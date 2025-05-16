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Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 09:41 Güncelleme: 16.05.2025 09:48
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Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci nasıl ve nerede gerçekleşecek? Suriye, Irak ve İran'daki PKK varlığına ne olacak? Ankara'daki değerlendirmelere göre Terörsüz Türkiye süreci 5 evreden oluşuyor. Atılan her adım bir sonrakinin zeminini oluşturacak. Silah bırakma sürecinde 3. taraflar ise asla yer almayacak. Ne BM ne başka ülke bu süreçte tek söz sahibi Türkiye olacak. İşte terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tüm merak edilenler.

Terörsüz Türkiye süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te yaptığı konuşmasıyla başladı. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuşan Başkan Erdoğan süreci ilişkin kritik cümleler kurmuş birlik ve beraberlik mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan "Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam ile müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır." demişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN 5 EVRESİ!

TARİHİ İÇ CEPHE MESAJI

Başkan Erdoğan bu konuşmadan yalnızca 4 gün sonra ise 30 Ağustos Zafer Bayramı programında "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajları ile dikkat çekmişti. Erdoğan, "Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır." sözlerini kullanmıştı.

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BAHÇELİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıran adımı ise MHP lideri Devlet Bahçeli attı. MHP lideri Bahçeli 1 Ekim'de TBMM'de DEM Partililerle tokalaştı. Sonrasında ise Başkan Erdoğan gibi iç cepheyi güçlendirmeliyiz mesajları verdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PKK FESİH KARARI ALDI

Terör örgütü, 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi. Aynı metinde "Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ TAKİP EDECEK

Silah bırakma mekanizması her coğrafyada farklı biçimlerde ayrı ayrı kuruluyor. Her coğrafyanın yapısı, lojistiği ve unsurları farklı. Bu birkaç ayda sürebilir, 2 ay, 3 ay, 4 ay da olabilir. Daha da uzun sürebilir. Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında farklı mekanizmalar var. Çünkü bu sahaların coğrafi yapıları, kendi yapıları, iç dinamikleri farklı. Ona göre hareket edilecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SÜRECE KİMSE DAHİL OLMAYACAK

Silah bırakma sürecinde 3. taraflar ise asla yer almayacak. Bu süreçte tek söz sahibi Türkiye olacak. Ankara, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini yakından takip ediyor. Bölge ülkeleriyle iletişim ara vermeksizin sürüyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

IRAK VE SURİYE'DE YAPILACAKLAR

Her bir saha kendi dinamiklerine göre yapılandırılacak. Irak'ta Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, bu kapsamda Irak hükümeti ile konuşuldu, iş birliği yapılacak. Suriye'de de bireysel olarak silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor.

Ankara'nın kırmızı çizgilerinden biri Suriye'nin toprak bütünlüğü. YPG'nin özerklik girişimlerine izin verilmeyecek. Suriye ile ilgili özel süreç yönetilecek. Edinilen bilgilere göre, ABD bölgeden tamamen çekilmeyebilir, 200-300 askerle Suriye'de kalmaya devam edebilir.

Bölge uzmanlarına göre Suriye'nin coğrafya ve demografik yapısı özerkliğe de uygun değil. Suriye'de Kürtler kuzeyde aralıklı alanlara yayılmış durumda. Kürt yerleşkelerinin aralarında Arap yerleşkeleri ya da Hristiyanlar var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA İRAN'DAKİ PKK VARLIĞI

İran'da PJAK var. Türkiye'ye doğrudan tehdit değil. Böyle bir mekanizma kurulmasa da zaman içinde tasfiyesi önemli. Burada İran'ın da yapıcı olması gerekiyor, bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesi önemli. Ankara Tahran ile sorunun çözümü için kapsamlı temaslarda bulunacak.

TÜRKİYE'DE NE KADAR PKK'LI VAR?

Türkiye'de PKK'lılara gelince yaklaşık 50-100 civarı arasında olduğunu tahmin ediliyor. Arama kaydı olmayan, suç kaydı olmayanın gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Normalde bahar aylarında bir hareketlenme dönemi. Normalde her bahar ayı çok hareketli geçer ama 2-2,5 aydır hiçbir olay yok.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DÖRT ÜLKEDE KAÇ TERÖRİST VAR?

