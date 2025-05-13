İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de!

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MOTOR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tabii ki şu an itibarıyla ifade ettiğimiz gibi uçuşlarını gerçekleştiriyor, faaliyetlerine devam ediyor. Yenileri de katılacak. Bu hususta öte yandan motoru noktasında çalışmalar da daha devam ediyor. O da geliştirilmeye devam ediyor. Oldukça özenli bir çalışmaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmişti. Tabii ki içinde bulunmuş olduğumuz yılda yine İçişleri Bakanlığı'na teslimler devam edecek. 20'nin üzerinde Gökbey helikopterinin kazandırılması bekleniyor.