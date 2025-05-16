Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?

Terörsüz Türkiye süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te yaptığı konuşmasıyla başladı. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuşan Başkan Erdoğan süreci ilişkin kritik cümleler kurmuş birlik ve beraberlik mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan "Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam ile müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır." demişti.

TARİHİ İÇ CEPHE MESAJI

Başkan Erdoğan bu konuşmadan yalnızca 4 gün sonra ise 30 Ağustos Zafer Bayramı programında "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajları ile dikkat çekmişti. Erdoğan, "Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır." sözlerini kullanmıştı.