Örgütün üst düzey yöneticilerinin Irak Süleymaniye'de kalabileceği değerlendiriliyor. Dört ülkenin tamamında yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Örgüte giren çıkan olduğu için bu sayı değişiyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ NEREDE KALACAK?

30-50 kişi arasında değişebilen üst düzey kadronun alternatifleri olabilecek. Irak'ta kalabilirler, başka ülkelere Avrupa'ya gidebilirler. Genel beklenti Süleymaniye'de kalacakları yönünde. Üçüncü ülkelere de gidebilirler.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ 5 EVREDEN OLUŞUYOR

Ankara'daki değerlendirmelere göre terörsüz Türkiye süreci 5 evreden oluşuyor...

BİRİNCİ EVRE: Cumhur İttifakı'nın çağrıları ve temas

İKİNCİ EVRE: İmralı çağrısının hazırlanması

ÜÇÜNCÜ EVRE: Fesih ve silah bırakma süreci

DÖRDÜNCÜ EVRE: Demokratikleşme ve yasal düzenleme

BEŞİNCİ EVRE: Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme

Buna göre atılan her olumlu adım bir sonraki adımın zeminini oluşturacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE PROVOKASYONA DİKKAT

Hala ikna edilmeyi bekleyen içeride bir örgüt yapısı var, bunu unutmamak lazım. 10 milyar dolarlık finansal yapı içinde uyuşturucu, kaçakçılık gibi bölümler var. Atılan her adım, yapılan açıklamalar karşı tarafa da bir mesaj oluyor. Süreci bozmak isteyenlerin bulunduğu unutulmamalı. Bu tarz yapılar Türkiye'de bölgedeki aktörlerde, uluslar arası aktörlerde, örgüt içinde var. Türkiye'nin daha çok güçlenmesini istemeyenlerin provokasyonlarına karşı dikkatli olunmalı.

PKK TARİH OLACAK, ETKİLERİ TÜM BÖLGEDE HİSSEDİLECEK

Yaklaşık 600 milyar dolardan başlayan fırsatlar ve kayıplar eklenince 1.8 trilyona kadar çıkan 40 yıllık bir maliyet söz konusu. Terör bitince etkileri tüm bölgede hissedilecek. Türkiye örgütün silah bırakmasının lafta kalmadığını bizzat görecek. Sahada doğrulama yapılacak, güvenlik kaynakları Başkan Erdoğan'a rapor verecek. Silah bırakma devam ederken eş zamanlı bazı adımların daha atılabileceği ifade ediliyor.

Bunlar hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması. Kayyum konusunda çözüm bulunması. Öcalan'ın infaz koşullarında değişiklik. Bu avukat, aile ve ziyaretçilerinin ki normal yasal hakları adaya istedikleri zaman izinle gidebilmeleri anlamına geliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

OLUMLU ADIM SONRAKİ SÜRECİN ZEMİNİNİ OLACAK

Siyasetin bu dönemde yük alması bekleniyor siyasi partiler bu konuları mecliste konuşur, adım atarlar, siyaset karar verecek. Bunlar eş zamanlı yapılacak. Gözler infaz yasasında olacak.

DEMOKRATİKLEŞME VE YASAL DÜZENLEME EVRESİ

Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi rol alacak. Siyasi partiler bir araya gelecekler. Terör örgütü listesiyle ilgili çalışma için hukuki düzenleme görüşülecek.

SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ İLE BÜTÜNLEŞME EVRESİ

Aslında en zor ve uzun bölümün bu olduğu ifade ediliyor. Öyle ki provokasyonu açık ve sosyolojik açıdan sıkıntılar yaşanabilir. Diyarbakır Anneleri açısından çocuklarına kavuşacak. Anne sayısı yakın zamanda artış bekleniyor.

Kısaca yol uzun ve zor, fakat terörsüz Türkiye hedefi başarıya ulaşırsa 47 yıllık terör örgütü tarihe karışacak. Barış ve kardeşlik kazanacak, Türkiye kazanacak.

Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?
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Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi! Silah bırakma süreci nasıl işleyecek?

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