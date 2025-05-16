Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci nasıl ve nerede gerçekleşecek? Suriye, Irak ve İran'daki PKK varlığına ne olacak? Ankara'daki değerlendirmelere göre Terörsüz Türkiye süreci 5 evreden oluşuyor. Atılan her adım bir sonrakinin zeminini oluşturacak. Silah bırakma sürecinde 3. taraflar ise asla yer almayacak. Ne BM ne başka ülke bu süreçte tek söz sahibi Türkiye olacak. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tüm merak edilenler.
Terörsüz Türkiye süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te yaptığı konuşmasıyla başladı. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuşan Başkan Erdoğan süreci ilişkin kritik cümleler kurmuş birlik ve beraberlik mesajı vermişti.
Başkan Erdoğan "Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam ile müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır." demişti.
TARİHİ İÇ CEPHE MESAJI
Başkan Erdoğan bu konuşmadan yalnızca 4 gün sonra ise 30 Ağustos Zafer Bayramı programında "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajları ile dikkat çekmişti. Erdoğan, "Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır." sözlerini kullanmıştı.
BAHÇELİ SÜRECİ HIZLANDIRDI
Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıran adımı ise MHP lideri Devlet Bahçeli attı. MHP lideri Bahçeli 1 Ekim'de TBMM'de DEM Partililerle tokalaştı. Sonrasında ise Başkan Erdoğan gibi iç cepheyi güçlendirmeliyiz mesajları verdi.
PKK FESİH KARARI ALDI
Terör örgütü, 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi. Aynı metinde "Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek?
TÜRKİYE PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ TAKİP EDECEK
Silah bırakma mekanizması her coğrafyada farklı biçimlerde ayrı ayrı kuruluyor. Her coğrafyanın yapısı, lojistiği ve unsurları farklı. Bu birkaç ayda sürebilir, 2 ay, 3 ay, 4 ay da olabilir. Daha da uzun sürebilir. Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında farklı mekanizmalar var. Çünkü bu sahaların coğrafi yapıları, kendi yapıları, iç dinamikleri farklı. Ona göre hareket edilecek.
SÜRECE KİMSE DAHİL OLMAYACAK
Silah bırakma sürecinde 3. taraflar ise asla yer almayacak. Bu süreçte tek söz sahibi Türkiye olacak. Ankara, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini yakından takip ediyor. Bölge ülkeleriyle iletişim ara vermeksizin sürüyor.
IRAK VE SURİYE'DE YAPILACAKLAR
Her bir saha kendi dinamiklerine göre yapılandırılacak. Irak'ta Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, bu kapsamda Irak hükümeti ile konuşuldu, iş birliği yapılacak. Suriye'de de bireysel olarak silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor.
Ankara'nın kırmızı çizgilerinden biri Suriye'nin toprak bütünlüğü. YPG'nin özerklik girişimlerine izin verilmeyecek. Suriye ile ilgili özel süreç yönetilecek. Edinilen bilgilere göre, ABD bölgeden tamamen çekilmeyebilir, 200-300 askerle Suriye'de kalmaya devam edebilir.
Bölge uzmanlarına göre Suriye'nin coğrafya ve demografik yapısı özerkliğe de uygun değil. Suriye'de Kürtler kuzeyde aralıklı alanlara yayılmış durumda. Kürt yerleşkelerinin aralarında Arap yerleşkeleri ya da Hristiyanlar var.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA İRAN'DAKİ PKK VARLIĞI
İran'da PJAK var. Türkiye'ye doğrudan tehdit değil. Böyle bir mekanizma kurulmasa da zaman içinde tasfiyesi önemli. Burada İran'ın da yapıcı olması gerekiyor, bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesi önemli. Ankara Tahran ile sorunun çözümü için kapsamlı temaslarda bulunacak.
TÜRKİYE'DE NE KADAR PKK'LI VAR?
Türkiye'de PKK'lılara gelince yaklaşık 50-100 civarı arasında olduğunu tahmin ediliyor. Arama kaydı olmayan, suç kaydı olmayanın gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Normalde bahar aylarında bir hareketlenme dönemi. Normalde her bahar ayı çok hareketli geçer ama 2-2,5 aydır hiçbir olay yok.
DÖRT ÜLKEDE KAÇ TERÖRİST VAR?
Örgütün üst düzey yöneticilerinin Irak Süleymaniye'de kalabileceği değerlendiriliyor. Dört ülkenin tamamında yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Örgüte giren çıkan olduğu için bu sayı değişiyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ NEREDE KALACAK?
