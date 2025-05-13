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İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de!

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 11:32 Güncelleme: 13.05.2025 11:33
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İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de!

Savunma Sanayii'nde Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Gökbey helikopteri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmiş ve ilk teslimat Jandarma'ya yapılmıştı. Jandarma Havacılık Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Muhabirimiz Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

GÖKBEY HELİKOPTERİ A HABER'DE!

Gökbey helikopteri, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en önemli projelerden biri. TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri, hem sivil hem askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle birlikte Gökbey resmen envantere girdi ve ilk teslimat Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığı A Haber'e kapılarını muhabirimiz Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ŞEHİDİMİZİN İSMİ VERİLDİ

Mert Hacıalioğlu: Bizler şu anda A Haber olarak Jandarma Havacılık Komutanlığındayız. Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın en önemli hava araçlarından bir tanesi Gökbey helikopteri. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmişti ve üç adet Gökbey helikopteri TUSAŞ tarafından üretilerek teslim edilmişti. Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını taşıyan ilk helikopterdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TUSAŞ VE GÜÇLÜ KADRO İLE ÜRETİM

Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen mühendislerimizden bir tanesiydi. Gökbey helikopterinin ilkine de adı verilmişti. İşte o helikopter burada. Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın hangarlarında yer alıyor. TUSAŞ tarafından üretildi dedik ancak birçok şirket birçok firmanın katkısı var. Yine alt yükleniciler var, baş firmalar var aktör şirketler var. TUSAŞ'ın yanı sıra aviyonik sistemler noktasında da Aselsan'ın önemli katkıları vardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HANGİ ALANLARDA GÖREV YAPACAK

Özellikle pilotların kullanımını kolaylaştıran oldukça önemli sistemler yer alıyor. Gökbey helikopterinin iki mürettebat 12 yolcu kapasitesi var. Arka kısım kullanım amaçlarına göre değiştirilebiliyor. Gökbey helikopteri kargo taşıma, ambulans, arama kurtarma, keşif gözetleme gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Bu hususta yalnızca İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarmaya değil, birçok aslında bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren kurumlara Gökbey helikopteri gelecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İlk teslimat jandarma ve 3 tane olarak yapıldı. Sayı 20'ye ulaşacak. Bunun için TUSAŞ tesislerindeki çalışmalar da etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Gökbey yangın söndürme noktasında da kullanılabiliyor. ASFALT tarafından geliştirilen yangın söndürme kitleri entegre edilebiliyor. Arka tarafta bulunan koltuklar değiştirilerek hava ambulans haline gelebiliyor. Gökbey helikopteri VIP taşıma yapabiliyor, personel taşıyabiliyor, yük taşıyabiliyor, arama kurtarmaya katılabiliyor. Birçok önemli faaliyeti aslında bünyesinde barındırıyor ve sayıları da her geçen gün artacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MOTOR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tabii ki şu an itibarıyla ifade ettiğimiz gibi uçuşlarını gerçekleştiriyor, faaliyetlerine devam ediyor. Yenileri de katılacak. Bu hususta öte yandan motoru noktasında çalışmalar da daha devam ediyor. O da geliştirilmeye devam ediyor. Oldukça özenli bir çalışmaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmişti. Tabii ki içinde bulunmuş olduğumuz yılda yine İçişleri Bakanlığı'na teslimler devam edecek. 20'nin üzerinde Gökbey helikopterinin kazandırılması bekleniyor.

İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de!
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İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter Gökbey A Haber’de!

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