Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.
Ukraynalı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den ayrılan Zelenskiy, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin yapılacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.
Zelenskiy, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
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