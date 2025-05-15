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Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 20:23 Güncelleme: 15.05.2025 20:24
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Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.

Ukraynalı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den ayrılan Zelenskiy, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin yapılacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Zelenskiy, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Başkan Erdoğan’ın konuğu ZelenskiyBaşkan Erdoğan’ın konuğu Zelenskiy BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUĞU ZELENSKİY

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Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’den ayrıldı

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