30-50 kişi arasında değişebilen üst düzey kadronun alternatifleri olabilecek. Irak'ta kalabilirler, başka ülkelere Avrupa'ya gidebilirler. Genel beklenti Süleymaniye'de kalacakları yönünde. Üçüncü ülkelere de gidebilirler.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ 5 EVREDEN OLUŞUYOR
Ankara'daki değerlendirmelere göre terörsüz Türkiye süreci 5 evreden oluşuyor...
BİRİNCİ EVRE: Cumhur İttifakı'nın çağrıları ve temas
İKİNCİ EVRE: İmralı çağrısının hazırlanması
ÜÇÜNCÜ EVRE: Fesih ve silah bırakma süreci
DÖRDÜNCÜ EVRE: Demokratikleşme ve yasal düzenleme
BEŞİNCİ EVRE: Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme
Buna göre atılan her olumlu adım bir sonraki adımın zeminini oluşturacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE PROVOKASYONA DİKKAT
Hala ikna edilmeyi bekleyen içeride bir örgüt yapısı var, bunu unutmamak lazım. 10 milyar dolarlık finansal yapı içinde uyuşturucu, kaçakçılık gibi bölümler var. Atılan her adım, yapılan açıklamalar karşı tarafa da bir mesaj oluyor. Süreci bozmak isteyenlerin bulunduğu unutulmamalı. Bu tarz yapılar Türkiye'de bölgedeki aktörlerde, uluslar arası aktörlerde, örgüt içinde var. Türkiye'nin daha çok güçlenmesini istemeyenlerin provokasyonlarına karşı dikkatli olunmalı.
PKK TARİH OLACAK, ETKİLERİ TÜM BÖLGEDE HİSSEDİLECEK
Yaklaşık 600 milyar dolardan başlayan fırsatlar ve kayıplar eklenince 1.8 trilyona kadar çıkan 40 yıllık bir maliyet söz konusu. Terör bitince etkileri tüm bölgede hissedilecek. Türkiye örgütün silah bırakmasının lafta kalmadığını bizzat görecek. Sahada doğrulama yapılacak, güvenlik kaynakları Başkan Erdoğan'a rapor verecek. Silah bırakma devam ederken eş zamanlı bazı adımların daha atılabileceği ifade ediliyor.
Bunlar hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması. Kayyum konusunda çözüm bulunması. Öcalan'ın infaz koşullarında değişiklik. Bu avukat, aile ve ziyaretçilerinin ki normal yasal hakları adaya istedikleri zaman izinle gidebilmeleri anlamına geliyor.
OLUMLU ADIM SONRAKİ SÜRECİN ZEMİNİNİ OLACAK
Siyasetin bu dönemde yük alması bekleniyor siyasi partiler bu konuları mecliste konuşur, adım atarlar, siyaset karar verecek. Bunlar eş zamanlı yapılacak. Gözler infaz yasasında olacak.
DEMOKRATİKLEŞME VE YASAL DÜZENLEME EVRESİ
Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi rol alacak. Siyasi partiler bir araya gelecekler. Terör örgütü listesiyle ilgili çalışma için hukuki düzenleme görüşülecek.
SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ İLE BÜTÜNLEŞME EVRESİ
Aslında en zor ve uzun bölümün bu olduğu ifade ediliyor. Öyle ki provokasyonu açık ve sosyolojik açıdan sıkıntılar yaşanabilir. Diyarbakır Anneleri açısından çocuklarına kavuşacak. Anne sayısı yakın zamanda artış bekleniyor.
Kısaca yol uzun ve zor, fakat terörsüz Türkiye hedefi başarıya ulaşırsa 47 yıllık terör örgütü tarihe karışacak. Barış ve kardeşlik kazanacak, Türkiye kazanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!
- Empati duyguları gittikçe güçleniyor! Yaşlandıkça duygusal olarak olgunlaşan 4 burç
- Zekan duygusal mı mantıksal mı? İlk gördüğün şey bunu açıklıyor!
- DUS sonuçları açıklandı mı? 2025 DUS sonuçları sorgulama ekranı
- Selvi Boylum Al Yazmalım’ın senaristi hayatını kaybetti! Yönetmen Ali Özgentürk kimdir, hastalığı neydi?
- Uzmanlar uyardı: Tek hareket yüzde 70 felç bırakabiliyor! O yaş grubu ciddi risk taşıyor
- BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?
- Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor