardından Putin, Zelenskiy ve Trump'ın Başkan Erdoğan ile bir araya gelme olasılığının bulunduğunu ve 4 liderin dünya basına açıklama yapabileceklerini ifade etti. Şahin, "Küçük bir ihtimalde olsa bence küçük bir ihtimal değil ama Putin, Zelenskiy ve Trump İstanbul'da Erdoğan ile birlikte dünya basınının karşısına çıkabilirler. " dedi.

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"TÜRKİYE VE ERDOĞAN BAŞKA BİR LİGDE"

Usta gazeteci canlı yayında yaptığı açıklamalarının devamında futbol tabiriyle benzetmeler yaprak Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu belirterek; "Bu artık başka bir lig. Türkiye artık başka bir ligde. Recep Tayyip Erdoğan başka bir ligde demek. Futbol tabiriyle bir taraftan şampiyonlar ligi oynanıyor. Diğer yandan iç gündemin kısır siyaset ortamında neler konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimlerle yarıştırmaya ve Türkiye'yi nereye çekmeye çalışıyorlar. "

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"PKK'NIN FESİH SÜRECİYLE BAŞKA BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Şahin son olarak PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı silah bırakma ve kalıcı olarak örgütü fesh etme sürecine de değinerek Türkiye için farklı bir dönemece girildiği ifade ederek "Terör örgütü 40 yılın ardından kendi kendini fesh ederek silah bırakma kararı aldı. Bu kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde oldu. Başka bir döneme giriyoruz. Başka bir dünyaya giriyoruz ve artık başka bir Orta Doğu var. Bölgesel dengeler değişirken burada ana aktör ve bölgesel güç olarak yıldızı parlayan Türkiye realitesi var. "

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