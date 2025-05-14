İstanbul’da Rusya-Ukrayna zirvesi! Trump gelecek mi? Flaş açıklama: Putin benim de katılmamı istiyor

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"MÜZAKERELER PUTIN İLE YAPILMALI"

Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acil müdahale operasyonları şu anda Rus drone saldırısının ardından Kharkiv'de devam ediyor. Tamamen sivil bir enerji tesisine yapılan bir saldırı daha. Rusya, Rusya gibi davranıyor. Herkes Rusya'nın ateşkes ve doğrudan müzakerelere yanıtını beklerken, onlar yeni saldırılar ve saldırılarla karşılık veriyorlar. Bu yüzden baskı şart. Ekibimiz şu anda aktif olarak Türkiye'ye bir ziyaret hazırlıyor. Bugün Ukrayna'nın konumunu tüm ortaklarımıza detaylı bir şekilde sunduk. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Uzun süreli ve koşulsuz ateşkes için her çağrı önemlidir. En üst düzeyde doğrudan müzakereler için çağrılar da aynı derecede önemlidir. Putin, Rusya'da her şeyi belirleyen kişidir, bu yüzden savaşı çözmek zorunda olan kişidir. Bu onun savaşıdır. Bu nedenle müzakereler onunla yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

"PUTIN GELİRSE..."

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise "Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den İstanbul'da gerçekleştirilecek barış diplomasisi hakkında açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus heyeti Türkiye'deki görüşmeye hazırlanıyor. Rusya'yı kimin temsil edeceğini Putin uygun gördüğünde duyuracağız" denildi.

KİEV YÖNETİMİ: EĞER PUTIN GELMEZSE...

Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova'nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin'in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından "son şans" olduğunu vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak'ın, "Eğer Vladimir Putin Türkiye'ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya'nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır" ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

ZELENSKIY: PERŞEMBE GÜNÜ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın perşembe günü İstanbul'daki müzakerelere davet edildiğini belirterek, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

"PUTIN GELİRSE..."

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise "Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." dedi.

TRUMP DUYURDU! "TÜRKİYE'YE RUBİO GELECEK"

ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.

ZELENSKİY, 15 MAYIS'TA ANKARA'DA ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Putin'i İstanbul'da bekleyeceğim" açıklamasının ardından bir kez daha konuşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA ATEŞKESİ KABUL ETMEDİ"

Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPMAYI BEKLEYECEĞİM"

Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin başkentinde bir görüşme yapacağımızı görüştük. Bu, Perşembe günü Ankara'da olacak." ifadesini kullandı.

Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini, onun gelmesi için "elinden geleni" yapmaya çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Onunla (Putin) bir araya gelmeye hazırım. Şimdiye kadar başka formatlar üzerinde çalışmadık veya görüşmedik." dedi.

"PUTİN BENİMLE MÜZAKEREYE GİRMEKTEN KORKUYOR"

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, bu görüşünü ABD Başkanı Donald Trump ile de daha önce paylaştığını aktararak, "(Putin'in) Benimle doğrudan müzakerelere girmekten korktuğunu hiç söylemiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'da bu yöndeki kararların Putin tarafından verildiğini kaydederek, "Çünkü ateşkesi onunla müzakere etmem gerekiyor." dedi.

"TRUMP'UN GELMESİ PUTİN'İN GELMESİNİ TEŞVİK EDER"

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye gelip gelmeyeceğine dair bir bilgisi olmadığını belirten Zelenskiy, Trump'ın gelmesinin, Putin'in gelmesini de bir şekilde teşvik edebileceğini savundu.

"Sonuç savaşın sonudur. Birinci adım ateşkestir. Herkes koşulsuz destekliyor. Hadi bunu yapalım"

"TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMELER ATEŞKESİ GETİREBİLİR"

Zelenskiy, Putin'in Türkiye'deki görüşmelere katılmasının ateşkesin sağlanmasına yol açabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla her türlü duygudan çok daha önemli bir sonuca ulaşabiliriz. Sonuç savaşın sonudur. Birinci adım ateşkestir. Herkes koşulsuz destekliyor. Hadi bunu yapalım."

Putin'in perşembe günü Türkiye'ye gelmemesi durumunda, Rusya'nın savaşı bitirmek için hazır olmadığı göstereceğini savunan Zelenskiy, bu durumda ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefiklerin Rusya'ya yaptırımların uygulaması gerekeceğini belirtti.

Zelenskiy, 2022'de Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamenin kendisi tarafından imzalanmasına değinerek, bu kararın Ukrayna Devlet Başkanı için geçerli olmadığına dikkati çekti.

KREMLİN: RUS HEYETİ, UKRAYNA HEYETİNİ YARIN İSTANBUL'DA BEKLEYECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek."